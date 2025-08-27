Thứ Tư, 27/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

VEAM: Nỗ lực tăng trưởng 8% và quyết liệt giải phóng hàng tồn kho, chống lãng phí

Thu Ngân

27/08/2025, 15:59

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/6/2025, Ban lãnh đạo Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) cam kết đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8% trong năm 2025.

VnEconomy

Mục tiêu này tạo nền tảng vững chắc để hướng tới tăng trưởng hai con số trong các năm tiếp theo, góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ. VEAM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 7.140 tỷ đồng (tăng 4% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.330 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ ước tính 47,6%.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8%, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo dư địa lớn cho VEAM. Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

VnEconomy

Tính đến tháng 8/2025, Nhà máy Veam Motor thuộc VEAM còn tồn kho 2.074 xe ô tô lâu năm. Nguyên nhân chủ yếu bao gồm việc đầu tư nhà máy với chi phí lớn, công suất thiết kế 33.000 xe/năm nhưng sản lượng thực tế thấp, dẫn đến khấu hao tài sản cố định cao và giá thành xe tăng. Ngoài ra, sự thay đổi tiêu chuẩn khí thải từ Euro 2 lên Euro 4, cùng với cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp sản xuất và phân phối xe tải như Hyundai, Kia, Hino... đã gây áp lực lớn lên việc tiêu thụ xe tồn kho.

Trong những năm qua, Ban lãnh đạo VEAM đã tổ chức nhiều đợt đấu giá để giải quyết lượng xe tồn kho, nhưng sau 7 lần đấu giá, chỉ 39 xe được bán. Đồng thời, Tổng công ty đã triển khai nhiều giải pháp như tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các thị trường ít khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, quảng bá sản phẩm đến hệ thống đại lý, đánh giá thị trường, đưa ra mức giá đấu giá cạnh tranh hơn và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, việc tiêu thụ xe tồn kho vẫn gặp nhiều khó khăn.

VnEconomy

Sau khi đánh giá kết quả và phương thức thực hiện của 7 đợt đấu giá trước, VEAM quyết định tổ chức bán đấu giá lô xe còn lại vào ngày 5/9/2025 tại Nhà máy Veam Motor. Điểm mới là giảm mạnh chi phí hoàn thiện xe để tăng tính cạnh tranh và chia nhỏ thành 755 lô xe, mỗi lô từ 1 đến 5 xe, nhằm thu hút đa dạng đối tượng khách hàng, bao gồm đại lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việc tiếp tục tiêu thụ xe tồn kho thông qua đấu giá với phương án mới thể hiện quyết tâm của VEAM trong việc giải phóng hàng tồn kho một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường, tránh lãng phí và tối ưu hóa việc thu hồi vốn cho doanh nghiệp.

