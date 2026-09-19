Hà Nội tìm kiếm nguồn nhân lực tại chỗ cho các dự án trọng điểm

Gần 2.000 cơ hội việc làm được các doanh nghiệp mang đến cho người lao động tại 4 xã phía Nam Hà Nội, trong có có nhu cầu nhân lực tại nhiều dự án trọng điểm quốc gia như: Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị; Khu đô thị thể thao Olympic...

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng lao động tại phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Thanh Hải.

Ngày 19/9, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã: Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, đã tổ chức “Phiên giao dịch việc làm năm 2026”.

TĂNG KẾT NỐI CUNG CẦU, HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI NGHỀ

Chương trình thu hút sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề, đơn vị tuyển dụng, với gần 2.000 chỉ tiêu tuyển dụng, nhằm kết nối cung - cầu lao động, tạo cơ hội việc làm và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tây Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết với mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 lao động trong năm 2026, và giữ tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%, Sở Nội vụ đã phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững, tích cực hỗ trợ duy trì việc làm ổn định cho người lao động.

“Sự phục hồi và phát triển thị trường lao động có tác động quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội Thủ đô, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn”, ông Nguyễn Tây Nam cho hay.

Tính đến ngày 15/9/2026, toàn Thành phố Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 160.000 lao động, đạt gần 94,1% kế hoạch năm.

Theo ông Nam, các xã Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc và Chương Dương nằm ở khu vực phía Nam Hà Nội, có quy mô dân số và lực lượng lao động lớn, cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Trong đó, xã Thường Tín có thế mạnh về làng nghề và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Thượng Phúc có lợi thế về giao thông, công nghiệp, thương mại, logistics nhờ Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam. Chương Dương có lợi thế về giao thông đường bộ, đường thủy và kinh tế ven sông Hồng. Còn Hồng Vân có đặc trưng kết hợp nông nghiệp, làng nghề và dịch vụ.

Khai mạc phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Thanh Hải.

Đặc biệt, dự án Khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội sẽ tạo thêm nhu cầu về nhân lực trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, thương mại, dịch vụ, góp phần mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tăng cường kết nối cung cầu lao động.

"Phiên giao dịch việc làm hôm nay với chỉ tiêu tuyển dụng đa dạng ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, may mặc, thương mại, dịch vụ, cơ khí, chế tạo, là cơ hội tốt để người lao động tìm được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực phù hợp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô", ông Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh.

ĐỊA PHƯƠNG VÀO CUỘC HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thông tin thêm về phiên giao dịch việc làm, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết qua công tác khảo sát nắm bắt về nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động tại 4 xã, các doanh nghiệp tham dự phiên giao dịch việc làm đã mang đến những vị trí tuyển dụng rất phù hợp.

Từ góc độ địa phương, ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Tín, cho biết trên địa bàn xã hiện đang diễn ra rất nhiều dự án trọng điểm, đặc biệt quan trọng cấp quốc gia. Điển hình là Khu đô thị Đại học quốc tế Hà Nội, với diện tích trên địa bàn xã khoảng hơn 1.300 ha, đã hoàn thành thu hồi đất và bàn giao cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng các hạ tầng của dự án.

Đồng thời, trên địa bàn xã cũng đang diễn ra dự án trọng điểm quốc gia khác là Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Gắn với những dự án trọng điểm cấp quốc gia còn có dự án của Công ty cổ phần Vinhomes đang triển khai, và các dự án hạ tầng khác… Từ đó, đặt ra vấn đề giải quyết việc làm cho người dân khi bị thu hồi đất, và những người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm.

Ông Nguyễn Văn Tản, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Tín, chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Nhật Dương.

Từ thực tiễn đó, xã Thường Tín đã xây dựng các chương trình đào tạo bài bản cho người lao động ở các lứa tuổi khác nhau, phù hợp với từng nhóm đối tượng có nhu cầu học nghề để tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Xã cũng định hướng trong thời gian tới sẽ phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nghề để đào tạo chuyên sâu về các ngành mà thị trường lao động đang cần.

Từ góc độ doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm, bà Phạm Thị Ánh, Phó trưởng phòng Tổng vụ, Công ty TNHH Điện tử VSOVN Hà Nội (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc Tập đoàn VSO Đài Loan), cho biết cùng với mở rộng quy mô sản xuất đưa nhà máy mới vào hoạt động tại thị trường Việt Nam, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí.

Cụ thể, từ khối văn phòng, kỹ sư chuyên môn đến sản xuất, cũng như hành chính nhân sự, hành chính tổng vụ, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, kiểm toán, thu mua, kỹ sư điện tử, kỹ sư IE, kỹ sư sản phẩm, trợ lý sản xuất, IPC, tổ trưởng sản xuất và công nhân sản xuất.

Thông qua phiên giao dịch việc làm, công ty mong muốn kết nối với nguồn nhân lực tại Hà Nội và các khu vực lân cận, đặc biệt là những ứng viên có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc tích cực và mong muốn tìm kiếm một cơ hội việc làm ổn định, lâu dài.

Theo bà Ánh, công ty luôn xác định nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, đơn vị chú trọng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp, tôn trọng người lao động. Đồng thời, thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, bảo hiểm, thời gian làm việc, nghỉ ngơi và các chính sách phúc lợi theo quy định.

Đối với nhân sự mới, công ty chú trọng hướng dẫn và đào tạo công việc, giúp người lao động nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc, nâng cao kỹ năng và có cơ hội phát triển trong quá trình làm việc. Qua đó, góp phần tạo thêm việc làm ổn định, thu nhập cho người lao động và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.