Ước tính 119 tỷ đồng bồi thường khẩn cấp, Bảo hiểm Bảo Việt đồng hành cùng người dân vùng thiên tai

Bảo hiểm Bảo Việt luôn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7, chủ động triển khai các đoàn công tác tới vùng chịu ảnh hưởng, phối hợp cùng khách hàng kiểm soát rủi ro, giảm thiểu tổn thất, nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng trong mọi hoàn cảnh.

Trong chưa đầy một tháng qua, Việt Nam đã hứng chịu ba cơn bão nghiêm trọng: Bão số 9 (Ragasa) đổ bộ ngày 25/9, bão số 10 (Bualoi) đổ bộ ngày 29/9 và bão số 11 (Matmo) đổ bộ ngày 6/10 với cường độ mạnh, diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, lũ quét và sạt lở đất đã khiến nhiều người thương vong và mất tích, hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, sập đổ, tốc mái; nhiều diện tích trồng trọt, chăn nuôi bị vùi lấp, cuốn trôi; hệ thống giao thông, cầu cống, thủy lợi bị hư hỏng nặng, gây chia cắt nhiều khu vực và làm gián đoạn nghiêm trọng đời sống, sản xuất của người dân.

Trước tình hình đó, Bảo hiểm Bảo Việt đã ngay lập tức kích hoạt các phương án ứng phó, huy động toàn bộ nguồn lực trong hệ thống nhằm hỗ trợ khách hàng nhanh chóng khắc phục thiệt hại, đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được giải quyết kịp thời, minh bạch và thuận tiện nhất.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, cho biết: “Trước những thiệt hại do bão lũ gây ra, chúng tôi triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng, đồng thời hỗ trợ kịp thời các khu vực chịu ảnh hưởng. Chúng tôi cam kết hoạt động chi trả của Bảo hiểm Bảo Việt được triển khai khẩn trương, minh bạch, đảm bảo khách hàng sớm khắc phục thiệt hại, ổn định tài chính và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.”

Tính đến ngày 8/10/2025, Bảo hiểm Bảo Việt đã ghi nhận tổng cộng 372 vụ tổn thất, ước tính bồi thường thiệt hại 119 tỷ đồng. Các khu vực ghi nhận số lượng tổn thất lớn bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa bị thiệt hại do bão; Hà Nội, Thái Nguyên, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Bắc Giang bị ảnh hưởng bởi ngập sau bão.

Về nhóm nghiệp vụ, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận bảo hiểm Tài sản, công trình xây dựng và bảo hiểm Xe cơ giới là loại hình chịu tác động nặng nề nhất, các loại hình khác như Bảo hiểm Hàng Hải ghi nhận mức độ ảnh hưởng thấp hơn.

Các thiệt hại tập trung ở nhóm bảo hiểm Tài sản, công trình xây dựng và Xe cơ giới.

Nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

ƯU TIÊN CAO NHẤT: BẢO VỆ QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

Nhận định sớm diễn biến phức tạp của bão lũ, Bảo hiểm Bảo Việt đã xác định ưu tiên tối đa nguồn lực và rút ngắn thời gian xử lý bồi thường là nhiệm vụ trọng tâm.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên trên toàn quốc đồng loạt triển khai rà soát, tiếp cận và hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng, đồng thời gửi cảnh báo và hướng dẫn các biện pháp phòng tránh, bảo vệ tài sản. Các đội ứng trực 24/24 được kích hoạt để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn xử lý ban đầu và lập kế hoạch bồi thường dự phòng, đảm bảo mọi bước ứng phó được thực hiện kịp thời, hạn chế tối đa tổn thất phát sinh.

Ngay từ khi có tin dự báo, các đoàn công tác đã xuống địa phương để phối hợp với khách hàng trong việc gia cố tài sản, chuẩn bị phương án ứng phó trước và trong bão. Trước những thiệt hại phát sinh sau bão, các cán bộ giám định của Bảo hiểm Bảo Việt đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để kiểm tra, xác nhận tổn thất và hướng dẫn khách hàng thực hiện thủ tục bồi thường.

Đối với bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp chặt chẽ với khách hàng để cứu hộ nhanh, tránh xe bị ngập lâu. Đồng thời, công ty chủ động làm việc với các xưởng sửa chữa, gara liên kết để ưu tiên vệ sinh, sấy khô, bảo dưỡng phương tiện và tài sản, hạn chế hư hỏng phát sinh. Công tác giám định được thực hiện độc lập, khách quan và linh hoạt, đặc biệt với các trường hợp thiệt hại lớn về tài sản, nhà xưởng, máy móc hay phương tiện vận tải.

Song song đó, đường dây nóng và hệ thống eClaim được Bảo hiểm Bảo Việt vận hành 24/7 để tiếp nhận thông tin, hỗ trợ khách hàng kê khai và theo dõi tiến độ giải quyết bồi thường. Các bước xử lý được rút gọn tối đa, đảm bảo tính minh bạch và tiện lợi trong toàn bộ quá trình.

Hiện tại, các đơn vị trên toàn hệ thống đang tiếp tục khẩn trương tổng hợp hồ sơ, xác minh mức độ tổn thất và đánh giá rủi ro để lập phương án xử lý và tạm ứng bồi thường.

Với uy tín và kinh nghiệm hàng đầu trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt luôn đặt trách nhiệm xã hội và sự an tâm của khách hàng lên hàng đầu. Trong mọi tình huống thiên tai, Bảo hiểm Bảo Việt cam kết đồng hành cùng khách hàng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục cuộc sống và hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

BẢO VIỆT ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO VÙNG BÃO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà đồng bào đang phải gánh chịu, Bảo Việt đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp và an sinh xã hội, phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách” và hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bảo Việt ủng hộ 600 triệu đồng cho các tỉnh bị thiệt hại bởi bão lũ.

Ngày 8/10/2025, Bảo Việt trích Quỹ An sinh xã hội 600 triệu đồng để ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề do các cơn bão gây ra. Số tiền được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang và Lào Cai, mỗi tỉnh 100 triệu đồng, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn ban đầu, ổn định nơi ở và sản xuất.

Bên cạnh nguồn hỗ trợ tài chính trực tiếp, Bảo Việt cũng phát động phong trào quyên góp trong toàn hệ thống, kêu gọi sự chung tay của cán bộ, nhân viên, đại lý, tư vấn viên trên toàn quốc. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục theo dõi và hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão, lũ. Bảo Việt mong rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần giúp đồng bào các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống, tiếp tục vững vàng trong những thời điểm khó khăn nhất.