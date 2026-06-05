"Việt Nam sẽ xây dựng thành công quốc gia số hùng cường, thịnh vượng và bền vững"

Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn...

Ngày 5/6, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn Quốc gia Số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026) với chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số”.

Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định Việt Nam đã xác định ba trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đưa đất nước phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong đó, riêng với lĩnh vực chuyển đổi số, Thứ trưởng cho rằng chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hệ thống thể chế tương đối hoàn thiện phục vụ cho chuyển đổi số - năm 2025 đã sửa đổi 10 luật với hàng chục Nghị định thông tư, đặc biệt phải kể đến là Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật dữ liệu, Luật AI tạo hành lang pháp lý tương đối toàn diện để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Hạ tầng số hiện đại với với tỷ lệ phủ sóng 5G trên 90% dân số, có những cơ sở dữ liệu quốc gia lớn và nền tảng số dùng chung quốc gia như cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID.

Người dân và các cơ quan nhà nước đang có những bước tiến mạnh mẽ trong việc triển khai sử dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời đang triển khai nhiều chương trình tăng cường đào tạo nhân lực mà đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học, công nghệ, chúng ta đã có nhiều chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; phổ cập kiến thức số, trang bị kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.

Toàn cảnh diễn đàn.

Bên cạnh những mặt đã làm được, thực tế vẫn còn khoảng cách giữa thể chế và thực thi, giữa hạ tầng được đầu tư và giá trị được tạo ra, giữa kỳ vọng và niềm tin số của người dân và doanh nghiệp.

Một câu hỏi thường trực với Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ là làm sao để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra được những giá trị thực sự lớn, thực sự đột phá. Để làm được điều này thì cần phải có một sự thay đổi tư duy mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về chuyển đổi số.

Nhiều người vẫn cho rằng chuyển đổi số chủ yếu là đầu tư thêm máy móc, phần mềm, nền tảng số hay cơ sở dữ liệu. Đây là điều cần thiết nhưng chưa phải là điểm cốt lõi của chuyển đổi số. Điều quan trọng hơn để chuyển đổi số thành công là phải xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để tìm ra những cách làm mới, quy trình mới dựa trên công nghệ số.

Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số, mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Khi người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ trực tiếp cảm nhận được những lợi ích đó, họ sẽ chủ động tham gia và trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, đảm bảo sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng dân tộc Việt Nam luôn có khả năng làm nên những điều phi thường vào những thời khắc quyết định.

"Hôm nay, đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên số, đứng trước sự chuyển động vô cùng mạnh mẽ của quá trình chuyển đổi số quốc gia, sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tôi tin tưởng sâu sắc với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, trí tuệ của các nhà khoa học và khát vọng của hơn một trăm triệu người dân, Việt Nam nhất định sẽ xây dựng thành công một quốc gia số hùng cường, thịnh vượng và bền vững", Thứ trưởng khẳng định.