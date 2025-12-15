Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Chuyến bay dân dụng đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 15/12 là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sân bay này đi vào khai thác thương mại...

Ngày 15/12, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh, do Vietnam Airlines khai thác. Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tổng thể các điều kiện khai thác, phục vụ công tác chuẩn bị trước khi sân bay chính thức đón chuyến bay thương mại dự kiến vào ngày 19/12.

Theo kế hoạch, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, với tải trọng tương đương một chuyến bay thương mại thông thường. Tàu bay cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h00 cùng ngày. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 đã thực hiện cất cánh từ sân bay Long Thành, đánh dấu việc hoàn tất quy trình kiểm tra hai chiều trong điều kiện khai thác thực tế.

Trong quá trình tổ chức chuyến bay, Vietnam Airlines phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các hạng mục hạ tầng và công tác khai thác, bao gồm đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật cũng như điều hành khai thác. Đây được xem là bước rà soát cuối cùng nhằm xác nhận mức độ sẵn sàng của sân bay trước thời điểm đưa vào khai thác thương mại.

Sau chuyến bay thử nghiệm, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật để phục vụ các chuyến bay thương mại tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Các nội dung phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn và tiếp nhiên liệu đều được tổ chức theo đúng quy trình, tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách hàng không.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại sân bay Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, đồng thời tạo nền tảng để hình thành một trung tâm kết nối hàng không mới trong khu vực. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả tại sân bay mới.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không và giao thương quốc tế trong giai đoạn tới. Việc đón chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.

Được biết, ngày 15/12, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã gửi công văn cho 3 hãng hàng không: Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet Air về việc thực hiện các chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Trong đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến sân bay Long Thành lúc 8h sáng ngày 19/12/2025.

Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h sáng ngày 19/12/2025, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành lúc 8h40 cùng ngày.