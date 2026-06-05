AI thách thức đế chế gia công dịch vụ của Ấn Độ và Philippines
Trọng Hoàng
05/06/2026, 16:43
Hàng triệu lao động tại hai trung tâm cung cấp dịch vụ thuê ngoài lớn nhất thế giới đang bước vào cuộc chạy đua thích ứng với AI. Trong khi nhiều công việc đã bắt đầu bị tự động hóa thay thế, các chuyên gia cho rằng tác động thực sự của AI đối với ngành gia công dịch vụ toàn cầu có thể chỉ mới bắt đầu…
Trong nhiều năm qua, khi phần lớn
người dân Philippines chìm vào giấc ngủ hoặc khi các thành phố lớn của Ấn Độ
bước sang đêm khuya, hàng triệu lao động vẫn bắt đầu ca làm việc của mình.
Họ làm việc cho các khách hàng ở Mỹ,
Canada hay châu Âu, đảm nhận từ chăm sóc khách hàng, xử lý dữ liệu, kế toán, hỗ
trợ kỹ thuật đến phát triển phần mềm. Nhờ lực lượng lao động này, Philippines
và Ấn Độ đã trở thành hai trung tâm gia công dịch vụ lớn nhất thế giới.
Tuy nhiên, chính những công việc
từng tạo nên sự thịnh vượng cho hàng triệu người lao động giờ đây lại đang nằm
trong nhóm có nguy cơ cao nhất bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế.
Các báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
(IMF), Bloomberg Intelligence và nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế đều cho thấy
những công việc văn phòng có tính lặp lại cao là đối tượng dễ bị tự động hóa
nhất trong kỷ nguyên AI.
Điều đó đặt ra câu hỏi lớn đối với
hai quốc gia đã xây dựng cả một mô hình tăng trưởng dựa trên ngành dịch vụ thuê
ngoài: AI sẽ chỉ là công cụ hỗ trợ hay sẽ làm thay đổi tận gốc nền kinh tế gia
công dịch vụ toàn cầu?
TỪ
“CÔNG XƯỞNG DỊCH VỤ” CỦA THẾ GIỚI...
Mỗi tối, khi đồng hồ điểm 22 giờ tại
Manila, Paul Ponce lại bắt đầu ca làm việc của mình. Là nhân viên tổng đài chăm
sóc khách hàng tại vùng Đại Manila, anh làm việc chủ yếu với khách hàng Mỹ.
Công việc này đã giúp anh nuôi bốn người con, cho các con học trường tư và tích
lũy đủ tiền để mua nhà. Đó cũng là câu chuyện của hàng triệu lao động Philippines
trong ngành gia công dịch vụ doanh nghiệp.
Hiện ngành này sử dụng gần 2 triệu
lao động và tạo ra khoảng 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm, tương đương hơn 8% GDP
của Philippines. Khoảng 70% công việc được thuê ngoài từ Bắc Mỹ.
Tại Bengaluru - trung tâm công nghệ
lớn nhất Ấn Độ - Shahid Khan cũng làm việc từ 20 giờ tối đến 5 giờ sáng. Gia
nhập ngành dịch vụ thuê ngoài từ năm 2022, anh tin rằng đây là con đường giúp
nhiều người trẻ có được tương lai tốt đẹp hơn.
Quy mô ngành gia công dịch vụ tại Ấn Độ còn lớn hơn
nhiều. Khoảng 6 triệu người đang làm việc trong lĩnh vực gia công dịch vụ, đóng
góp khoảng 7% GDP quốc gia. Ấn Độ hiện chiếm khoảng 55% thị phần gia công công
nghệ thông tin toàn cầu, trong khi Philippines đứng thứ hai với khoảng 15-18%
thị phần ngành dịch vụ thuê ngoài.
Bà Neeti Sharma, Giám đốc điều hành
TeamLease Digital, cho rằng thành công của hai quốc gia này nằm ở khả năng vận
hành liên tục 24 giờ mỗi ngày. “Khi nước Mỹ thức dậy thì lực lượng lao động tại
Ấn Độ và Philippines vẫn tiếp tục làm việc. Đó là lý do người ta nói rằng lao
động của hai quốc gia này hoạt động 24/7”, bà nhận định.
Trong hơn hai thập kỷ qua, mô hình
này đã tạo ra hàng triệu việc làm thuộc tầng lớp trung lưu mới nổi. Họ mua nhà,
mua xe, sử dụng các dịch vụ giáo dục, tài chính và tiêu dùng, trở thành động
lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.
Nhưng AI đang bắt đầu làm lung lay
nền tảng của mô hình đó. Theo các chuyên gia, những yếu tố từng giúp công việc
dễ dàng được thuê ngoài - như quy trình chuẩn hóa, tính lặp lại và khả năng số
hóa - cũng chính là những yếu tố khiến chúng dễ bị AI thay thế nhất.
