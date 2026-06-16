VEAM: Bứt phá vững mạnh giữa thách thức của ngành cơ khí

Ngày 15/6/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và sự điều hành linh hoạt của Ban điều hành, VEAM đã khép lại năm 2025 với những kết quả kinh doanh vô cùng khả quan, vượt xa các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm trước.

NĂM 2025: NHỮNG CON SỐ "BIẾT NÓI" VÀ SỰ PHỤC HỒI ẤN TƯỢNG

Tại Công ty mẹ, tổng doanh thu năm 2025 đạt mức kỷ lục 8.051,1 tỷ đồng, bằng 118% so với năm 2024 và đạt 113% so với kế hoạch. Đáng chú ý, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 553,5 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 175% so với năm trước.

Trong đó, điểm sáng lớn nhất là doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 549,9 tỷ đồng, bằng 182% so với thực hiện năm 2024, cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu đúng đắn theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp và giảm dần thương mại, dịch vụ.

Về chỉ tiêu lợi nhuận, Công ty mẹ ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 7.150,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.005,7 tỷ đồng, đều tăng trưởng 12% so với năm 2024 và vượt kế hoạch đề ra. Trên cơ sở hợp nhất, doanh thu thuần đạt 4.465 tỷ đồng (tăng 9%) và lợi nhuận sau thuế đạt 7.219 tỷ đồng. Kết quả này giúp VEAM duy trì một nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc với tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt tới 52,7%.

Với kết quả kinh doanh này, Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể, Tổng công ty dự kiến trả cổ tức bằng tiền với mức 5.240 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tổng số tiền chi trả lên tới hơn 6.962 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VEAM phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VEAM.

Những con số tăng trưởng ấn tượng nói trên khi đặt trong bối cảnh 2025 càng cho thấy nỗ lực “vượt bão”. Năm 2025 là một năm đầy rẫy khó khăn đối với ngành cơ khí nói chung và VEAM nói riêng. Bối cảnh thế giới đối mặt với bất ổn địa chính trị tại Ukraine, Trung Đông và cạnh tranh Mỹ - Trung gay gắt đã kéo theo sự đứt gãy chuỗi cung ứng và chi phí logistics tăng cao.

Tại thị trường trong nước, VEAM phải đối mặt với áp lực cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Ở phân khúc máy nông nghiệp, các sản phẩm từ Trung Quốc chiếm ưu thế tuyệt đối về giá (lên tới 70% thị phần ở một số vùng như Tây Nguyên), trong khi sản phẩm Nhật Bản thống lĩnh phân khúc chất lượng cao. Doanh nghiệp nội địa như VEAM bị kẹp ở vị thế trung gian, chịu áp lực kép về cả giá thành lẫn công nghệ.

Bên cạnh đó, thiên tai và thời tiết cực đoan cũng gây ảnh hưởng không nhỏ. Các đợt bão lũ tại miền Trung và Tây Nguyên đã làm giảm đáng kể nhu cầu đầu tư máy móc nông nghiệp tại những thị trường trọng điểm này. Tuy nhiên, bằng việc điều hành linh hoạt, kiểm soát tốt rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực tài chính, VEAM đã không chỉ đứng vững mà còn tìm thấy cơ hội trong thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

SỨC MẠNH HỆ SINH THÁI: ĐIỂM SÁNG TỪ CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN VÀ LIÊN DOANH

Một trong những thành công lớn nhất của năm 2025 là sự đồng lòng và hiệu quả của toàn bộ hệ thống. Đây là năm đặc biệt khi tất cả các công ty con của VEAM đều hoạt động có lãi.

Nhóm "tứ trụ" gồm DISOCO, SVEAM, FUTU1 và FOMECO tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực khi đóng góp hơn 80% doanh thu sản xuất công nghiệp của toàn hệ thống. Đặc biệt, một dấu ấn đáng chú ý là Cơ khí Trần Hưng Đạo đã ghi nhận lợi nhuận trở lại sau nhiều năm thua lỗ triền miên, cho thấy nỗ lực tái cơ cấu đã bắt đầu hái quả ngọt.

Ở khối liên doanh, VEAM tiếp tục được hưởng lợi từ vị thế vững chắc của các đối tác hàng đầu. Toyota Việt Nam (TMV) và Ford Việt Nam (FVL) đều ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó TMV tiếp tục dẫn đầu thị phần ô tô trong nước. Tổng thị phần của ba liên doanh (bao gồm cả Honda Việt Nam) đạt 49,9%, tăng 2,2 điểm phần trăm so với năm trước. Sự đóng góp từ lợi nhuận các công ty liên kết đạt 6.630 tỷ đồng chính là nguồn lực quan trọng giúp VEAM duy trì đà tăng trưởng và chi trả cổ tức cao.

TẦM NHÌN MỚI CHO KẾ HOẠCH NĂM 2026

Bước sang năm 2026, Đại hội đồng cổ đông đã xác định đây là năm bản lề để VEAM tận dụng xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu theo mô hình “Trung Quốc +1”. Với môi trường chính trị ổn định và định hướng phát triển công nghiệp nền tảng của Chính phủ, VEAM đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tập đoàn công nghiệp then chốt.

Ông Ngô Khải Hoàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: VEAM.

Mục tiêu chính năm 2026 của Công ty mẹ bao gồm tổng doanh thu 7.655,4 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.312,1 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 32%. Trên cơ sở hợp nhất, VEAM dự kiến doanh thu thuần bán hàng đạt 4.889,7 tỷ đồng, bám sát mục tiêu tăng trưởng của ngành Công Thương.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo VEAM cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách thức trong năm 2026 khi thị trường xe máy dần bão hòa và xu hướng dịch chuyển sang xe điện gây áp lực lên các dòng xe xăng truyền thống. Để ứng phó, VEAM sẽ tập trung vào các dòng xe mới phù hợp thị trường như xe ben ForLand, Van V2, C35 và đặc biệt là nghiên cứu phát triển xe tải điện.

QUẢN TRỊ VÀ TÁI CƠ CẤU: GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TỒN TỒN TẠI ĐỂ BỨT PHÁ

Để hiện thực hóa những mục tiêu đầy tham vọng, HĐQT VEAM đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá về quản trị.

Thứ nhất là xử lý dứt điểm các tồn tại cũ. VEAM quyết tâm đẩy mạnh thu hồi công nợ quá hạn, xử lý các dự án tồn đọng tại Nhà máy sắt xốp Bắc Kạn và vướng mắc tại Mekong Auto. Việc giải phóng hàng tồn kho như xe tải Changan và máy kéo ISEKI cũng sẽ được thực hiện quyết liệt để khơi thông dòng vốn.

Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tổng công ty sẽ triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57-NQ/TW về khoa học công nghệ, ứng dụng các hệ thống phần mềm quản trị chuyên nghiệp, nâng cao năng lực thiết kế để chuyển dần từ "gia công - lắp ráp" sang "làm chủ công nghệ".

Thứ ba là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. VEAM xác định việc thu hút và phát huy nhân tài là yếu tố then chốt để thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các tiêu chuẩn ESG khắt khe của thị trường quốc tế.