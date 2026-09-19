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Thanh Hóa: Hơn 10.000 hộ dân vẫn còn ngập

N Nguyễn Thuấn

Đến cuối chiều 18/9, mưa lũ khiến hơn 10.000 hộ dân tại Thanh Hóa còn bị ngập, hàng nghìn ha lúa, rau màu, mía cùng nhiều công trình thủy lợi, đê điều và giao thông bị ảnh hưởng...

Nước lũ vẫn gây ngập tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiều 18/9. Ảnh: Nguyễn Thuấn
Nước lũ vẫn gây ngập tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiều 18/9. Ảnh: Nguyễn Thuấn

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện còn 10.170 hộ có nhà bị ngập. Tại 23 xã, phường, mưa lũ gây ngập cục bộ các tuyến đường vào khu dân cư, ảnh hưởng đến 4.034 hộ với 15.460 nhân khẩu.

Đến nay, 1.714 hộ với 7.930 nhân khẩu đã trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, 2.320 hộ với 7.530 nhân khẩu vẫn đang chịu ảnh hưởng do nước lũ chưa rút hết.

Chiều ngày 18/9, lãnh đạo xã Nông Cống đến thăm hỏi, động viên các hộ dân vùng ngập lụt đang được sơ tán tại các điểm tập trung trên địa bàn xã.
Chiều ngày 18/9, lãnh đạo xã Nông Cống đến thăm hỏi, động viên các hộ dân vùng ngập lụt đang được sơ tán tại các điểm tập trung trên địa bàn xã. 

Mưa lũ đã làm 4 căn nhà bị sập đổ, gồm 2 nhà tại phường Nghi Sơn, 1 nhà ở xã Triệu Lộc và 1 nhà tại xã Thạch Lập. Các sự cố không gây thiệt hại về người. Bên cạnh đó, 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn, trong đó xã Thiên Phủ có 47 nhà.

Sản xuất nông nghiệp cũng chịu thiệt hại lớn. Thống kê sơ bộ cho thấy 8.267 ha diện tích sản xuất bị ngập, gồm 4.849 ha lúa, 1.998 ha rau màu và 1.419 ha mía.

Trong lĩnh vực thủy sản, 1.418 ha diện tích nuôi trồng bị tràn, vỡ; 32 ha muối bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm 2.490 con gà chết và 17 con lợn bị cuốn trôi.

Mưa lũ gây hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn. Tại xã Tống Sơn, bờ tả kênh tiêu T2 bị vỡ khoảng 35 m; 135 m kênh mương nội đồng bị hư hỏng và 2 đập dâng bị cuốn trôi.

Nhiều diện tích lúa trên địa bàn Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Nhiều diện tích lúa trên địa bàn Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại Thiệu Hóa và Xuân Tín, 2 đoạn đê hữu Cầu Chày xảy ra sạt mái với tổng chiều dài cung sạt khoảng 55 m. Các vị trí đã được xử lý bước đầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Theo cơ quan chức năng, dù mực nước trên các sông đang có xu hướng giảm, việc tiêu thoát nước tại vùng hạ du vẫn có thể diễn ra chậm do điều kiện thủy triều chưa thuận lợi. Hiện đang trong thời điểm triều dừng, chưa phải triều kiệt, khiến khả năng thoát nước ra biển bị hạn chế.

Dự kiến trong 1-2 ngày tới, khi điều kiện thủy triều thuận lợi hơn, nước lũ tại khu vực hạ du mới có thể rút nhanh.

Để đẩy nhanh tiêu thoát nước, các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 58 trạm bơm với 238 máy bơm cùng 25 cống tiêu. Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tại những khu vực còn ngập, bảo đảm an toàn và tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

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