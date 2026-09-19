DQC giải trình lợi nhuận sau thuế năm 2025 đã kiểm toán giảm gần 58%

Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (mã DQC-HOSE) thực hiện cải chính thông tin sai lệch về kết quả kinh doanh năm 2025 sau quyết định xử phạt của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Sơ đồ giá cổ phiếu DQC trên TradingView.

Cụ thể, DQC cho biết cải chính thông tin về lợi nhuận sau thuế năm 2025 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất trước kiểm toán đạt 11,53 tỷ đồng; Tổng các khoản điều chỉnh giảm lợi nhuận sau thuế là 6,66 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau kiểm toán đạt 4,86 tỷ đồng - tương ứng giảm gần 58%.

DQC cho biết nguyên nhân dẫn đến chênh lệch số liệu lợi nhuận sau thuế là do DQC điều chỉnh bổ sung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến khoản dự phòng đầu tư tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn Xelex trên báo cáo tài chính công ty con với Báo cáo tài chính năm 2025 trước kiểm toán của Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Điện Quang (công ty con) đã thực hiện trích lập dự phòng 100% đối với khoản đầu tư tài chính vào Công ty Xelex với số tiền 21,25 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau kiểm toán thì khoản chi phí dự phòng nêu trên được kiểm toán xác định không đủ điều kiện để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Do đó, công ty phải thực hiện điều chỉnh bổ sung nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 20%, tương ứng số tiền 4,25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DQC điều chỉnh khoản doanh thu tài chính từ cổ tức của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (mã VGT-UPCoM). Cụ thể: khi lập báo cáo tài chính công ty đã căn cứ ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức 31/12/2025 để ghi nhận hạch toán khoản doanh thu tài chính từ cổ tức VGT với số tiền 1,23 tỷ đồng vào kết quả kinh doanh năm 2025.

Tuy nhiên sau kiểm toán, bên kiểm toán đã tiến hành xuất toán và xác định thời điểm đủ điều kiện ghi nhận doanh thu tài chính phải căn cứ trên ngày chi trả cổ tức 6/3/2026 do đó, khoản cổ tức này không đủ điều kiện ghi nhận vào doanh thu tài chính của năm 2025 và đã được điều chỉnh giảm khỏi doanh thu tài chính năm 2025.

Đồng thời, DQC cũng điều chỉnh bổ sung các khoản chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và cuối cùng, qua quá trình kiểm toán, công ty và đơn vị kiểm toán điều chỉnh một số khoản chi phí vào năm 2025 với số tiền 1,183 tỷ đồng.

Còn trên báo cáo tài chính bán niên 2026, DQC ghi nhận lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đều tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 6,87 tỷ đồng, tăng 3,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 133,40% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 14 tỷ đồng, tăng hơn 7 tỷ đồng, tương ứng tăng 98,26%.

DQC cho biết nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm trước, góp phần cải thiện lợi nhuận gộp và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đối với Công ty mẹ, doanh thu thuần bán niên 2026 đạt 389,5 tỷ đồng, tăng 134,86 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận gộp đạt 103 tỷ đồng, tăng 16,4 tỷ đồng. Đồng thời, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 7,43 tỷ đồng, tăng 4,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Đối với kết quả hợp nhất, doanh thu thuần bán niên đạt 565,4 tỷ đồng, tăng 207,6 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 130 tỷ đồng, tăng 42,5 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 14,2 tỷ đồng, tăng 6,28 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục triển khai các giải pháp tái cấu trúc, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tăng cường kỷ luật tài chính. Các giải pháp này cùng với sự tăng trưởng của doanh thu và lợi nhuận gộp đã góp phần cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh, qua đó làm tăng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ và toàn Tập đoàn so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo DQC, dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, mức tăng của lợi nhuận gộp và kết quả hoạt động kinh doanh đã góp phần làm lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2026 tăng đáng kể so với cùng kỳ năm 2025.

Mới đây, DQC đã nhận hình thức xử phạt hành chính với số tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch do công ty công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2025 so với BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại BCTC hợp nhất quý 4/2025 là 11.532.198.881 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại BCTC hợp nhất năm 2025 được kiểm toán là 4.867.704.912 đồng; Đồng thời công ty buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.