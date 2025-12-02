VIB được JP Morgan vinh danh giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025”

Ngày 28/11, Ngân hàng JP Morgan của Mỹ đã trao giải thưởng “Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc bằng Đô la Mỹ năm 2025” cho Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), ghi nhận thành tích nổi bật của VIB trong việc đưa tỷ lệ xử lý tự động giao dịch thanh toán quốc tế đạt chuẩn đạt mức 99,94%.

Giải thưởng khẳng định năng lực vận hành xuất sắc của VIB trong lĩnh vực thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại và kinh doanh ngoại hối, giúp doanh nghiệp và khách hàng cá nhân tại Việt Nam rút ngắn thời gian, giảm thiểu sai sót và tối ưu chi phí trong hoạt động thanh toán quốc tế.

VIB được vinh danh "Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc bằng Đô la Mỹ năm 2025" bởi JP Morgan.

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH HÀNG ĐẦU VỚI CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH TOÀN CẦU

Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (U.S. Dollar Clearing Elite Quality Recognition Award) được JP Morgan trao tặng hàng năm cho các tổ chức tài chính trên toàn cầu dựa trên số lượng điện thanh toán và chất lượng xử lý điện tự động xuyên suốt. Đây là chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả, độ chính xác và mức độ chuẩn hóa trong quy trình giao dịch thanh toán quốc tế, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro, sai sót và nâng cao hiệu suất vận hành.

Giải thưởng không chỉ ghi nhận những nỗ lực và cam kết của VIB trong việc mang lại dịch vụ vượt trội cho khách hàng mà còn khẳng định sự tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong ngân hàng quốc tế cùng năng lực công nghệ hiện đại và nghiệp vụ chuyên sâu của đội ngũ vận hành.

Đại diện VIB nhận giải thưởng "Chất lượng Thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025" từ đại diện JP Morgan.

Phát biểu tại lễ trao giải, đại diện Ngân hàng JP Morgan, ông Shibu Thomas – Giám đốc khu vực APAC, Phụ trách giải pháp sản phẩm thanh toán bù trừ toàn cầu cho biết: “JP Morgan đánh giá cao tỷ lệ điện đạt chuẩn mà VIB đã đạt được trong năm qua. VIB luôn nằm trong nhóm các ngân hàng hàng đầu thế giới về chất lượng giao dịch thanh toán quốc tế. Giải thưởng không chỉ ghi nhận cho những thành công và nỗ lực hiện tại mà còn là động lực để VIB cùng JP Morgan tiếp tục hợp tác, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo nhằm thúc đẩy thanh toán thương mại, giao dịch toàn cầu và gia tăng giá trị cho khách hàng”.

Ngoài giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ JP Morgan, trong năm 2025 VIB cũng nhận được rất nhiều giải thưởng từ các tổ chức quốc tế nhằm vinh danh các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng sáng tạo, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, mang lại hiệu quả và tiện ích tối ưu cho khách hàng như: Euromoney, Global Brands Magazine, Global Business Outlook, Boston Brand...

NÂNG TẦM TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

Trong bối cảnh hệ thống tài chính đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chất lượng, cạnh tranh bằng năng lực phục vụ chuỗi giá trị khách hàng trở nên ngày càng quyết liệt, Ngân hàng giao dịch là một trong những nền tảng quan trọng được VIB liên tục tập trung đầu tư, kết nối trực tiếp các hoạt động kinh doanh hàng ngày của khách hàng với năng lực vận hành của ngân hàng, đồng thời mở ra cơ hội tối ưu hóa dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

VIB đã phát triển các giải pháp và sản phẩm tiên tiến, nhằm thúc đẩy hoạt động ngân hàng giao dịch và giúp khách hàng quản trị hiệu quả dòng tiền, vốn lưu động và chi phí vận hành.

Các giải pháp trọng tâm bao gồm:

Giải pháp thanh toán & quản lý dòng tiền đa dạng (Payment & cash flow management solutions): Hỗ trợ doanh nghiệp quản trị dòng tiền chủ động, tối ưu hóa nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời kiểm soát luồng tài chính nội bộ một cách minh bạch và chính xác.

Giải pháp hệ thống tích hợp (Integrated system solutions): Tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu quả xử lý và giảm chi phí giao dịch thông qua các công cụ hiện đại như API Banking, kết nối ERP, cổng thanh toán, eKYC, digital onboarding và hệ thống quản trị giao dịch thời gian thực.

Nhờ các giải pháp này, Ngân hàng giao dịch của VIB không chỉ thực hiện các giao dịch thanh toán thông thường mà còn trở thành hệ sinh thái tài chính toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền, nâng cao năng lực quản trị và linh hoạt thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

VIB cung cấp đa dạng giải pháp Ngân hàng giao dịch.

Với mục tiêu trở thành “Ngân hàng đối tác hàng đầu của doanh nghiệp và các định chế tài chính”, VIB liên tục củng cố uy tín, đồng hành chiến lược cùng khách hàng trong mọi hoạt động quản trị tài chính. Đây không chỉ là một trong những định hướng tăng trưởng quan trọng của ngân hàng, mà còn là bước chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới tầm nhìn trở thành ngân hàng sáng tạo và hướng tới khách hàng nhất Việt Nam.