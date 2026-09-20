Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
CChu Khôi
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Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tính đến 7h ngày 19/9, thiên tai đã làm 3 người thiệt mạng tại Phú Thọ, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lũ trên nhiều tuyến sông lớn đang xuống chậm nhưng vẫn duy trì ở mức cao, vượt báo động 3.
Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên
tai, từ 19h ngày 17/9 đến 19h ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa phổ
biến từ 30-60mm, Bắc Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa từ 50-100mm. Nhiều
nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Như Xuân (Thanh Hóa) 143mm, Mộc Sơn (Nghệ An)
160mm, Hội Sơn (Nghệ An) 151mm, Hương Long (Hà Tĩnh) 145mm, Ia Hrú (Gia Lai)
133mm và Gung Ré (Lâm Đồng) 138mm.
Trong đêm 18/9 đến sáng 19/9, nhiều địa
phương tiếp tục có mưa to. Đáng chú ý, hồ An Mã (Quảng Trị) ghi nhận lượng mưa
211mm, Long Hải (TP Hồ Chí Minh) 108mm, hồ Hoa Sơn (Khánh Hòa) 92mm và hồ Mỹ
Lâm (Đắk Lắk) 90mm.
Lũy kế từ 19h ngày 15/9 đến 7h ngày 19/9, khu vực Bắc Bộ và Nghệ An có tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, Thanh Hóa từ 200-300mm. Một số điểm có lượng mưa đặc biệt lớn như Cẩm Liên (Thanh Hóa) 536mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 520mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 351mm, An Bình (Phú Thọ) 333mm và Nho Quang (Ninh Bình) 314mm.
MƯA LỚN GÂY LŨ TRÊN NHIỀU CON SÔNG
Mưa lớn liên tiếp khiến lũ trên nhiều sông tại Hà Nội, Ninh
Bình và Thanh Hóa lên cao. Tuy nhiên đến sáng 19/9, phần lớn các sông đã xuất
hiện xu thế xuống.
Tại Hà Nội, mực nước sông Tích tại Kim Quan đạt 9,05m, vẫn
cao hơn báo động 3 khoảng 0,6m nhưng đã giảm 0,07m so với đỉnh lũ tối 18/9.
Trên sông Bùi tại Yên Duyệt, mực nước dao động ở mức 7,88m, cao hơn báo động 3
khoảng 0,88m.
Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt 4,26m, cao hơn
báo động 3 khoảng 0,26m và đã giảm 0,67m so với đỉnh lũ. Sông Đáy tại Phủ Lý ở
mức 4,80m, trên báo động 3 khoảng 0,80m.
Cơ quan chuyên môn dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông
Tích tiếp tục xuống chậm; sông Bùi biến đổi chậm rồi giảm dần. Lũ trên sông
Bưởi tại Kim Tân tiếp tục xuống nhưng vẫn trên báo động 3, trong khi sông Hoàng
Long và sông Đáy duy trì ở mức cao.
Về hồ chứa thủy điện, khu vực Bắc Trung Bộ hiện có 10 hồ
đang vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100m3/s trở lên. Trong đó,
nhiều hồ có lưu lượng xả lớn như Bá Thước 2, Hủa Na, Khe Bố, Chi Khê và Trung
Sơn.
Đối với hồ chứa thủy lợi, hiện có 7 hồ vừa xả tràn vừa phát
điện, trong đó hồ Cửa Đạt xả khoảng 1.990m3/s, hồ Vực Mấu xả 528m3/s và hồ Sông
Sào xả 120m3/s.
Mưa lũ cũng gây ra nhiều sự cố đối với hệ thống đê điều.
Trên địa bàn Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hóa đã xảy ra 6 sự cố đê điều. Riêng
ngày 18/9 phát sinh thêm một sự cố sạt mái đê phía đồng trên tuyến đê hữu Cầu
Chày thuộc xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, với chiều dài cung sạt khoảng 15m. Các
địa phương đã triển khai xử lý giờ đầu bằng nhiều biện pháp như trải bạt chống
xói, đóng cọc tre, đắp bao tải đất gia cố mái đê và huy động lực lượng ứng trực
tại các vị trí xung yếu.
THIỆT HẠI TIẾP TỤC TĂNG LÊN
Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên
tai, đến sáng 19/9, mưa lũ đợt này đã làm 3 người thiệt mạng tại Phú Thọ. Về
nhà ở, có 4 căn nhà bị sập tại Thanh Hóa và 101 căn nhà bị hư hỏng tại các địa
phương gồm Ninh Bình, Nghệ An, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Thanh Hóa. Ngoài ra,
19.631 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó Thanh Hóa có 10.170 nhà, Ninh Bình 5.765
nhà, Hà Nội 3.686 nhà và Nghệ An 10 nhà. Theo cơ quan chức năng, mức độ ngập
tại nhiều địa phương đang giảm và số liệu vẫn tiếp tục được cập nhật.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, mưa lũ đã làm 25.383ha lúa, hoa màu và rau màu bị ngập, hư hại. Ninh Bình là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất với 10.903ha, tiếp đến là Hà Nội 6.873ha, Thanh Hóa 6.507ha và Nghệ An 1.100ha. Ngoài ra, 4.012ha cây trồng khác bị ngập và thiệt hại, trong đó Hà Nội có 1.528ha, Thanh Hóa 1.389ha và Nghệ An 1.094ha.
Thiệt hại trong chăn nuôi cũng khá lớn, khi có 257 con gia
súc bị cuốn trôi hoặc chết, chủ yếu tại Nghệ An. Tổng số gia cầm bị thiệt hại
lên tới 40.300 con, trong đó Nghệ An chiếm 36.500 con.
Đối với nuôi trồng thủy sản, 1.627,62ha diện tích nuôi bị
ngập và thiệt hại. Thanh Hóa chịu ảnh hưởng lớn nhất với 1.418ha, tiếp đến là
Hà Nội 208ha và Phú Thọ 1,62ha.
Mưa lũ còn gây hư hỏng 572m kênh mương, bờ sông, bờ bao và
suối tại Hà Nội, Phú Thọ và Thanh Hóa. Ngành giáo dục ghi nhận 27 điểm trường
bị ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học, gồm 10 điểm trường tại Ninh Bình,
10 điểm tại Phú Thọ và 7 điểm tại Hà Nội.
Hạ tầng giao thông tiếp tục chịu tác động nặng nề. Hiện còn
4 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên Quốc lộ 16 và một số tuyến tỉnh lộ
thuộc Phú Thọ và Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, 41 điểm ngập vẫn gây ách tắc giao thông trên
các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Riêng Thanh Hóa có 14 điểm ngập trên các tuyến
quốc lộ, gồm Quốc lộ 45, Quốc lộ 47C, Quốc lộ 217B, Quốc lộ 10 và tuyến đường
Nghi Sơn - Bãi Trành. Các địa phương đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và tổ
chức phân luồng nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.
Theo dự báo, trong ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành
phố Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có
nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn
trên 80mm trong 3 giờ.
Nam đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa
rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa trên 60mm. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm
Đồng có mưa vừa, có nơi mưa to trên 80mm. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và
tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa
lớn.
Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa
phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống,
khôi phục sản xuất và bảo đảm giao thông. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ
diễn biến thời tiết, vận hành an toàn các hồ chứa và chuẩn bị lực lượng, vật tư
sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến đê trọng điểm tại Ninh
Bình, Thanh Hóa và Hà Nội.
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