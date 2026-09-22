99 chủ nợ hoán đổi nợ thành cổ phiếu HBC

HBC phát hành hơn 51.410.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000 (1 cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng của tài khoản nợ và được phân phối trực tiếp cho chủ nợ).

Sơ đồ giá cổ phiếu HBC trên TradingView.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC-UPCoM) thông qua việc phân phối cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi nợ.

Cụ thể: HBC phát hành hơn 51.410.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ hoán đổi là 1:10.000 (1 cổ phiếu phát hành thêm sẽ hoán đổi 10.000 đồng của tài khoản nợ và được phân phối trực tiếp cho chủ nợ). Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 18/9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo danh sách tham gia hoán đổi của HBC đã công bố có 99 chủ nợ, chủ yếu là nhà thầu phụ và các đơn vị cung cấp vật liệu, thiết bị cho Hòa Bình - trong đó, nhiều nhất là Công ty CP Máy Xây dựng Matec dự kiến chuyển hơn 92 tỷ đồng công nợ thành hơn 9,2 triệu cổ phiếu HBC, CTCP Best Quality Construction dự kiến chuyển gần 33 tỷ đồng, Công ty CP Interhouse LA dự kiến chuyển hơn 23 tỷ đồng; Công ty CP Kết cấu thép ATAD hơn 31 tỷ đồng, Công ty CP Gỗ An Cường với khoảng 5 tỷ đồng…

Đáng chú ý, chốt phiên giao dịch ngày 21/9, cổ phiếu HBC giao dịch ở mức 3.600 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành 10.000 đồng cao hơn gần gấp 3 lần so với thị giá tại thời điểm này.

Được biết, HBC ghi nhận doanh thu bán hàng hợp nhất giảm hơn 8,2 tỷ đồng từ 3.269 tỷ đồng trước kiểm toán xuống còn 3.260,4 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng hơn 57 tỷ đồng lên 335,7 tỷ sau kiểm toán; lợi nhuận thuần tăng hơn 10 tỷ lên gần 78 tỷ sau kiểm toán; lợi nhuận trước thuế giảm gần 500 triệu còn 76,75 tỷ đồng sau kiểm toán; chi phí thuế hiện hành giảm hơn 9 tỷ đồng xuống hơn 24,3 tỷ sau kiểm toán và chi phí thuế TNdN hoãn lại tăng gần 283 triệu đồng lên hơn 2,4 tỷ sau kiểm toán nên lợi nhuận sau thuế tăng 8,48 tỷ đồng từ 41 tỷ lên hơn 50 tỷ đồng.