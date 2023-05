Vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ, TVSI bị phạt tiền

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành Quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI (Hà Nội).

Theo đó, TVSI bị phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, ngày 03/06/2021 và 04/06/2021, tỷ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 87/QĐ-UBCK ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBCKNN về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán. Tuy nhiên, Công ty đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Được biết, ngày 18/5/2023, SSC đã ban hành quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Công ty lập không được kiểm toán.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/09/2023.

Trước đó, SSC cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (mã PSI-HNX) với số tiền là 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: HĐQT PSI không báo cáo UBCKNN về phương án khắc phục trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không đáp ứng điều kiện quy định duy trì điều kiện cấp phép.