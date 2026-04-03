VDB được xóa phí bảo lãnh khi doanh nghiệp hoàn tất thanh lý

Lan Anh

03/04/2026, 07:23

Chính phủ cho phép Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) chủ động xóa phí bảo lãnh đối với doanh nghiệp phá sản, giải thể sau khi hoàn tất thanh lý tài sản; đồng thời làm rõ cơ chế thu phí bảo lãnh và siết chặt nghĩa vụ nhận nợ, hoàn trả nợ vay bắt buộc của doanh nghiệp được bảo lãnh…

Ngân hàng Phát triển Việt Nam được chủ động xoá phí bảo lãnh đối với doanh nghiệp phá sản.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 12/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/1/2011

Theo nội dung sửa đổi, toàn bộ khoản phí bảo lãnh thu được sẽ được hạch toán vào thu nhập của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Đáng chú ý, ngân hàng này được trao thẩm quyền xem xét, quyết định việc xóa phí bảo lãnh đối với các doanh nghiệp đã phá sản hoặc giải thể sau khi hoàn tất thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.

Về mức thu, phí thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn được ấn định ở mức 500.000 đồng cho mỗi hồ sơ và nộp trực tiếp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam cùng với hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn. Đồng thời, phí bảo lãnh vay vốn được xác định ở mức 0,5%/năm trên số tiền được bảo lãnh.

Liên quan đến cơ chế nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Quyết định mới nêu rõ, sau khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ yêu cầu bên được bảo lãnh ký hợp đồng nhận nợ vay bắt buộc. Kể từ thời điểm ký kết, doanh nghiệp chính thức chuyển thành bên nhận nợ vay bắt buộc tại ngân hàng này.

Theo đó, hợp đồng nợ vay bắt buộc bảo lãnh được quy định với bốn nhóm nội dung chính:

Lãi suất nợ vay bắt buộc bảo lãnh quá hạn tối đa bằng 150% lãi suất trong hạn, mức lãi suất cụ thể do Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét, quyết định.

(Quyết định số 12/2026/QĐ-TTg)

Thứ nhất, về lãi suất, mức lãi suất nợ vay bắt buộc bảo lãnh được xác định bằng lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của nhà nước tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại thời điểm ký hợp đồng.

Thứ hai, thời gian trả nợ vay bắt buộc bảo lãnh cũng do ngân hàng này xem xét trên cơ sở tình hình tài chính, phương án sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của doanh nghiệp.

Thứ ba, để bảo đảm cho khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện định giá lại tài sản bảo đảm.

Trường hợp sau khi định giá, giá trị tài sản bảo đảm của dự án, phương án của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc và nợ lãi tại thời điểm ký hợp đồng, việc bổ sung biện pháp bảo đảm sẽ được cân nhắc dựa trên năng lực tài chính và khả năng trả nợ của bên vay theo quy định pháp luật.

Thứ tư, các nội dung khác liên quan đến khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh sẽ do Ngân hàng Phát triển Việt Nam và bên nhận nợ thỏa thuận, thống nhất và ghi nhận trong hợp đồng.

Trên cơ sở đánh giá thực tế, Ngân hàng Phát triển Việt Nam có thể xem xét miễn, giảm lãi đối với khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.

Tuy nhiên, ngân sách nhà nước sẽ không thực hiện cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản dư nợ của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh đã được áp dụng cơ chế miễn, giảm này. Đồng thời, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục miễn, giảm lãi của khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh.

Ngoài ra, quy định về trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh cũng được điều chỉnh.

Theo đó, việc trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý rủi ro đối với các khoản nợ vay bắt buộc bảo lãnh thực hiện theo quy định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cũng như cơ chế xử lý rủi ro tín dụng do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, Quyết định số 12/2026/QĐ-TTg nêu rõ.

Bộ Tài chính muốn bổ sung pháp lý xử lý trên 790 tỷ đồng nợ xấu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

12:15, 03/12/2024

Mở đường xử lý nợ xấu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

16:57, 18/08/2023

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay (CTP) dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và và vàng nhẫn "4 số 9" tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng tới 3,6%, gấp 9 lần so với giá vàng trong nước…

Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ đã tăng liên tiếp trong 5 tuần qua, đặt ra thách thức cho những người có ý định mua nhà ở nước này trong mùa xuân năm nay...

Kể từ ngày 3/4/2026, du khách Trung Quốc có thể thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam bằng cách quét mã QR mà không cần đổi tiền. Tiện ích này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch Việt Nam đón nguồn chi tiêu từ thị trường hơn 1 tỷ dân…

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

2

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

3

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

5

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

