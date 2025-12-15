Viettel Construction thi công hàng loạt dự án trọng điểm khắp cả nước

Khi ngành xây dựng Việt Nam bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, cùng với tốc độ đô thị hóa và nhu cầu đầu tư hạ tầng ngày càng cao, tiêu chí lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư cũng thay đổi rõ rệt. Tiến độ và chi phí không còn là yếu tố duy nhất; chất lượng kỹ thuật, an toàn lao động và khả năng vận hành dài hạn đang trở thành thước đo năng lực thực chất.

Trong bối cảnh đó, Viettel Construction được vinh danh “Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025”, ghi nhận quá trình chuẩn hóa năng lực thi công theo hướng kỷ luật và đồng bộ với hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai trên khắp cả nước.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG TỪ CHUỖI GIÁ TRỊ ĐỒNG BỘ

Thay vì tổ chức thi công theo mô hình phân mảnh, Viettel Construction triển khai năng lực nhà thầu trên toàn bộ chuỗi giá trị: Khảo sát, thiết kế, thi công, vận hành và bảo trì. Mô hình này giúp doanh nghiệp kiểm soát đồng thời chất lượng kỹ thuật và tiến độ, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh do đứt gãy trách nhiệm giữa các khâu. Việc làm chủ chuỗi giá trị cho phép Viettel Construction rút ngắn vòng phản hồi kỹ thuật, phát hiện và xử lý sớm các vấn đề ngay tại hiện trường, thay vì khắc phục khi công trình đã hoàn thiện.

Viettel Construction nhận giải thưởng Top 10 nhà thầu xây dựng Hạ tầng - Công nghiệp 2025.

Theo ông Đặng Văn Chung – Phó Tổng giám đốc Viettel Construction cho biết: “Tổng Công ty đang từng bước chuyển mình về chất, không ngừng đổi mới mô hình vận hành, cải tiến năng lực quản trị và đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp thông minh, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn."

Theo các tổ chức nghiên cứu thị trường, quy mô thị trường xây dựng Việt Nam năm 2025 được ước tính đạt khoảng 74–75 tỷ USD và tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 7–8% mỗi năm. Ngành xây dựng cạnh tranh và sàng lọc khắt khe, lợi thế của nhà thầu không còn nằm ở quy mô hay số lượng dự án, mà ở khả năng kiểm soát chất lượng, duy trì kỷ luật thi công và bảo đảm an toàn cho con người. Với cách tiếp cận nhất quán dựa trên chuẩn kỹ thuật, hệ thống giám sát nhiều lớp và văn hóa an toàn, Viettel Construction đang từng bước khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy cho các dự án có yêu cầu cao về kỹ thuật và vận hành bền vững.

Năng lực kỹ thuật của Viettel Construction được cụ thể hóa bằng hệ thống giám sát chất lượng 5 lớp, triển khai thống nhất trên các công trường. Các lớp giám sát bao gồm tổ đội thi công, kỹ sư hiện trường, bộ phận kỹ thuật dự án, kiểm soát nội bộ và đánh giá độc lập trên hệ thống IOC quản lý tập trung, nhằm bảo đảm từng hạng mục được kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu. Thay vì coi đây là điều kiện hình thức, doanh nghiệp tích hợp các tiêu chuẩn này trực tiếp vào quy trình thi công, coi đó là kỷ luật vận hành bắt buộc trên công trường.

THỰC CHIẾN TRÊN NHIỀU LOẠI HÌNH CÔNG TRÌNH

Năng lực vận hành của Viettel Construction được kiểm chứng qua hàng trăm công trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: Khu đô thị, khu nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, trạm điện – năng lượng và hạ tầng viễn thông. Việc triển khai đồng thời nhiều loại hình dự án với yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn vận hành khác nhau cho thấy khả năng tổ chức thi công quy mô lớn, đồng bộ và có tính kỷ luật cao.

Viettel Construction triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên toàn quốc.

Viettel Construction tiếp tục khẳng định vị thế nhà thầu xây dựng uy tín với loạt dự án nổi bật trên cả nước như: Khu đô thị Aqua City Hòa Bình (Trung Minh B), Ivory Hòa Bình, BGI Topaz Downtown, Casa Del Rio, Gem Sky World, dự án Làng Đá Bạc, Vinhomes Dream City… Mỗi công trình đều thể hiện năng lực thi công chuẩn mực, sự chuyên nghiệp và cam kết mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Việc kết hợp năng lực thi công với công nghệ và hệ sinh thái đối tác được xem là hướng đi giúp Viettel Construction mở rộng không gian kinh doanh, đồng thời gia tăng giá trị trong toàn bộ vòng đời công trình. Doanh nghiệp đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín trong và ngoài nước để phát triển các lĩnh vực mới như hạ tầng năng lượng, công trình thông minh, ứng dụng công nghệ và vật liệu mới trong vận hành, từng bước khẳng định vị thế dẫn đầu, trở thành đối tác tin cậy cho mọi công trình trọng điểm trên toàn quốc.