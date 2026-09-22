Ủy ban Cạnh tranh quốc gia: Bốn điều kiện quan trọng phải thực hiện trong thương vụ thâu tóm Thiên Long

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia mới công bố quyết định số 294/QĐ-CT về việc tập trung kinh tế có điều kiện (theo hình thức mua lại doanh nghiệp) trong thương vụ thâu tóm cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu TLG trên TradingView.

Theo đó, việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp là tập trung kinh tế có điều kiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 Luật Cạnh tranh.

Synergy Investing Asia Pte. Ltd., Công ty Cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long và các doanh nghiệp cùng nhóm doanh nghiệp liên kết (Nhóm doanh nghiệp gồm: ông Cô Gia Thọ; bà Trần Thái Như; bà Cô Ngân Bình; bà Cô Cẩm Nguyệt và ông Cô Gia Đức) phải thực hiện 04 điều kiện sau:

Thứ nhất, nhóm doanh nghiệp phải thu thập các thông tin và báo cáo khi có yêu cầu về về thị phần sản phẩm bút viết; giá mua/bán trung bình theo từng thời kỳ; chính sách chiết khấu thương mại và các chương trình hỗ trợ bán hàng.

Thứ hai, xây dựng hoặc duy trì bộ quy tắc nội bộ về tuân thủ pháp luật về cạnh tranh; đào tạo thường niên về tuân thủ pháp luật về cạnh tranh của Việt Nam.

Thứ ba, trước ngày 31/12 hàng năm, nhóm doanh nghiệp phải xây dựng và báo cáo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về Kế hoạch triển khai hoạt động của Nhóm doanh nghiệp nhằm đáp ứng điều kiện tăng cường tác động tích cực của việc tập trung kinh tế.

Báo cáo phải bao gồm mức độ ứng dụng tiến bộ khoa học (tỷ lệ sử dụng nguyên liệu tái chế/vật liệu xanh trong sản xuất; vốn đầu tư R&D năm sau phải tăng 3 tỷ đồng so với năm trước đó, liên tục 5 năm; tỷ lệ nguồn nhân lực; số lượng dòng sản phẩm mới…), sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bốn là, báo cáo về kết quả thực hiện các điều kiện nêu trên khi có yêu cầu bằng văn bản của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. Cơ quan này nhấn mạnh nhóm doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và được phép làm thủ tục tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh, sau đó báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch.

Theo nhận định từ Chứng khoán Vietcap (VCSC), Kokuyo có kế hoạch mua lại 100% Thiên Long An Thịnh (TLAT) – pháp nhân hiện đang nắm giữ 46,82% cổ phần TLG, và thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần. Sau khi hoàn tất, Kokuyo sẽ sở hữu tổng cộng 65,01%, chính thức đưa TLG trở thành công ty con.

Theo VCSC, giá trị thương vụ là 27,6 tỷ JPY (4,7 nghìn tỷ đồng), tương ứng mức giá 82.000 đồng/cổ phiếu (cao hơn 28% so với giá đóng cửa ngày 4/12/2025 là 64.200 đồng/cổ phiếu).

Việc mua lại TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026, tiếp theo sau là quy trình chào mua công khai từ tháng 10–11/2026, tùy thuộc vào các phê duyệt của cơ quan quản lý.

Theo VCSC cho biết, Kokuyo – tập đoàn Nhật Bản 100 năm tuổi trong lĩnh vực văn phòng phẩm, nội thất văn phòng và thiết kế không gian làm việc với sự hiện diện rộng khắp tại Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và các thị trường châu Á khác – đã là đối tác lâu năm của TLG. Thông qua năng lực sản xuất, vị thế thị trường dẫn đầu và mạng lưới phân phối toàn quốc của TLG, Kokuyo kỳ vọng thương vụ sẽ hỗ trợ chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của tập đoàn - trong khi đó, TLG có thể tận dụng chuyên môn, sản phẩm và năng lực thương hiệu của Kokuyo để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ hơn.

Còn tại biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào ngày 26/4/2026, trả lời câu hỏi của cổ đông là "vì sao lại chọn Kokuyo để chuyển giao cổ phần? Thương vụ này mang lại lợi ích gì cho Thiên Long?".

Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT TLG cho biết Kokuyo là đối tác lâu năm của Tập đoàn Thiên Long, từng đặt hàng OEM do Thiên Long sản xuất và đây là công ty Nhật Bản lâu đời trong lĩnh vực văn phòng phẩm, đã có mặt tại nhiều thị trường trong đó có Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Kokuyo đang cung cấp các sản phẩm như dụng cụ học tập, văn phòng và đặc biệt là dòng tập Campus - được người tiêu dùng trong nước và quốc tế rất ưa chuộng — đây chính là mảng mà Thiên Long còn nhiều dư địa để phát triển. Qua quá trình hợp tác, hai bên nhận thấy sự tương thích và hỗ trợ lẫn nhau rất rõ ràng: Thiên Long mạnh về bút viết, Kokuyo mạnh về tập vở và dụng cụ học tập. Sự kết hợp này tạo ra một cặp đối tác bổ sung cho nhau, giúp Thiên Long mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu da dạng hơn của thị trường quốc tế. Đồng thời, mục tiêu của Thiên Long là tham gia và phát triển sản phẩm tại thị trường quốc tế nhưng vẫn giữ được thương hiệu Thiên Long tại Việt Nam và đây là những yếu tố cốt lõi dẫn đến quyết định hợp tác với Kokuyo.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026 đã soát xét, TLG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.353 tỷ (cùng kỳ đạt 2.040 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 395 tỷ (cùng kỳ đạt 373 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 315 tỷ (cùng kỳ đạt hơn 300 tỷ), EPS đạt 2.837 đồng (cùng kỳ đạt 2.783 đồng).