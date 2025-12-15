Hà Tĩnh sắp khởi công, khởi động 6 dự án quy mô hơn 128.552 tỷ đồng

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12 tới đây, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt khởi công, khởi động 6 dự án lớn với tổng nguồn vốn hơn 128.552 tỷ đồng, trải rộng từ công nghiệp, năng lượng đến đô thị và văn hóa...

Theo danh mục đăng ký, Hà Tĩnh có 6 dự án tham gia sự kiện trọng điểm này, trong đó gồm 2 dự án tổ chức lễ khởi công và 4 dự án làm lễ khởi động. Đáng chú ý, ngoài 1 dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, các dự án còn lại đều do nhà đầu tư trong nước thực hiện, cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và niềm tin của doanh nghiệp đối với triển vọng phát triển của địa phương.

KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM HÚT ĐẦU TƯ

Khu kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao. Tại sự kiện ngày 19/12, Tập đoàn Vingroup đăng ký tổ chức lễ khởi động 4 dự án trọng điểm tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Nổi bật nhất là Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, dự án có tổng mức đầu tư gần 80.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha. Đây được xem là dự án công nghiệp nặng có vai trò then chốt, góp phần hình thành chuỗi sản xuất thép quy mô lớn, tạo nhiều việc làm và nguồn thu bền vững cho ngân sách địa phương.

Cùng với đó là dự án Khu đô thị mới Kỳ Trinh tại phường Sông Trí, tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khu vực công nghiệp – dịch vụ đang phát triển nhanh mà còn góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hai dự án điện gió tiếp tục cho thấy định hướng phát triển xanh, bền vững của Hà Tĩnh. Nhà máy Điện gió Kỳ Anh có công suất 400 MW, tổng mức đầu tư 17.051 tỷ đồng, dự kiến cung cấp sản lượng điện khoảng 1.053,3 GWh mỗi năm. Bên cạnh đó, Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng, công suất gần 500 MW, sản lượng điện dự kiến hơn 1.322 GWh mỗi năm. Khi đi vào vận hành, các dự án này sẽ bổ sung nguồn điện quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải.

Hiện nay, các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng đang được các nhà đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để rà soát, hướng dẫn chi tiết từng bước, nhằm hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư sớm đủ điều kiện khởi động dự án theo đúng quy định. Song song với đó, công tác giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất cũng đang được triển khai khẩn trương để tạo mặt bằng sạch, sẵn sàng cho thời điểm tổ chức lễ vào ngày 19/12.

CÁC DỰ ÁN ĐÔ THỊ, VĂN HÓA TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN MỚI

Cùng với các dự án lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng, trong dịp này Hà Tĩnh còn có 2 dự án đăng ký khởi công, trải rộng trên các lĩnh vực văn hóa và phát triển đô thị, góp phần cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trong đó, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh là công trình văn hóa trọng điểm của tỉnh trong giai đoạn 2025 – 2030, có tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án được quy hoạch trên diện tích khoảng 2,28 ha, gồm khối nhà chính 4 tầng và các hạng mục phụ trợ trên tổng diện tích xây dựng 12.990 m2. Khi hoàn thành, bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ, trưng bày các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Hà Tĩnh mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu và giáo dục truyền thống.

Phối cảnh Khu đô thị mới Xuân Thành

Dự án thứ hai là Khu đô thị mới Xuân Thành, giai đoạn 1, tại xã Tiên Điền, do Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Harumi làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 549,5 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 45,54 ha. Khu đô thị này được xác định là một trong những hạt nhân phát triển đô thị phía Bắc của tỉnh, góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng khả năng kết nối chuỗi dịch vụ và du lịch ven sông Lam.

Đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị mới Xuân Thành đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phân kỳ giai đoạn 1, hoàn tất thiết kế, thẩm định và các thủ tục pháp lý theo quy định. Việc khởi công dự án trong dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho phát triển đô thị, thu hút dân cư, dịch vụ và các hoạt động kinh tế phụ trợ trong khu vực.