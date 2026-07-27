Thị trường Nhật Bản đẩy doanh số ngành trang sức lên mức kỷ lục

Doanh số bán đá quý, kim loại quý và các tác phẩm nghệ thuật tại các cửa hàng bách hóa Nhật Bản đã tăng 19% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, đạt mốc 2 tỷ đô la Mỹ...

Ảnh: Business of Fashion

Người tiêu dùng Nhật Bản đang đẩy doanh số bán trang sức xa xỉ lên mức kỷ lục, khi họ tìm đến đây như một kênh trú ẩn an toàn trước lạm phát và sự suy yếu của đồng yên.

Theo số liệu từ Hiệp hội các Cửa hàng Bách hóa Nhật Bản, doanh số bán đá quý, kim loại quý và tác phẩm nghệ thuật tại các cửa hàng bách hóa nước này đã tăng 19% trong nửa đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 330 tỷ yên Nhật (tương đương 2 tỷ đô la Mỹ) - mức doanh số cao nhất cho giai đoạn này kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu vào năm 2008.

Nhu cầu mua trang sức tăng cao trong bối cảnh đồng yên Nhật suy yếu xuống gần mức 164 yên đổi 1 đô la - mức thấp nhất kể từ thập niên 1980, trong khi chỉ số giá tiêu dùng cơ bản, không tính thực phẩm tươi sống, đã tăng 1,6% trong tháng 6. Bối cảnh kinh tế này đang thúc đẩy người tiêu dùng chuyển hướng chi tiêu sang những tài sản mà họ cho là có khả năng lưu giữ giá trị tốt hơn, Bloomberg nhận định.

“Việc mọi người nắm giữ từ 5% đến 10% tài sản của mình dưới dạng vàng, thay vì tiền mặt, đang ngày càng trở nên phổ biến hơn,” ông Satoshi Maehara, chủ tịch hãng trang sức Happiness and D Co. có trụ sở tại Tokyo, cho biết. “Khi đồng yên mất giá, người dân ngày càng có xu hướng chuyển sang vàng. Chúng tôi đang chứng kiến nhu cầu gia tăng từ xu hướng này, và đang tự định vị mình để nắm bắt cơ hội đó”.

Nhu cầu mua trang sức tăng cao trong bối cảnh đồng yên Nhật suy yếu. Ảnh: Shutterstock

Theo ông Maehara, Happiness and D trước đây vốn tập trung vào việc phân phối các thương hiệu xa xỉ nhập khẩu cùng đồng hồ cao cấp, nhưng trong những năm gần đây đã chuyển hướng sang mảng trang sức nhằm tận dụng nhu cầu ngày càng tăng đối với vàng và kim loại quý. Ông cho biết thêm rằng sự quan tâm ngày càng lớn đối với việc nắm giữ vàng như một loại tài sản đã trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo Bloomberg, nhóm ngành hàng đá quý và kim loại quý đã tăng trưởng vượt xa mức tăng trưởng chung của toàn ngành bán lẻ bách hoá tại Nhật Bản, vốn chỉ đạt 3,2% trong cùng kỳ. Doanh số hàng miễn thuế tại các cửa hàng bách hóa cũng chỉ tăng 3,2%, cho thấy đà tăng trưởng này chủ yếu đến từ người tiêu dùng nội địa, chứ không phải từ du khách nước ngoài.

Theo báo cáo của Grand View Research về Thị trường Trang sức Nhật Bản, thị trường trang sức nước này dự kiến sẽ đạt giá trị 18.816,5 triệu đô la Mỹ vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 6,1% kể từ năm 2026. Nhu cầu đối với đá quý tại thị trường Nhật Bản được định giá 1,80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Theo Future Market Insights, doanh số dự kiến sẽ đạt 1,89 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026 và tăng lên 3,08 tỷ đô la Mỹ vào năm 2036.

Ảnh: Metropolis Japan

Theo bà Catherine Lim, chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence, người tiêu dùng Nhật Bản ngày càng ưu tiên lựa chọn trang sức có thương hiệu hơn là túi xách, khi chi phí sinh hoạt tăng cao khiến họ trở nên thận trọng hơn trong các khoản chi tiêu không thiết yếu. Bà viết trong một báo cáo phân tích rằng một số người tiêu dùng có thể xem những món trang sức này như một kênh tiềm năng để gia tăng giá trị tài sản, đặc biệt là trong bối cảnh đồng yên đang suy yếu.

Nhu cầu nội địa mạnh mẽ đối với trang sức cũng đã góp phần cải thiện triển vọng chung của toàn ngành xa xỉ tại Nhật Bản. Ngành này trước đó đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm sự chững lại trong lượng khách du lịch quốc tế - vốn là động lực tăng trưởng chủ chốt - do lượng du khách Trung Quốc sụt giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh.

Xu hướng này cũng dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn xa xỉ toàn cầu có danh mục sản phẩm trang sức lớn, chẳng hạn như Richemont - công ty mẹ của thương hiệu Cartier. Doanh số của tập đoàn Thụy Sĩ này đã tăng vọt 20% so với cùng kỳ năm trước trong quý gần nhất, gần gấp đôi mức dự báo của các nhà phân tích.

Theo công bố của Richemont vào ngày 15/7, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng doanh số cao nhất trong số tất cả các khu vực địa lý, dẫn đầu bởi mảng trang sức - trái ngược hoàn toàn với mức sụt giảm của thị trường này trong cùng kỳ năm trước.

Kering SA, công ty mẹ của thương hiệu Gucci, cũng ghi nhận doanh số trang sức tại Nhật Bản tăng 57% trong quý đầu năm, ngay cả khi mảng thời trang và đồ da của hãng tại thị trường này lại sụt giảm 14%.

Xu hướng này cũng dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho các tập đoàn xa xỉ toàn cầu có danh mục sản phẩm trang sức lớn. Ảnh: New York Times

Theo đại diện của Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. - nhà điều hành chuỗi cửa hàng bách hóa lớn nhất Nhật Bản - trang sức và đồng hồ tiếp tục là nhóm ngành hàng dẫn đầu doanh số nội địa, cùng với túi xách, mỹ phẩm và thực phẩm. Chuỗi cửa hàng bách hóa này hiện đang mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng tìm kiếm những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn.

Bà Kaoru Perkins, đối tác tại công ty tư vấn Bain & Co. có trụ sở tại Tokyo, cho biết dù người tiêu dùng đang chi tiêu nhiều hơn cho các mặt hàng xa xỉ, xu hướng này cũng đồng thời cho thấy sự phân hóa rõ rệt trên thị trường, khi người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm ở một số mặt hàng thời trang, nhưng lại sẵn sàng chi mạnh tay cho những sản phẩm có giá trị cao và độ bền lâu dài hơn.

“Mọi người ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm không bị mất giá theo thời gian, và đó cũng chính là một phần của sự phân hóa này - tức là tôi không ngại mua những chiếc áo phông cơ bản, nhưng tôi lại muốn sở hữu một thứ gì đó bền lâu hơn một chút, không nhất thiết phải ở tầm mức gia bảo, nhưng ít nhất cũng là thứ mà tôi có thể giữ lại như một tài sản cho riêng mình,” bà Perkins chia sẻ.