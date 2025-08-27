VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí
Thu Ngân
27/08/2025, 15:59
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/6/2025, Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025.
Mục tiêu này tạo nền tảng vững chắc để hướng tới tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ. VEAM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 7.140 tỷ đồng (tăng 4% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.330 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ước tính 47,6%.
Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8%, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo dư địa lớn cho VEAM. Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
Tính đến tháng 8/2025, Nhà máy Veam Motor thuộc VEAM còn tồn kho 2.074 xe ô tô lâu năm. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm việc đầu tư nhà máy với chi phí lớn, công suất thiết kế 33.000 xe/năm nhưng sản lượng thực tế thấp, dẫn đến khấu hao tài sản cố định cao và giá thành xe tăng. Ngoài ra, sự thay đổi tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 lên Euro 4, cùng với cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe tải như Hyundai, Kia, Hino... đã gây áp lực lớn lên việc tiêu thụ xe tồn kho.
Trong những năm qua, Ban lãnh đạo VEAM đã tổ chức nhiều đợt đấu giá để giải quyết lượng xe tồn kho, nhưng sau 7 lần đấu giá, chỉ 39 xe được bán. Đồng thời, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp như tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các thị trường ít khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, quảng bá sản phẩm đến hệ thống đại lý, đánh giá thị trường, đưa ra mức giá đấu giá cạnh tranh hơn và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc tiêu thụ xe tồn kho vẫn gặp nhiều khó khăn.
Sau khi đánh giá kết quả và phương thức thực hiện của 7 đợt đấu giá trước, VEAM quyết định tổ chức bán đấu giá lô xe còn lại vào ngày 5/9/2025 tại Nhà máy Veam Motor. Điểm mới là giảm mạnh chi phí hoàn thiện xe để tăng tính cạnh tranh và chia nhỏ thành 755 lô xe, mỗi lô từ 1 đến 5 xe, nhằm thu hút đa dạng đối tượng khách hàng, bao gồm đại lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho thông qua đấu giá với phương án mới thể hiện quyết tâm của VEAM trong việc giải phóng hàng tồn kho một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, tránh lãng phí và tối ưu hóa việc thu hồi vốn cho doanh nghiệp.
VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/6/2025, Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025.
Bộ Công Thương yêu cầu sớm cấp điện trở lại cho các vùng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5
Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các Tổng công ty trực thuộc khẩn trương khắc phục các sự cố hệ thống lưới điện (nhất là lưới truyền tải 500kV Thanh Hóa - Quảng Trạch, hệ thống lưới điện phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa), sớm cấp điện trở lại tại các vùng bị ảnh hưởng, đảm bảo cung cấp điện an toàn phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng bị ảnh hưởng.
Masterise Group tự hào góp mặt tại triển lãm “Thành tựu đất nước 2025”
Vinh dự trở thành một trong 20 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu được lựa chọn để góp mặt tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, Masterise Group khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khối Kinh tế tư nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thịnh vượng của đất nước.
Xây Tổ Ấm và hành trình nâng tầm không gian sống của gia đình Việt
Trong bức tranh đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ, nhu cầu về một không gian sống hướng tới sự tiện nghi, hiện đại và mang tính thẩm mỹ. Thiết bị vệ sinh vốn từng được xem là hạng mục phụ nay đã trở thành yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm sống của mỗi gia đình. Nắm bắt xu hướng ấy, Xây Tổ Ấm đang khẳng định vị thế của mình bằng việc mở rộng danh mục sản phẩm, cung cấp giải pháp toàn diện cho tổ ấm Việt.
Doanh nghiệp được làm thêm đến 300 giờ một năm trong trường hợp nào?
Trong trường hợp sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản, doanh nghiệp được tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ một năm…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: