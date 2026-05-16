Trang chủ Kinh tế số

Trung Quốc xây dựng máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới

Trọng Hoàng

16/05/2026, 19:45

Nguyên mẫu Jiuzhang 4.0 của Trung Quốc đạt bước tiến đột phá nhờ công nghệ điều khiển photon, mở ra mức “ưu thế lượng tử” mới trong điện toán hiện đại...

Một phần hình ảnh siêu máy tính lượng tử Jiuzhang 4.0. Ảnh: ZHOU MU/XINHUA.

Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố đã phát triển thành công nguyên mẫu máy tính lượng tử nhanh nhất thế giới, mang tên Jiuzhang 4.0. Hệ thống này có khả năng xử lý các bài toán toán học phức tạp trong thời gian chỉ tính bằng micro giây - nhanh đến mức vượt xa mọi siêu máy tính hiện nay, thậm chí những bài toán tương tự được cho là cần thời gian dài hơn cả tuổi của vũ trụ để giải bằng phương pháp truyền thống.

Công trình được công bố trên tạp chí Nature đã lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học quốc tế, khi tiếp tục nâng chuẩn “ưu thế lượng tử” lên một cấp độ mới, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang tử.

Theo nhóm nghiên cứu, thành tựu này không chỉ là một bước tiến về tốc độ tính toán, mà còn thể hiện sự trưởng thành của kiến trúc máy tính lượng tử quang tử - một trong những hướng tiếp cận được đánh giá giàu tiềm năng nhất hiện nay.

BƯỚC NHẢY VỌT TỪ JIUZHANG 3.0 ĐẾN JIUZHANG 4.0

Máy tính lượng tử hoạt động dựa trên các quy luật của cơ học lượng tử, trong đó đơn vị thông tin cơ bản là qubit. Khác với bit truyền thống chỉ có thể mang giá trị 0 hoặc 1, qubit có thể tồn tại đồng thời ở trạng thái chồng chập của cả hai, cho phép xử lý song song nhiều không gian tính toán.

Chính đặc tính này tạo ra khả năng tăng tốc theo cấp số nhân đối với một số loại bài toán nhất định như phân tích tổ hợp, mô phỏng hệ lượng tử hoặc tối ưu hóa phức tạp.

Trong các hướng phát triển hiện nay, công nghệ máy tính lượng tử bao gồm siêu dẫn, bẫy ion, nguyên tử trung hòa và quang tử. Dòng Jiuzhang của Trung Quốc thuộc nhóm máy tính lượng tử quang tử, sử dụng các photon - hạt ánh sáng - để mã hóa và xử lý thông tin.

Điểm then chốt của công nghệ này nằm ở khả năng kiểm soát photon trong mạng lưới quang học. Tuy nhiên, đây cũng là thách thức lớn nhất: hiện tượng mất photon trong quá trình truyền dẫn và giao thoa luôn gây ra sai số nghiêm trọng, đặc biệt khi hệ thống mở rộng quy mô.

Nếu như phiên bản Jiuzhang 3.0 (2023) từng đạt kỷ lục với 255 photon, thì Jiuzhang 4.0 đã nâng con số này lên tới 3.050 photon - một bước nhảy vọt mang tính đột phá về cả quy mô lẫn độ phức tạp hệ thống.

Thí nghiệm cho thấy, bài toán phức tạp nhất do Jiuzhang 4.0 xử lý chỉ mất khoảng 25 micro giây để hoàn thành. Trong khi đó, siêu máy tính mạnh nhất thế giới hiện nay là El Capitan (Mỹ) được ước tính sẽ cần tới hơn 10^42 năm để thực hiện cùng một phép tính - một con số vượt xa mọi thang đo thời gian vật lý thông thường.

KIẾN TRÚC QUANG TỬ MỚI VÀ BÀI TOÁN KIỂM SOÁT PHOTON

Theo công bố của nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC), đột phá của Jiuzhang 4.0 đến từ hai công nghệ cốt lõi: nguồn sáng dao động tham số quang hiệu suất cao và kiến trúc giao thoa mã hóa hỗn hợp không-thời gian.

Hệ thống đã tích hợp 1.024 trường quang trạng thái nén hiệu suất cao vào một mạch giao thoa gồm 8.176 chế độ hoạt động. Kết quả đạt được là hiệu suất nguồn lên tới 92% và hiệu suất toàn hệ thống đạt 51% - những con số được đánh giá là rất cao trong lĩnh vực điện toán lượng tử quang tử vốn thường bị hạn chế bởi tổn hao tín hiệu.

Một trong những điểm đột phá quan trọng của kiến trúc mới là khả năng mã hóa hỗn hợp không-thời gian (spatiotemporal hybrid encoding). Thay vì chỉ xử lý thông tin trong không gian vật lý như các hệ thống truyền thống, Jiuzhang 4.0 cho phép photon tương tác đồng thời theo cả chiều không gian và thời gian.

Điều này giúp mở rộng đáng kể khả năng kết nối giữa các trạng thái lượng tử, đồng thời giảm yêu cầu về kích thước vật lý của thiết bị - một yếu tố then chốt để tiến tới các hệ thống quy mô lớn hơn trong tương lai.

Các nhà khoa học cho biết, bài toán lớn nhất trong phát triển máy tính lượng tử quang tử là hiện tượng “mất photon” - khi các hạt ánh sáng bị thất thoát trong quá trình truyền qua mạng lưới quang học. Khi hệ thống càng mở rộng, khả năng mất photon càng tăng, làm suy giảm độ chính xác tính toán.

Việc đạt được hiệu suất hệ thống 51% trong một cấu trúc phức tạp như Jiuzhang 4.0 được xem là bước tiến quan trọng hướng tới các bộ xử lý lượng tử quang tử có khả năng chịu lỗi (fault-tolerant quantum processors).

Ý NGHĨA CHIẾN LƯỢC VÀ CUỘC ĐUA ĐIỆN TOÁN LƯỢNG TỬ TOÀN CẦU

Thành công của Jiuzhang 4.0 không chỉ mang ý nghĩa khoa học thuần túy mà còn có giá trị chiến lược trong cuộc đua công nghệ toàn cầu. Điện toán lượng tử hiện được xem là một trong những trụ cột công nghệ tương lai, có khả năng thay đổi căn bản các lĩnh vực như mật mã, trí tuệ nhân tạo, mô phỏng vật liệu và thiết kế dược phẩm.

Theo các nhà nghiên cứu, việc Trung Quốc liên tục cải tiến dòng Jiuzhang từ 76 photon (năm 2020) lên hơn 3.000 photon trong vòng vài năm cho thấy tốc độ phát triển rất nhanh trong lĩnh vực quang tử lượng tử.

Trong khi đó, các quốc gia khác như Mỹ và châu Âu cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào nhiều hướng công nghệ khác nhau, bao gồm siêu dẫn và bẫy ion. Tuy nhiên, mỗi công nghệ đều có ưu và nhược điểm riêng, và chưa có nền tảng nào đạt được khả năng mở rộng ổn định ở quy mô lớn.

Việc Jiuzhang 4.0 được công bố cũng trùng thời điểm Trung Quốc đưa công nghệ lượng tử vào Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trong đó nhấn mạnh phát triển các công nghệ nền tảng, tăng cường nghiên cứu lý thuyết và thúc đẩy ứng dụng công nghiệp.

Mục tiêu dài hạn là phát triển các hệ thống máy tính lượng tử phổ quát có khả năng chịu lỗi, cũng như các hệ thống chuyên dụng có thể mở rộng quy mô lớn, phục vụ các bài toán thực tiễn trong khoa học và công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Jiuzhang 4.0 được xem như một bước tiến quan trọng, không chỉ về mặt công nghệ mà còn về khả năng định hình lại cán cân cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán thế hệ mới.

Dù vậy, giới khoa học cũng cho rằng vẫn còn một chặng đường dài trước khi máy tính lượng tử có thể được thương mại hóa rộng rãi hoặc ứng dụng phổ biến ngoài phòng thí nghiệm. Các thách thức về độ ổn định, khả năng sửa lỗi và chi phí vận hành vẫn là những rào cản lớn cần vượt qua.

Tuy nhiên, với tốc độ phát triển hiện tại, Jiuzhang 4.0 đang cho thấy một viễn cảnh rõ ràng hơn về tương lai của điện toán lượng tử - nơi các bài toán tưởng chừng không thể giải trong thực tế có thể được xử lý chỉ trong khoảnh khắc.

Từ khóa:

điện toán lượng tử quang tử máy tính lượng tử Jiuzhang 4.0 Trung Quốc

Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ “vượt mặt” các quỹ Mỹ trên sân nhà

Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Ấn Độ “vượt mặt” các quỹ Mỹ trên sân nhà

Theo dữ liệu của nền tảng phân tích startup Tracxn, chỉ còn duy nhất Accel là quỹ đầu tư Mỹ xuất hiện trong top 10 nhà đầu tư lớn nhất vào startup công nghệ Ấn Độ trong năm qua, còn lại đều là các quỹ trong nước...

Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Kết nối gọi vốn cho khoảng 60 dự án, startup tại DAVAS 2026

Ngày 15/5, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn đầu tư mạo hiểm và thiên thần Đà Nẵng năm 2026 (DAVAS 2026) để cung cấp thông tin chính thức về quy mô, nội dung chương trình, các hoạt động nổi bật tại DAVAS 2026…

Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng

Hệ thống thanh toán cần nhận diện bất thường để cảnh báo giao dịch cho người dùng

Một giao dịch chuyển tiền chỉ mất khoảng 5 giây để hoàn tất, chưa tới 30 phút tiền có thể bị rút khỏi hệ thống, nhưng việc điều tra lại mất rất nhiều thời gian...

Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Nhà mạng nào dẫn đầu về tốc độ mạng 5G tháng 4/2026?

Viettel tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về chất lượng 5G trong tháng 4/2026. VNPT và MobiFone, duy trì chất lượng mạng tương đối ổn định, lần lượt xếp thứ hai và thứ ba...

Phát huy vai trò đổi mới sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh

Phát huy vai trò đổi mới sáng tạo trong xây dựng đô thị thông minh

Việc phát triển các nền tảng thành phố thông minh, nhà máy thông minh ‘Make in Vietnam’ sẽ không chỉ góp phần nâng cao năng lực quản trị và năng suất lao động, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