NHỮNG
CÔNG VIỆC ĐẦU TIÊN ĐANG BIẾN MẤT
Tác động của AI không còn là dự báo
xa vời. Đối với Paul Ponce, sự thay đổi đã xuất hiện ngay trong công việc hằng
ngày. Công ty nơi anh làm việc hiện đã triển khai trợ lý AI cho khách hàng. “Nếu
AI có thể hỗ trợ thì vấn đề được giải quyết ngay lập tức thay vì phải chuyển
sang nhân viên trực tiếp. Điều đó khiến chúng tôi ngày càng ít việc hơn”, anh
cho biết.
Anh cũng nghe nhiều đồng nghiệp
trong ngành chia sẻ về các trường hợp mất việc, đặc biệt là ở bộ phận hỗ trợ
khách hàng qua tin nhắn.
Tại Bengaluru, AI đang tác động mạnh
đến một lĩnh vực khác vốn được xem là “pháo đài việc làm” của Ấn Độ: lập trình
phần mềm. Mukund Jha, đồng sáng lập Emergent Labs - nền tảng cho phép người
dùng sử dụng AI để xây dựng ứng dụng - cho rằng toàn bộ ngành gia công dịch vụ
sẽ phải được tái định hình. Ông cảnh báo từ 2 đến 3 triệu lao động có thể bị
ảnh hưởng trong tương lai.
“Trước đây phát triển phần mềm rất
đắt đỏ và mất nhiều thời gian, vì vậy các công ty thuê ngoài sang Ấn Độ để tiết
kiệm chi phí. Nhưng giờ đây AI cho phép gần như bất kỳ ai cũng có thể tạo ra
sản phẩm”, ông nói.
Những dấu hiệu đầu tiên đã bắt đầu
xuất hiện trên thị trường lao động. Tháng 4 vừa qua, Oracle được cho là đã cắt
giảm khoảng 12.000 việc làm tại Ấn Độ trong bối cảnh tăng mạnh đầu tư cho AI.
Tata Consultancy Services (TCS) -
một trong những tập đoàn cung cấp dịch vụ công nghệ và gia công lớn nhất thế
giới - cũng cắt giảm khoảng 12.000 nhân sự trong năm ngoái, mức cắt giảm lớn
nhất trong lịch sử doanh nghiệp.
Hoạt động tuyển dụng của ngành cũng
giảm mạnh. Trong chín tháng đầu năm tài khóa 2025-2026, các công ty công nghệ
hàng đầu Ấn Độ chỉ tuyển thêm ròng 17 nhân sự, thấp hơn rất nhiều so với hàng
nghìn lao động mới của những năm trước.
Tháng 2 năm nay, tâm lý lo ngại về
AI còn khiến cổ phiếu công nghệ Ấn Độ mất khoảng 68,6 tỷ USD giá trị vốn hóa
thị trường. Một trong những nguyên nhân là sự xuất hiện của Claude - mô hình AI
do Anthropic phát triển - cùng các công cụ cho phép doanh nghiệp tự động hóa
quy trình nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Theo bà Sharma, nhiều công việc
trước đây cần hàng chục người nay có thể được thực hiện bởi chỉ một vài người
với sự hỗ trợ của AI. “Nếu một bộ phận pháp lý có 30 người chuyên rà soát và
soạn thảo hợp đồng thì giờ đây một người có thể xử lý phần lớn công việc với
AI”, bà nói.
Trong lĩnh vực xử lý hồ sơ bảo hiểm,
AI có thể cắt giảm hơn một nửa thời gian làm việc. Ở mảng nhập liệu, AI có thể
quét tài liệu, ghi nhận dữ liệu, điền biểu mẫu và hoàn tất nhiều tác vụ vốn
trước đây cần cả một nhóm nhân viên. “Một công việc từng cần 10 người thì giờ
có thể chỉ cần hai hoặc ba người”, bà nhận định.
Tại Philippines, Ivan Peregrina là
một trong những người đã trực tiếp mất việc. Anh từng làm chuyên viên kiểm soát
chất lượng, có nhiệm vụ nghe lại các cuộc gọi của nhân viên chăm sóc khách hàng
để đánh giá hiệu quả làm việc. Hơn 70 chuyên viên kiểm soát chất lượng cùng hai
quản lý trong đơn vị của anh đã bị thay thế bởi AI. Hệ thống AI có thể nghe nội
dung cuộc gọi, phân tích ngữ điệu, đánh giá chất lượng phục vụ và chấm điểm với
tốc độ mà con người không thể theo kịp.
Trớ trêu hơn, Peregrina từng là
người được giao nhiệm vụ kiểm tra độ chính xác của hệ thống AI trong giai đoạn
đầu triển khai. “Khi đó vẫn cần con người để rà soát vì AI còn nhiều sai sót.
Nhưng giờ đây AI đã thay thế chính công việc của tôi”, anh nói.
AI
LÀM MẤT VIỆC HAY TẠO RA MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP MỚI?
Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn
chỉ có gam màu u ám. Điều đáng chú ý là ngành gia công dịch vụ tại cả Ấn Độ và
Philippines vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Theo số liệu ngành, Philippines đã
tạo thêm khoảng 80.000 việc làm trong năm ngoái, trong khi Ấn Độ bổ sung thêm
khoảng 135.000 việc làm trong năm tài khóa vừa kết thúc. Nhiều doanh nghiệp cho
rằng AI hiện vẫn đóng vai trò hỗ trợ hơn là thay thế hoàn toàn con người.
Makesh Sankaran, cựu Giám đốc điều
hành Altruist Technologies, cho biết doanh nghiệp của ông vẫn đang tuyển dụng
để phục vụ các khách hàng mới. “AI là công cụ giúp con người làm việc hiệu quả
hơn. Nó chưa đạt đến mức có thể thay thế hoàn toàn lao động”, ông nhận định.
Tại Philippines, Dominic Ligot,
chuyên gia về đạo đức AI và quản trị dữ liệu, cũng cho rằng công nghệ hiện nay
vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Các vấn đề về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và khả
năng xử lý những tình huống phức tạp khiến AI vẫn cần sự giám sát của con
người.
Marjorie Aviso-Baynosa, Giám đốc
điều hành Telework PH, cho biết AI chưa thể thay thế các kỹ năng như sự đồng
cảm, khả năng đánh giá tâm lý khách hàng hay hiểu biết văn hóa. “Con người vẫn
cần hiện diện trong quá trình ra quyết định, thể hiện sự đồng cảm và xử lý các
tình huống phức tạp”, bà nói. Dù vậy, phần lớn chuyên gia đều cho rằng tốc độ
phát triển của AI sẽ tiếp tục tăng nhanh.
Theo Gartner, đến năm 2029, AI có
thể tự giải quyết khoảng 80% các yêu cầu chăm sóc khách hàng thông thường.
Không chỉ tổng đài thoại, các trợ lý video AI cũng đang được phát triển để xử
lý các yêu cầu hỗ trợ bằng hình ảnh. Điều này buộc các quốc gia phụ thuộc vào
ngành gia công dịch vụ phải chuẩn bị cho một giai đoạn chuyển đổi lớn.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) dự
báo AI có thể tạo ra 170 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào năm 2030 nhưng
đồng thời làm mất đi khoảng 92 triệu việc làm hiện hữu. Tuy nhiên, các công
việc mới chưa chắc sẽ xuất hiện ở cùng địa điểm hoặc dành cho chính những người
bị mất việc.
Báo cáo của Chương trình Phát triển
Liên hợp quốc (UNDP) từng cảnh báo về nguy cơ xuất hiện một “sự phân hóa lớn”,
trong đó AI có thể tạo ra nhiều cơ hội mới cho một số quốc gia nhưng cũng làm
gia tăng khoảng cách phát triển với những nền kinh tế phụ thuộc vào lao động
giá rẻ.
Đối với Ấn Độ và Philippines, thách
thức hiện nay không chỉ là bảo vệ việc làm hiện có mà còn phải đào tạo lại lực
lượng lao động để chuyển sang các vị trí có giá trị gia tăng cao hơn như quản
trị AI, vận hành hệ thống AI, phân tích dữ liệu hay quản lý quy trình thông
minh. Đó cũng là con đường mà nhiều lao động đang lựa chọn.
“Tôi đang cố gắng học thêm kỹ năng
mới để có thể tồn tại khi AI ngày càng phổ biến”, Paul Ponce nói.
Câu chuyện của anh phản ánh tâm
trạng chung của hàng triệu lao động tại hai cường quốc gia công dịch vụ lớn
nhất thế giới: thay vì chờ đợi AI thay thế mình, họ đang cố gắng trở thành
những người biết cách làm việc cùng AI trước khi quá muộn.
"Việt Nam sẽ xây dựng thành công quốc gia số hùng cường, thịnh vượng và bền vững"
Mục tiêu của chuyển đổi số không phải là làm những việc cũ trên môi trường số mà là làm tốt hơn những việc cần làm: nhanh hơn, đơn giản hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn...
Mục tiêu có 60 doanh nghiệt Việt doanh thu 20 triệu USD/năm từ thị trường nước ngoài
Phấn đấu đến năm 2030 có 60 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 20 triệu USD/năm, có 5 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt tối thiểu 1 tỷ USD/năm...
Nhà đầu tư tài sản số vẫn được giữ ví cá nhân nhưng phải giao dịch qua sàn cấp phép
Sau 6 tháng từ khi tổ chức chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa (sàn giao dịch, gọi là các VASP), nhà đầu tư có tài sản số không chuyển tài sản về sàn trong nước cũng không bị phạt, tuy nhiên khi giao dịch sẽ phải thực hiện qua các VASP được cấp phép và vẫn được giữ nguyên ví của mình…
Hàng loạt CEO AI kêu gọi luật chống lại vũ khí sinh học
Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra những đột phá lớn cho khoa học và y học, nhưng cũng dấy lên những lo ngại có thể bị đối tượng xấu lợi dụng để tạo ra những mầm bệnh nguy hiểm…
Bybit muốn hợp tác với các tổ chức tài sản mã hoá Việt Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng mong muốn Bybit trở thành đối tác tin cậy của các cơ quan quản lý của Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường tài sản mã hóa...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: