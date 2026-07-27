Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục bắt đáy, mua ròng khớp lệnh gần 551 tỷ đồng

Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.

Áp lực giải chấp chéo trên thị trường dường như vẫn chưa kết thúc. Nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tích cực và triển vọng dài hạn sáng, nhưng vẫn bị kéo xuống giá sàn vào cuối phiên.

Trong bối cảnh đó, nguyên nhân hợp lý nhất vẫn là áp lực bán cưỡng bức lan truyền giữa các cổ phiếu. VN-Index từng có thời điểm hồi phục lên vùng giá xanh trong phiên, nhưng lực cầu không đủ duy trì đà hồi. Chỉ số đóng cửa giảm thêm 17 điểm, xuống 1.669,01 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục ở trạng thái đặc biệt tiêu cực với 258 mã giảm và chỉ 79 mã tăng. Hàng loạt cổ phiếu bị kéo xuống giá sàn, trong đó có những mã vốn hóa lớn như MWG, VND, BCM, GEX, CII và VCI. Áp lực bán bắt đầu gia tăng tại nhóm ngân hàng khi nhiều cổ phiếu đảo chiều giảm mạnh như BID, VPB, TCB, MBB và STB.

Từ đây, hiệu ứng bán lan sang nhóm chứng khoán, với VCI và VND giảm kịch sàn, còn VIX mất hơn 5%. Bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ khi BCM và PDR chịu áp lực bán mạnh, trong khi KDH và NVL tiếp tục diễn biến tiêu cực.

Hai cổ phiếu lớn VIC và VHM đã nỗ lực tạo lực đỡ nhưng không đủ sức vực dậy thị trường. VIC tăng 0,19%, còn VHM tăng 0,77%. Một số mã vẫn giữ được đà tăng đáng chú ý như LPB, SSB, BVH, MCH, SAB và THD, nhưng quy mô quá nhỏ để tạo ra sự thay đổi đáng kể về mặt chỉ số.

Đáng lo ngại nhất là dòng tiền gần như không nhập cuộc. Không một nhóm ngành phi tài chính nào tạo được sức hút đủ lớn. MWG thậm chí giảm sàn trong khi chưa xuất hiện lý do rõ ràng; nhóm dầu khí, năng lượng cũng không còn được hỗ trợ bởi hiệu ứng giá dầu khi giá dầu hạ nhiệt.

Thị trường đang rơi vào nghịch lý: nhiều cổ phiếu đã thủng đáy và lùi về vùng giá của thời kỳ Covid-19, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn gần như vắng bóng. Ba sàn chỉ khớp lệnh chưa tới 16.000 tỷ đồng.

Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 789,5 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 747,7 tỷ đồng. Dòng tiền ngoại tập trung mua ròng ở nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ, với các mã LPB, MBB, FRT, MCH, VSC, NAF, VIC, MSN, SAB và E1VFVN30 nằm trong nhóm được mua ròng nổi bật.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng tiếp tục là nhóm chịu áp lực bán ròng chính từ khối ngoại. Các mã bị bán mạnh gồm VPB, TCB, SHB, VHM, SSI, ACB, GEX, MWG và HPG. Việc dòng tiền ngoại tiếp tục rút khỏi nhiều cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn cho thấy áp lực cung bên ngoài vẫn chưa được giải tỏa.

Nhà đầu tư cá nhân trong nước mua ròng 16,1 tỷ đồng, riêng giao dịch khớp lệnh mua ròng 550,9 tỷ đồng. Dòng tiền cá nhân mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu tập trung ở Ngân hàng. ACB, VHM, MSN, GEX, VIX, MWG, SHB, TCB, SSI và VNM là những cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý.

Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 8/18 ngành, tập trung vào Bất động sản, Điện, nước & xăng dầu khí đốt. VIC, NVL, MCH, STB, VPI, GAS, BAF, FPT và VND nằm trong nhóm bị bán ròng nhiều nhất. Điều này cho thấy dòng tiền cá nhân vẫn đang giằng co mạnh, vừa bắt đáy tại một số cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, vừa chủ động giảm tỷ trọng ở các mã đã chịu áp lực bán lớn.

Tự doanh mua ròng 522,3 tỷ đồng, dù riêng giao dịch khớp lệnh bán ròng 16,9 tỷ đồng. Tính theo khớp lệnh, tự doanh mua ròng 9/18 ngành, mạnh nhất ở Bán lẻ và Tài nguyên Cơ bản. MWG, SSI, HPG, MCH, GAS, VHM, LPB, FUESSVFL, BSR và GMD là những mã được mua ròng nổi bật. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng là nhóm bị bán ròng chính, với CTG, VNM, TCB, FPT, PNJ, MSN, SAB, VPB, HDB và FUEVFVND nằm trong nhóm bị bán nhiều nhất.

Tổ chức trong nước mua ròng 202,7 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 213,8 tỷ đồng. Nhóm này bán ròng 8/18 ngành, trong đó Bán lẻ chịu áp lực bán lớn nhất với các mã MWG, ACB, MSN, LPB, MBB, VHM, GEX, HDB, DIG và FRT. Ngược lại, Bất động sản là nhóm được mua ròng mạnh nhất, tập trung tại VIC, VPB, NVL, STB, TCB, VPI, VND, FPT, SHB và BAF.

Giao dịch thỏa thuận đạt 2.662,8 tỷ đồng, tăng 17,5%, chiếm 16,6% tổng giá trị giao dịch. Đáng chú ý, VPX có 22 triệu cổ phiếu được trao tay, tương đương 572 tỷ đồng, với tự doanh mua từ cá nhân trong nước. VHM cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận trị giá 390 tỷ đồng giữa các cá nhân trong nước. Ngoài ra, hoạt động trao tay còn xuất hiện tại HDB, HAH, GEX và EIB.

Về phân bổ dòng tiền, tỷ trọng giao dịch tăng tại Bất động sản, Chứng khoán, Xây dựng, Thực phẩm, Phân phối hàng chuyên dụng và Thiết bị điện. Ngược lại, dòng tiền giảm ở Ngân hàng, Thép, Hàng cá nhân, Dầu khí, Phần mềm, Kho bãi, Vật liệu xây dựng và Hàng may mặc.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển về nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi tỷ trọng tại VNMID giảm và VNSML đi ngang. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng thận trọng hơn, ưu tiên các cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh thị trường vẫn chịu áp lực bán và dòng tiền chưa thực sự lan tỏa rộng.