Thứ Sáu, 05/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bất ngờ mua ròng sau chuỗi ngày miệt mài xả hàng

Thu Minh

05/06/2026, 19:51

Điểm tích cực hiếm hoi đến từ hoạt động của khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 357,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 266,7 tỷ đồng.

VnEconomy

Thị trường chứng khoán tiếp tục cho thấy trạng thái phân hóa ngày càng cực đoan khi sức mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đang che phủ bức tranh chung khá ảm đạm của phần còn lại. Phiên giao dịch hôm nay là ví dụ điển hình khi nhóm Vingroup gần như một mình nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh dòng tiền suy yếu mạnh và tâm lý nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước những rủi ro vĩ mô.

Áp lực lạm phát gia tăng cùng những bất định liên quan đến chính sách thuế quan bên ngoài tiếp tục tạo sức ép lên khẩu vị rủi ro. Hệ quả là thanh khoản trên cả ba sàn rơi xuống mức thấp nhất trong gần một năm, với giá trị khớp lệnh chưa đến 15.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang đứng ngoài quan sát nhiều hơn là sẵn sàng tham gia vào các vị thế mới.

Dù vậy, VN-Index vẫn có một phiên tăng điểm ấn tượng khi đóng cửa tăng 7,35 điểm lên 1.838,90 điểm nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy nhiên, đằng sau sắc xanh của chỉ số là một thực tế kém tích cực hơn nhiều.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía giảm giá với 203 mã giảm điểm, trong khi chỉ có 95 cổ phiếu tăng giá. Riêng VIC tăng 3,4%, VHM tăng 1,33% và VPL tăng 0,88%, đóng góp tổng cộng 12 điểm cho VN-Index. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ ảnh hưởng của ba cổ phiếu trên, thị trường chung thực chất đang trải qua một phiên điều chỉnh đáng kể.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy đà tăng hiện tại chưa có được sự đồng thuận cần thiết từ phần đông cổ phiếu trên sàn. Ngoài nhóm Vingroup, điểm sáng đáng chú ý là VJC tăng kịch trần và một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, SHB, HDB, MSB và TPB duy trì được sắc xanh. Tuy nhiên, lực nâng đỡ này chưa đủ lan tỏa. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như BID, CTG và VCB tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực trước thời điểm MSCI công bố kết quả rà soát nâng hạng, với VCI, HCM, VND và SSI giảm trung bình khoảng 1%. Các nhóm dầu khí, năng lượng, bán lẻ và tiêu dùng thiết yếu cũng không tránh khỏi áp lực bán khi mức giảm trung bình đều vượt 1%.

Điểm tích cực hiếm hoi đến từ hoạt động của khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 357,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 266,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản và Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, ACB, FPT, VIX, MBB, TPB, PLX, SHB, NVL, CTD.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: MSN, HPG, VPB, TCB, FRT, CTG, VRE, VIB, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 28,3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 195,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TPB, MSN, STB, GEX, VPB, HDB, VCG, VIB, PHR, HCM.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 12/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản và Du lịch, Giải trí. Top bán ròng gồm: ACB, VIC, VIX, VHM, VJC, KDC, GEE, FPT, SSI.

Tự doanh bán ròng 277,5 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 279,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Hàng hóa, Dịch vụ công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VHM, HAH, VCB, DCM, VIC, FRT, BMP, GEX, FUEMAV30, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Các cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, ACB, MSN, VNM, MWG, HPG, MBB, VPB, VCG, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 0,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 208,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top bán ròng gồm: VIC, TPB, STB, HAH, GEX, HDB, HCM, VPI, MSB, TCH.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Thực phẩm và Đồ uống. Top mua ròng gồm: VJC, HPG, KDC, SSI, MSN, VCB, VHM, VRE, VNM, VPB.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.907,9 tỷ đồng, giảm 79,8%, chiếm 12,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật tại VJC với 1,275 triệu cổ phiếu, tương đương 229,5 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay (136,9 tỷ đồng) và mua từ tổ chức trong nước (92,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm: Ngân hàng: MSB, HDB, VPB, TCB; Chứng khoán: HCM, VCI; MSN.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Nuôi trồng nông sản và hải sản, Kho bãi, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.

