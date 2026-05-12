Sắp diễn ra Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (lần thứ 6) (Vietnam Connect Forum 2026) với chủ đề “Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới” sẽ diễn ra vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 tại Hà Nội...

Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 (Vietnam Connect Forum 2026) do Ban chính sách, Chiến lược Trung ương chỉ đạo nội dung, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam là đơn vị chủ trì tổ chức.

Các cơ quan phối hợp bao gồm: Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (IPSS), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASAME), Hiệp Hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE).

Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, Ban ngành trung ương, địa phương; Hiệp hội, các chuyên gia kinh tế trong nước, quốc tế; và đại diện các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp FDI.

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước. Để hiện thực hóa mục tiêu này Việt Nam cần nguồn lực đầu tư rất lớn, trong đó 80% phải huy động từ nguồn lực xã hội, doanh nghiệp trong nước và vốn đầu tư trực tiếp, gián tiếp nước ngoài.

Để thu hút được nguồn lực này, không có cách nào khác là phải có một hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, khuyến khích người dân, doanh nghiệp trong nước cũng như các nhà đầu tư nước ngoài.

Đặc biệt, trong tháng đầu tiên của quý 2 năm 2026, Việt Nam đã liên tiếp đón những đoàn doanh nghiệp quốc tế lớn đến Việt Nam khai thác cơ hội đầu tư, kinh doanh.

Không những vậy, nhiều chuyến thăm ngoại giao của nguyên thủ các quốc gia tới Việt Nam cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng. Các chuyến thăm cấp nhà nước và chương trình làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tới Trung Quốc vào tháng 4 vừa rồi và thăm Ấn Độ đầu tháng 5 vừa qua đã thiết lập, củng cố nhiều mối quan hệ hợp tác và tăng cường mở rộng các hợp tác đầu tư, thương mại trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, nhằm hướng tới một chu kỳ thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng như tăng cường hợp tác, liên kết với các khu vực kinh tế trong nước, tạo sức mạnh cộng hưởng giúp Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam; Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026 tập trung vào chủ đề Hợp lực giữa các khu vực kinh tế tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Diễn đàn năm nay, sẽ diễn ra cuộc làm việc giữa Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp và ngành hàng trong nước cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị sẽ chủ trì và điều hành trao đổi thông tin với các đại biểu, cùng sự tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ.

Các ý kiến đều tập trung vào việc thực thi các cơ chế, chính sách mới của Việt Nam theo tinh thần của các Nghị quyết đã được Việt Nam ban hành trong thời gian qua. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động và kết quả hoạt động của các khu vực doanh nghiệp, từ đó góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Phiên toàn thể của Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng.

Diễn đàn sẽ có 1 phiên tham luận, 1 phiên chia sẻ chuyên sâu (Insight Talk) và 1 phiên thảo luận. Cụ thể:

- Phiên tham luận sẽ thảo luận về 3 chủ đề chính gồm “Kết nối, hợp lực giữa đầu tư nước ngoài và trong nước thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững”; “Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam”; “Kết hợp nguồn lực tài chính từ nước ngoài và khu vực tư nhân để thúc đẩy phát triển trong kỷ nguyên mới”.

- Phiên Insight Talk với chủ đề: Câu chuyện liên kết trong chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam

- Phiên thảo luận chuyên đề với chủ đề “FDI thế hệ mới và tăng trưởng kinh tế cao, bền vững: từ thu hút dòng vốn chất lượng cao đến liên kết và hợp lực giữa các khu vực kinh tế”.

Ngoài ra, ngay sau phiên toàn thể của Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times sẽ tổ chức Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026 nhằm công bố và vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu 2025-2026.

Chương trình Rồng Vàng lần thứ 25 - Golden Dragon Awards 2026 kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng sự mong đợi của các doanh nghiệp FDI và trở thành không gian hội tụ, chia sẻ và kết nối thông tin của cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 13h00 ngày 13/05/2026 trên nền tảng VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy.

Trân trọng kính mời quý độc giả quan tâm theo dõi!