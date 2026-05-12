Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy

12/05/2026, 17:01

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)  do Ban chính sách, Chiến lược Trung ương chỉ đạo nội dung,  Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam là đơn vị chủ trì tổ chức.

Các cơ quan phối hợp bao gồm: Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASAME), Hiệp Hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE).

Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ban ngành trung ương, địa phương; Hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước, quốc tế; và đại diện các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI. 

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này Việt Nam cần nguồn lực đầu tư rất lớn, trong đó 80% phải huy động từ nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài. 

Để thu hút được nguồn lực này, không có cách nào khác là phải có một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài. 

Đặc biệt, trong tháng đầu tiên của quý 2 năm 2026, Việt Nam đã liên tiếp đón những đoàn doanh nghiệp quốc tế lớn đến Việt Nam khai thác cơ hội đầu tư, kinh doanh. 

Không những vậy, nhiều chuyến thăm ngoại giao của nguyên thủ các quốc gia tới Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng. Các chuyến thăm cấp nhà nước và chương trình làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 vừa rồi và thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua đã thiết lập, củng cố nhiều mối quan hệ hợp tác và tăng cường mở rộng các hợp tác đầu tư, thương mại trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, nhằm hướng tới một chu kỳ thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng cường hợp tác, liên kết với các khu vực kinh tế trong nước, tạo sức mạnh cộng hưởng giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam; Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 tập trung vào chủ đề Hợp lực giữa các khu vực kinh tế tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay, sẽ diễn ra cuộc làm việc giữa Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng trong nước cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị sẽ chủ trì và điều hành trao đổi thông tin với các đại biểu, cùng sự tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ.

Các ý kiến đều tập trung vào việc thực thi các cơ chế, chính sách mới của Việt Nam theo tinh thần của các Nghị quyết đã được Việt Nam ban hành trong thời gian qua. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động và kết quả hoạt động của các khu vực doanh nghiệp, từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Phiên toàn thể của Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Diễn đàn sẽ có 1 phiên tham luận, 1 phiên chia sẻ chuyên sâu (Insight Talk) và 1 phiên thảo luận. Cụ thể:

- Phiên tham luận sẽ thảo luận về 3 chủ đề chính gồm “Kết nối, hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững”; “Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam”; “Kết hợp nguồn lực tài chính từ nước ngoài và khu vực tư nhân để thúc đẩy phát triển trong kỷ nguyên mới”.

- Phiên Insight Talk với chủ đề: Câu chuyện liên kết trong chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam

- Phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề “FDI thế hệ mới và tăng trưởng kinh tế cao, bền vững: từ thu hút dòng vốn chất lượng cao đến liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế”.

Ngoài ra, ngay sau phiên toàn thể của Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times sẽ tổ chức Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026 nhằm công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026.

Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026  kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp FDI và trở thành không gian hội tụ, chia sẻ và kết nối thông tin của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!

đầu tư nước ngoài Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 FDI Vietnam Connect Forum 2026

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026)

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Ngày 12/5/2026 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng Dịch vụ Kỹ thuật và Hợp tác chiến lược để chuẩn bị cho công tác vận hành Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình.

Trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội dự kiến triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, có tác động sâu rộng tới định hướng quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và tái định hình diện mạo đô thị của Thủ đô...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng và tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên trong năm 2026, với hàng loạt giải pháp thúc đẩy đầu tư công, khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm và siết chặt quản lý thu - chi ngân sách...

Với tổng mức đầu tư giai đoạn 2 và 3 tăng lên hơn 1.600 tỷ đồng, dự án vành đai 3 thành phố Huế sẽ bổ sung hạng mục cầu vượt đường sắt quy mô lớn để giải quyết áp lực giao thông ngày càng gia tăng tại khu vực quốc lộ 1...

Trong nỗ lực hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Bộ Tài chính đang nghiên cứu cơ chế thiết lập một thị trường chứng khoán riêng biệt dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) huy động vốn….

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

