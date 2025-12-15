Thứ Hai, 15/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón tàu bay thương mại đầu tiên

Đan Tiên

15/12/2025, 21:57

Chuyến bay dân dụng đầu tiên hạ cánh tại sân bay Long Thành ngày 15/12 là bước chuẩn bị quan trọng trước khi sân bay này đi vào khai thác thương mại...

Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Ảnh: VNA
Chuyến bay mang số hiệu VN5001 được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Ảnh: VNA

Ngày 15/12, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đón tàu bay thương mại đầu tiên hạ cánh, do Vietnam Airlines khai thác. Đây là chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên tiếp đất tại sân bay Long Thành, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá tổng thể các điều kiện khai thác, phục vụ công tác chuẩn bị trước khi sân bay chính thức đón chuyến bay thương mại dự kiến vào ngày 19/12.

Theo kế hoạch, chuyến bay mang số hiệu VN5001 được Vietnam Airlines khai thác bằng tàu bay Boeing 787 Dreamliner, với tải trọng tương đương một chuyến bay thương mại thông thường. Tàu bay cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lúc 15h20 và hạ cánh xuống sân bay Long Thành lúc 16h00 cùng ngày. Ngay sau đó, chuyến bay VN5002 đã thực hiện cất cánh từ sân bay Long Thành, đánh dấu việc hoàn tất quy trình kiểm tra hai chiều trong điều kiện khai thác thực tế.

Trong quá trình tổ chức chuyến bay, Vietnam Airlines phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá toàn diện các hạng mục hạ tầng và công tác khai thác, bao gồm đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, hệ thống dẫn đường, nhà ga hành khách, dây chuyền phục vụ mặt đất, công tác kỹ thuật cũng như điều hành khai thác. Đây được xem là bước rà soát cuối cùng nhằm xác nhận mức độ sẵn sàng của sân bay trước thời điểm đưa vào khai thác thương mại.

Sau chuyến bay thử nghiệm, đại diện Vietnam Airlines cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật để phục vụ các chuyến bay thương mại tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Các nội dung phục vụ hành khách, hành lý, hàng hóa, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, cung ứng suất ăn và tiếp nhiên liệu đều được tổ chức theo đúng quy trình, tiêu chuẩn an toàn của nhà chức trách hàng không.

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết việc đưa tàu bay thương mại hạ cánh thành công tại sân bay Long Thành là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay vào khai thác, đồng thời tạo nền tảng để hình thành một trung tâm kết nối hàng không mới trong khu vực. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, hiệu quả tại sân bay mới.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, được định hướng trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không và giao thương quốc tế trong giai đoạn tới. Việc đón chuyến bay hàng không dân dụng đầu tiên được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa sân bay Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.

Được biết, ngày 15/12, Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã gửi công văn cho 3 hãng hàng không: Bamboo Airways, Vietnam Airlines và Vietjet Air về việc thực hiện các chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành vào ngày 19/12/2025.

Trong đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6h15, chở đại biểu, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến sân bay Long Thành lúc 8h sáng ngày 19/12/2025.

Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h sáng ngày 19/12/2025, chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật đến sân bay Long Thành lúc 8h40 cùng ngày.

Chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt 237 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

15:52, 15/12/2025

Chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt 237 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng kiểm tra Cảng HKQT Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

14:44, 15/12/2025

Thủ tướng kiểm tra Cảng HKQT Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Sẵn sàng nguồn điện phục vụ Sân bay Long Thành

10:39, 15/12/2025

Sẵn sàng nguồn điện phục vụ Sân bay Long Thành

Từ khóa:

Cảng HKQT Long Thành đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không sân bay Long Thành

Đọc thêm

Kỷ lục giải ngân 23,6 tỷ USD và “bước ngoặt” FDI xanh và hạ tầng số

Kỷ lục giải ngân 23,6 tỷ USD và “bước ngoặt” FDI xanh và hạ tầng số

Trong bối cảnh biến động địa chính trị và thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam vẫn khẳng định là “bến đỗ” an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2025 ghi nhận vốn thực hiện đạt mức kỷ lục 23,6 tỷ USD, cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua. Đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 với kỳ vọng bùng nổ của làn sóng “FDI xanh” và hạ tầng số...

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

Sửa đổi Luật Thống kê: “Khơi thông” dòng chảy dữ liệu từ cấp cơ sở

Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Luật Thống kê sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã loại bỏ các quy định về cấp huyện, thay vào đó tập trung nguồn lực và trách nhiệm cho cấp xã và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Những thay đổi này không chỉ giúp bộ máy tinh gọn mà còn giải quyết bài toán vênh số liệu và giảm gánh nặng báo cáo nhờ chuyển đổi số.

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Phát huy các trụ cột kinh tế chiến lược cho giai đoạn 2026-2030

Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần triển khai những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán hơn để vượt qua các thách thức hiện hữu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “đột phá” trong những năm tiếp theo...

Chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt 237 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt 237 dự án chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm dự kiến được tổ chức vào sáng 19/12/2025 với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến...

Thủ tướng kiểm tra Cảng HKQT Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Thủ tướng kiểm tra Cảng HKQT Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên

Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Cảng HKQT Long Thành, yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ để kịp vận hành chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CapitaLand Development ghi dấu 2025 với danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”

Bất động sản

2

Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Nhà

3

Định giá nhiều nhóm ngành đã về sát đáy

Chứng khoán

4

"Chốt" phương án sắp xếp các trường học tại TP.Hồ Chí Minh

Dân sinh

5

Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp thứ tư Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy