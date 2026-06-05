Một doanh nghiệp giảm giá vàng miếng 6 lần trong phiên sáng

Trong phiên sáng nay (5/6), giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 3 đến 4 nhịp, dao động từ 2,2 triệu – 3 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Một đơn vị phía Nam giảm giá vàng miếng tới 5 lần chỉ trong vòng 3 tiếng…

Xu hướng giảm duy trì ổn định trên thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay. Các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm giá vàng 3 lần liên tiếp chỉ trong 3 tiếng đầu mở cửa.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng miếng tại Công ty SJC giảm tổng cộng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (4/6). Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng tại 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết chốt phiên sáng tại DOJI, PNJ, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên ngày 4/6, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên cũng đồng loạt giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp giảm liên tiếp 5 phiên liên tiếp kể từ đầu tuần (1-5/6) với tổng mức giảm phổ biến lên tới 5,2 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng miếng trong phiên sáng nay quay về mức 153,8 triệu đồng/lượng, duy trì ổn định ở vùng đáy 6 tháng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng tại các hệ thống kinh doanh lớn vẫn neo thấp hơn so với các doanh nghiệp phía Bắc từ 800 nghìn đồng/lượng tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng giảm tới 6 nhịp liên tiếp.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng SJC tại 150,8 triệu và giá bán là 152,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 2,2 triệu đồng/lượng và 2,3 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay giảm mạnh 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại 150 triệu – 153 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 5/6. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch tại tất cả các đơn vị kinh doanh vẫn nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, biên độ giảm trải rộng hơn, dao động từ 1,5 triệu – 2,2 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi tăng 1 triệu đồng/lượng trong phiên 4/6, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm mở cửa phiên sáng nay giảm mạnh.

Trong phiên sáng 5/6, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” giảm phổ biến 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, mức điều chỉnh mạnh nhất trong suốt 1 tuần qua. So với mức 190,9 triệu đồng/lượng, giá bán vàng miếng SJC đã giảm 19,43%

Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 142,5 triệu – 146 triệu đồng/lượng, sụt 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua. Đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn thấp nhất thị trường trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở ngưỡng 152,8 triệu – 155,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tiếng tiếp theo, doanh nghiệp này liên tục điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại ngưỡng 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng, giảm tổng cộng 2,2 triệu đồng/lượng.

Sau 3 nhịp giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng, giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI chốt phiên sáng ở ngưỡng 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 5/6 so với 4/6. Nguồn: Vneconomy tổng hợp và tính toán.

Đóng cửa phiên sáng, PNJ cũng niêm yết giá mua vàng nhẫn trơn 9999 ở ngưỡng 150,8 triệu và giá bán là 153,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/6, giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đây cũng là mức giá giao dịch được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải trong phiên sáng nay. Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại doanh nghiệp này cũng giảm 2,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, thương hiệu này ghi nhận tới 4 lần điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 tại doanh nghiệp này mở cửa phiên sáng giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 152,8 triệu – 155,8 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 3 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn so với vàng miếng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu neo giá vàng nhẫn cao nhất so với mặt bằng chung trong phiên sáng nay.

Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 1,6 triệu đồng/lượng, đặt tại 151,4 triệu – 154,4 triệu đồng/lượng (mua – bán).