Trụ níu kéo điểm số, cổ phiếu tạo “bẫy tăng giá” hàng loạt

15:35, 05/06/2026

Trụ níu kéo điểm số, cổ phiếu tạo “bẫy tăng giá” hàng loạt

VN-Index gây thất vọng với nhà đầu tư nước ngoài, khó hiểu vì lợi nhuận tăng nhưng giá cổ phiếu giảm

13:59, 05/06/2026

VN-Index gây thất vọng với nhà đầu tư nước ngoài, khó hiểu vì lợi nhuận tăng nhưng giá cổ phiếu giảm

Cả nước có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán, đạt tỷ lệ 13% dân số

13:58, 05/06/2026

Cả nước có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán, đạt tỷ lệ 13% dân số

Từ khóa:

cổ phiếu Vingroup giao dịch khớp lệnh lạm phát gia tăng nhà đầu tư nước ngoài nhóm ngân hàng tâm lý nhà đầu tư Thanh khoản thị trường thị trường chứng khoán tình hình đầu tư Vn-Index tăng điểm

Đọc thêm

Nhà đầu tư tài sản số vẫn được giữ ví cá nhân nhưng phải giao dịch qua sàn cấp phép

Nhà đầu tư tài sản số vẫn được giữ ví cá nhân nhưng phải giao dịch qua sàn cấp phép

Sau 6 tháng từ khi tổ chức chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (sàn giao dịch, gọi là các VASP), nhà đầu tư có tài sản số không chuyển tài sản về sàn trong nước cũng không bị phạt, tuy nhiên khi giao dịch sẽ phải thực hiện qua các VASP được cấp phép và vẫn được giữ nguyên ví của mình…

Trụ níu kéo điểm số, cổ phiếu tạo “bẫy tăng giá” hàng loạt

Trụ níu kéo điểm số, cổ phiếu tạo “bẫy tăng giá” hàng loạt

VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần vẫn tăng nhẹ 0,4% (+7,35 điểm) nhưng số cổ phiếu giảm giá nhiều gấp 2,3 lần số tăng. Đó là chưa kể hàng trăm mã tạo “bull-trap” trong phiên.

Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu

Đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc lộ dấu hiệu suy yếu

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc, với quy mô vốn hóa khoảng 4,9 nghìn tỷ USD, đang phát đi những tín hiệu thận trọng sau đợt tăng mạnh hiếm thấy trên thế giới...

OECD: Thế giới đang khủng hoảng thừa thép

OECD: Thế giới đang khủng hoảng thừa thép

Thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng thừa thép nghiêm trọng, khi hoạt động sản xuất thép được trợ cấp và công suất dư thừa tiếp tục làm méo mó thị trường - theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD)...

VN-Index gây thất vọng với nhà đầu tư nước ngoài, khó hiểu vì lợi nhuận tăng nhưng giá cổ phiếu giảm

VN-Index gây thất vọng với nhà đầu tư nước ngoài, khó hiểu vì lợi nhuận tăng nhưng giá cổ phiếu giảm

"Về mặt cơ bản, quỹ rất hài lòng với mức tăng trưởng này. Tuy nhiên, về diễn biến giá cổ phiếu, nhiều nhà đầu tư như chúng tôi đôi khi cảm thấy khá khó hiểu và thất vọng. Nhiều doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh rất mạnh, nhưng ngày hôm sau giá cổ phiếu gần như không phản ứng", bà Maggie Yi, đại diện Pyn Elite nhấn mạnh.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Việt Nam sẽ xây dựng thành công quốc gia số hùng cường, thịnh vượng và bền vững"

Kinh tế số

2

AI thách thức đế chế gia công dịch vụ của Ấn Độ và Philippines

Kinh tế số

3

Mục tiêu có 60 doanh nghiệt Việt doanh thu 20 triệu USD/năm từ thị trường nước ngoài

Kinh tế số

4

Nhà đầu tư tài sản số vẫn được giữ ví cá nhân nhưng phải giao dịch qua sàn cấp phép

Kinh tế số

5

Cầu thang tạo điểm nhấn và nét duyên cho nhà nhỏ

Nhà

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy