Khối ngoại bất ngờ mua ròng sau chuỗi ngày miệt mài xả hàng

Điểm tích cực hiếm hoi đến từ hoạt động của khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 357,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 266,7 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán tiếp tục cho thấy trạng thái phân hóa ngày càng cực đoan khi sức mạnh của một vài cổ phiếu vốn hóa siêu lớn đang che phủ bức tranh chung khá ảm đạm của phần còn lại. Phiên giao dịch hôm nay là ví dụ điển hình khi nhóm Vingroup gần như một mình nâng đỡ chỉ số trong bối cảnh dòng tiền suy yếu mạnh và tâm lý nhà đầu tư ngày càng thận trọng trước những rủi ro vĩ mô.

Áp lực lạm phát gia tăng cùng những bất định liên quan đến chính sách thuế quan bên ngoài tiếp tục tạo sức ép lên khẩu vị rủi ro. Hệ quả là thanh khoản trên cả ba sàn rơi xuống mức thấp nhất trong gần một năm, với giá trị khớp lệnh chưa đến 15.000 tỷ đồng. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang đứng ngoài quan sát nhiều hơn là sẵn sàng tham gia vào các vị thế mới.

Dù vậy, VN-Index vẫn có một phiên tăng điểm ấn tượng khi đóng cửa tăng 7,35 điểm lên 1.838,90 điểm nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Tuy nhiên, đằng sau sắc xanh của chỉ số là một thực tế kém tích cực hơn nhiều.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía giảm giá với 203 mã giảm điểm, trong khi chỉ có 95 cổ phiếu tăng giá. Riêng VIC tăng 3,4%, VHM tăng 1,33% và VPL tăng 0,88%, đóng góp tổng cộng 12 điểm cho VN-Index. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ ảnh hưởng của ba cổ phiếu trên, thị trường chung thực chất đang trải qua một phiên điều chỉnh đáng kể.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy đà tăng hiện tại chưa có được sự đồng thuận cần thiết từ phần đông cổ phiếu trên sàn. Ngoài nhóm Vingroup, điểm sáng đáng chú ý là VJC tăng kịch trần và một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, SHB, HDB, MSB và TPB duy trì được sắc xanh. Tuy nhiên, lực nâng đỡ này chưa đủ lan tỏa. Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn như BID, CTG và VCB tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Nhóm chứng khoán cũng giao dịch kém tích cực trước thời điểm MSCI công bố kết quả rà soát nâng hạng, với VCI, HCM, VND và SSI giảm trung bình khoảng 1%. Các nhóm dầu khí, năng lượng, bán lẻ và tiêu dùng thiết yếu cũng không tránh khỏi áp lực bán khi mức giảm trung bình đều vượt 1%.

Điểm tích cực hiếm hoi đến từ hoạt động của khối ngoại khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 357,1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 266,7 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản và Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, ACB, FPT, VIX, MBB, TPB, PLX, SHB, NVL, CTD.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: MSN, HPG, VPB, TCB, FRT, CTG, VRE, VIB, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 28,3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 195,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TPB, MSN, STB, GEX, VPB, HDB, VCG, VIB, PHR, HCM.

Ở chiều bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 12/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản và Du lịch, Giải trí. Top bán ròng gồm: ACB, VIC, VIX, VHM, VJC, KDC, GEE, FPT, SSI.

Tự doanh bán ròng 277,5 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 279,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản và Hàng hóa, Dịch vụ công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của khối tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VHM, HAH, VCB, DCM, VIC, FRT, BMP, GEX, FUEMAV30, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Các cổ phiếu được bán ròng nhiều nhất gồm: FPT, ACB, MSN, VNM, MWG, HPG, MBB, VPB, VCG, LPB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 0,9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì mua ròng 208,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc nhóm Bất động sản. Top bán ròng gồm: VIC, TPB, STB, HAH, GEX, HDB, HCM, VPI, MSB, TCH.

Giá trị mua ròng lớn nhất thuộc nhóm Thực phẩm và Đồ uống. Top mua ròng gồm: VJC, HPG, KDC, SSI, MSN, VCB, VHM, VRE, VNM, VPB.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.907,9 tỷ đồng, giảm 79,8%, chiếm 12,6% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận nổi bật tại VJC với 1,275 triệu cổ phiếu, tương đương 229,5 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay (136,9 tỷ đồng) và mua từ tổ chức trong nước (92,6 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm: Ngân hàng: MSB, HDB, VPB, TCB; Chứng khoán: HCM, VCI; MSN.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu, Thép, Thực phẩm, Công nghệ thông tin, Hàng không; trong khi giảm ở các nhóm Ngân hàng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Nuôi trồng nông sản và hải sản, Kho bãi, Vận tải thủy và Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.