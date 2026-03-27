[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Tọa đàm nhằm làm rõ những thay đổi mang tính nền tảng của Luật Việc làm năm 2025, trong đó bảo hiểm thất nghiệp được tái định vị từ một chính sách hỗ trợ mang tính thụ động sang công cụ chủ động quản trị thị trường lao động.

Để trao đổi, phân tích và làm rõ những điểm mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp trong Luật mới này, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Tọa đàm chuyên đề: “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”.

Buổi tọa đàm nhằm làm rõ những thay đổi mang tính nền tảng của Luật Việc làm năm 2025, trong đó bảo hiểm thất nghiệp được tái định vị từ một chính sách hỗ trợ mang tính thụ động sang công cụ chủ động quản trị thị trường lao động.

Tọa đàm cũng hướng tới việc tạo sự đồng thuận xã hội khi Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026, giảm tâm lý lo ngại, hiểu sai hoặc kỳ vọng không thực tế về chính sách bảo hiểm thất nghiệp mới.

Đồng thời, đây là diễn đàn để các chủ thể liên quan nhận diện rõ những tác động đa chiều của Luật đối với quan hệ lao động, chi phí doanh nghiệp và năng lực quản trị nhà nước trong giai đoạn 2026 - 2030.

Khách mời buổi tọa đàm gồm:

- Ông Trần Tuấn Tú, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, (Bộ Nội vụ);

- Ông Lê Quang Trung, Chuyên gia Lao động Việc làm;

- Nhà báo Hoàng Việt, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam, điều hành buổi tọa đàm.

Nội dung cuộc tọa đàm sẽ được phát sóng trên các nền tảng của VnEconomy.

Trân trọng kính mời Quý độc giả theo dõi!