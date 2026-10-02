JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện, triển khai khoản tài chính 27 triệu USD tại Việt Nam

JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD để xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC, đồng thời JBIC ưu tiên các dự án truyền tải điện giữa các nước ASEAN. Thông tin được Chủ tịch JBIC Maeda Tadashi nêu tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 1/10 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Ngày 1/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả và thực chất của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, với mức độ tin cậy chính trị cao, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng, hợp tác khoa học - công nghệ ngày càng đi vào thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của JBIC đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản thông qua hợp tác tài chính, thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản và hỗ trợ triển khai các dự án quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, phát điện, cơ sở hạ tầng.

Trao đổi về các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời coi trọng hợp tác bảo đảm an ninh năng lượng với Nhật Bản và các đối tác trong bối cảnh thế giới còn nhiều yếu tố bất định.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị JBIC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động và kết nối các nguồn lực tài chính của Nhật Bản với nhu cầu phát triển của Việt Nam; phối hợp thúc đẩy, thu hút vốn đầu tư chất lượng cao vào các dự án mới trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, pin, vật liệu mới và khoáng sản thiết yếu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị JBIC chia sẻ kinh nghiệm quản lý, phát triển trung tâm tài chính; thúc đẩy các tổ chức tài chính, ngân hàng Nhật Bản tham gia các trung tâm tài chính mới thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

Về hợp tác năng lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị JBIC tiếp tục phối hợp thúc đẩy triển khai thực chất các dự án trong khuôn khổ Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tăng cường trao đổi về khả năng hợp tác trong khuôn khổ POWERR Asia, trong đó có xây dựng kho dự trữ năng lượng chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC). Ảnh: Đăng Khoa/Nhân Dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng JBIC Maeda Tadashi bày tỏ vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẳng định JBIC coi trọng thị trường Việt Nam và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể.

Theo ông Maeda Tadashi, các lĩnh vực JBIC quan tâm gồm AI, bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, robot và năng lượng, phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam cũng như định hướng hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới. JBIC cũng quan tâm hợp tác các dự án điện nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ phát triển robot và AI vật lý.

Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC chia sẻ về sáng kiến POWERR Asia do Thủ tướng Nhật Bản Takaichi công bố vào tháng 4/2026 nhằm hỗ trợ bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho các nước châu Á; cho biết Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu thô.

Ông Maeda Tadashi cũng thông tin JBIC và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tổ chức Đối thoại chính sách lần đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam lần này; đồng thời cho biết JBIC và VPBank sẽ triển khai khoản tài chính 27 triệu USD phục vụ xây dựng hệ thống truyền tải điện trong cơ chế AZEC.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC, ngân hàng cũng ưu tiên triển khai các dự án mới trong lĩnh vực truyền tải điện giữa các nước ASEAN.