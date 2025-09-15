Từ 15/9, bay nội địa chỉ cần VNeID để qua cửa an ninh

Từ 15/9/2025, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với các hãng hàng không (Vietnam Airlines, Vietjet… ), hướng dẫn hành khách sử dụng Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID để thực hiện thu nhận sinh trắc học, qua cửa an ninh, cửa lên tàu bay nội địa tự động...

Nhiệm vụ được đưa ra tại Chỉ thị số 24/CT-TTg do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 13/9/2025 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Thời gian qua, nhiều giải pháp công nghệ số đã được triển khai rộng rãi trong giáo dục, giao thông, hành chính công… Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn gặp không ít trở ngại.

Do đó, để khắc phục tồn tại, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp lớn.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC TRÊN VNEID TẠI 100% CẢNG HÀNG KHÔNG TRONG THÁNG 10/2025

Trong lĩnh vực giao thông, Bộ Công an chủ trì triển khai công nghệ sinh trắc học trên VNeID tại 100% cảng hàng không, hoàn thành trong tháng 10/2025; mở rộng sang ga đường sắt đô thị và các bãi đỗ phương tiện tại Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Cũng trong tháng 10, Bộ Công an cần xây dựng tiện ích giao thông kết nối với các ứng dụng hiện có, khắc phục phân mảnh dữ liệu, hướng dẫn tích hợp sinh trắc học vào các hệ thống của doanh nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Công an tích hợp công nghệ sinh trắc học vào các hệ thống nghiệp vụ giao thông trước 15/9/2025. Đồng thời, chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đầu tư hạ tầng, thiết bị, hoàn thành trước 30/10/2025.

Từ 1/12/2025, chỉ còn hành khách có hành lý ký gửi, hành khách đặc biệt làm thủ tục tại quầy, còn lại sẽ thực hiện toàn trình qua sinh trắc học hoặc kiosk tự phục vụ.

Bộ Xây dựng rà soát, ban hành hành lang pháp lý về ứng dụng sinh trắc học trong giao thông, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí ngân sách, hạ tầng để triển khai các tiện ích giao thông và ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID tại ga đường sắt, bãi đỗ phương tiện, hoàn thành trong tháng 12/2025.

HOÀN THIỆN NỀN TẢNG “BÌNH DÂN HỌC VỤ SỐ”

Đối với nền tảng "Bình dân học vụ số", Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành tích hợp học liệu, tổ chức đào tạo trực tuyến trên nền tảng, đồng thời Nghiên cứu cơ chế đầu tư theo mô hình hợp tác công – tư, trình Thủ tướng trong tháng 10/2025.

Bộ Tài chính rà soát, sửa đổi các văn bản quy định nhằm cắt giảm tối đa chi phí đào tạo trực tuyến, hoàn thành trong tháng 9 năm 2025.

Bộ Khoa học và công thẩm định, công nhận “Bình dân học vụ số” là nền tảng số quốc gia trước 25/9/2025.

Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm cung cấp học liệu điện tử, tổ chức tập huấn cán bộ, đồng thời tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia các khóa học về an toàn giao thông, an toàn trên không gian mạng.

TRIỂN KHAI 25 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH

Triển khai tiện ích trên ứng dụng VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Đối với 25 dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Công an phối hợp Văn phòng Chính phủ triển khai tiện ích trên VNeID để thực hiện 25 dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Từ 1/10/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp sẽ không thu hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, thay thế bằng khai thác dữ liệu.

Các bộ, ngành, địa phương cần ưu tiên xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hoàn thành trong tháng 12/2025.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG GIẤY TỜ TRÊN VNEID

Đối với triển khai tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an chủ trì, tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 69/2024/NĐ-CP để tích hợp đồng bộ giấy tờ điện tử trên VNeID, hoàn thành trong tháng 11/2025. Bên cạnh đó, hướng dẫn kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với VNeID, hoàn thành trước 20/9/2025.

Các bộ, ngành công bố hàng tháng danh mục giấy tờ đã được tích hợp để người dân, doanh nghiệp sử dụng thay thế bản cứng.

Đối với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, rà soát, tái cấu trúc quy trình đối với 324 thủ tục hành chính đã tích hợp trên VNeID, hoàn thành trong tháng 9/2025, sửa đổi pháp luật để cấp 31 loại giấy tờ thiết yếu của cá nhân và 8 loại giấy tờ của tổ chức qua VNeID, chỉ cấp bản giấy khi có yêu cầu.

Trên cơ sở danh sách 578 loại giấy tờ dự kiến tích hợp, các bộ, ngành, địa phương xây dựng lộ trình thực hiện, hoàn thành trong tháng 11/2025. Cán bộ, công chức tuyệt đối không yêu cầu công dân nộp giấy tờ đã có trên VNeID hoặc cơ sở dữ liệu kết nối, hoàn thành trong tháng 9/2025.