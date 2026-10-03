APEC 2027 tăng tốc chuẩn bị, gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển sang giai đoạn triển khai cụ thể, với tiến độ rõ ràng cho từng nhiệm vụ, nhằm đảm bảo tốt nhất cho APEC 2027...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 chủ trì cuộc họp lần thứ tư của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 - Ảnh: Phương Nguyên/VGP.

Chiều 1/10, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức cuộc họp lần thứ tư nhằm đánh giá công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 và Hội nghị các Quan chức cao cấp không chính thức (ISOM). Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp...

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng ban Thư ký APEC 2027, công tác chuẩn bị đang được triển khai trên 5 nhóm nhiệm vụ gồm kiện toàn tổ chức, xây dựng nội dung, hậu cần, đào tạo và tuyên truyền.

Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã được kiện toàn, Đề án nội dung của Năm APEC 2027 đã hoàn thành. Ba ưu tiên cốt lõi được xác định gồm nâng cao năng suất, thúc đẩy hội nhập khu vực và nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế.

Đối với công tác chuẩn bị các Hội nghị Quan chức cao cấp APEC 2027, các tiểu ban, Ban Thư ký APEC đã khảo sát địa điểm tổ chức tại Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các địa phương cũng đã phối hợp với đoàn công tác trong quá trình chuẩn bị.

Tuy nhiên, theo Ban Thư ký APEC 2027, một số nhiệm vụ vẫn gặp vướng mắc, chủ yếu liên quan đến kinh phí. Một số cơ quan chưa được phê duyệt kinh phí bổ sung cho các hoạt động năm 2026, trong đó có việc xây dựng website chính thức và video quảng bá dự kiến sử dụng tại lễ bàn giao vai trò chủ nhà APEC 2027 vào tháng 11/2026.

Một số địa phương đăng cai các hội nghị cũng còn lúng túng trong xác định nguồn kinh phí do Trung ương và địa phương bảo đảm, ảnh hưởng đến tiến độ cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Một số dự án phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 được xác định còn chậm so với tiến độ chung.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chuyển sang giai đoạn triển khai cụ thể, với tiến độ rõ ràng cho từng nhiệm vụ.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian đến các hoạt động đầu tiên của Năm APEC 2027 chỉ còn hơn 50 ngày. Trong đó, Hội nghị ISOM tháng 12/2026 là hoạt động chính thức đầu tiên và được xác định là dịp kiểm nghiệm công tác chuẩn bị.

Ban Thư ký APEC 2027 được yêu cầu phối hợp với tỉnh Gia Lai chuẩn bị kỹ nội dung, khách mời, cơ sở vật chất, hậu cần, lễ tân, an ninh, y tế và tuyên truyền phục vụ ISOM.

Về kinh phí, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình phê duyệt ngân sách bổ sung năm 2026 và phân bổ ngân sách năm 2027, bảo đảm kinh phí cho các tiểu ban, bộ, ngành và địa phương, nhất là những nhiệm vụ cần triển khai ngay trong tháng 10.

Công tác chuẩn bị phương tiện, hội trường, trang thiết bị, khách sạn, tặng phẩm và chiêu đãi được yêu cầu bảo đảm chất lượng, đồng thời thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Các cơ quan liên quan cũng được yêu cầu sớm ban hành quy chế, danh mục vận động tài trợ và huy động thêm nguồn lực xã hội.

Đối với các địa phương tổ chức Hội nghị SOM, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ động rà soát cơ sở vật chất, hậu cần và các điều kiện phục vụ Năm APEC 2027. Tỉnh An Giang được yêu cầu bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc; tỉnh Gia Lai đẩy nhanh chỉnh trang, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chuẩn bị nhân lực phục vụ ISOM.

Tiểu ban Lễ tân được yêu cầu hoàn thiện phương án phục vụ các hoạt động trong Tuần lễ Cấp cao, trong đó có phương án khách sạn, chương trình song phương, chương trình phu nhân, phu quân, liên lạc viên, tình nguyện viên, tặng phẩm, phương tiện và chiêu đãi.

Đối với công tác tuyên truyền, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện logo, bộ nhận diện và các sản phẩm truyền thông chủ đạo, video giới thiệu về Năm APEC, phấn đấu trình trước ngày 15/10. Website chính thức của APEC cũng được yêu cầu sớm đưa vào vận hành thử nghiệm để phục vụ đăng ký đại biểu; đồng thời hoàn thiện thiết kế Trung tâm Báo chí Phú Quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu Tiểu ban An ninh và Y tế chủ động triển khai kế hoạch, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và y tế cho các hội nghị.

Các bộ, ngành được yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Năm APEC 2027 thuộc lĩnh vực phụ trách và hoàn thành trong tháng 11/2026.