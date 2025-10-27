Thứ Hai, 27/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Việt Nam – Canada phấn đấu đạt mốc trên 10 tỷ USD thương mại song phương

Nguyệt Hà

27/10/2025, 18:48

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 26/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney đã thống nhất trong khoảng 3 năm tới, thương mại hai nước sẽ tăng gấp rưỡi, khoảng 10 tỷ USD trở lên...

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada do ông Goldy Hyder - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành - dẫn đầu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada do ông Goldy Hyder - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành - dẫn đầu

Với những khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập trước đó, cùng những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại hai bên luôn tăng trưởng tích cực. Việt Nam là đối tác số 1 của Canada tại ASEAN; Canada là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ. Năm 2024 trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 15,8%.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn rất nhỏ so với tiềm năng và lợi thế giữa hai nước. Tỷ trọng trao đổi thương mại giữa hai nước trong tổng nhập khẩu của hai bên còn thấp. Hàng Việt Nam vào Canada chỉ chiếm 2% tổng số hàng mà Canada nhập từ thế giới; đầu tư của Canada vào Việt Nam cũng rất khiêm tốn, đứng thứ 14/139 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định và chủ động đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Canada sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sáng 27/10/2025, tại thủ đô Kua Lumpur (Malaysia), bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada do ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành dẫn đầu.

Việt Nam và Canada là hai nền kinh tế có các mặt hàng xuất khẩu bổ sung, tương hỗ cho nhau. Hiệp định CPTPP mà 2 nước là thành viên đã mở rộng cơ hội thị trường thông qua giảm thuế, minh bạch hóa thủ tục và tăng cường đối thoại. Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế song phương cũng đã và đang giúp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Việt Nam là đối tác số 1 của Canada tại ASEAN; Canada là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ. Năm 2024 trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 15,8%.
Việt Nam là đối tác số 1 của Canada tại ASEAN; Canada là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ. Năm 2024 trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 15,8%.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp hai nước còn nhiều tiềm năng để khai thác, do đó, hai nước cần kết nối trong sản xuất, chuỗi cung ứng và  đầu tư công nghệ, thương hiệu để thúc đẩy thương mại tăng trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt 8%, và từ 2026 trở đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt hai con số. Đây là mục tiêu tham vọng, chính vì vậy, Việt Nam mở cửa nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác đầu tư. "Việt Nam có nguồn lao động trẻ, dồi dào, sức mua lớn… đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Canada đến hợp tác, đầu tư, mở rộng kinh doanh", Bộ trưởng thông tin.

Cho rằng mối quan hệ giữa hai nước được củng cố hơn nữa nhờ cùng tham gia CPTPP, ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Canada (BCC) cho rằng mức độ hợp tác thương mại hiện nay mới chỉ là điểm khởi đầu chưa phải là giới hạn cuối cùng. Hai bên còn rất nhiều dư địa để hợp tác sâu rộng hơn.

“Tôi đánh giá cao mục tiêu của các bạn về việc tăng trưởng thương mại gấp nhiều lần. Chúng tôi mong muốn Canada có thể vươn lên vị trí cao hơn trong danh sách các nhà đầu tư tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm hai bên phối hợp chặt chẽ trong những ưu tiên của các bạn như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, công nghệ, nguồn nhân lực và lực lượng lao động có kỹ năng. Đây đều là những cơ hội then chốt để chúng ta mở rộng hợp tác”, ông Goldy Hyder nhấn mạnh.

Ông Goldy Hyder cũng bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn cách thức hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục, cũng như nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động nhằm nắm bắt tốt hơn các cơ hội hợp tác. Đồng thời, cả hai quốc gia đều đang nỗ lực bảo đảm thị trường lao động được trang bị tốt để đáp ứng quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

“Chúng tôi đang xây dựng các nền tảng học tập được sử dụng bởi các trường đại học và doanh nghiệp. Chúng tôi có sự hiện diện lớn tại Singapore, nơi phần lớn các trường đại học đang sử dụng công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ sinh viên”, ông Goldy Hyder thông tin.

Liên quan về đào tạo AI và ứng dụng chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết hiện Bộ Công Thương đang quản lý 9 trường đại học và 21 trường cao đẳng, trong đó có một số trường đại học đã đào tạo về AI, bán dẫn. Giai đoạn đến năm 2030, Việt Nam cần đào tạo 50.000 kỹ sư công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp Canada quan tâm, tìm kiếm cơ hội hợp tác với hệ thống các trường thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực này.

Ký kết Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam – Canada

17:11, 11/01/2022

Ký kết Bản ghi nhớ về việc thành lập Ủy ban hỗn hợp về kinh tế Việt Nam – Canada

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030

19:34, 14/04/2025

Việt Nam – Hàn Quốc hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030

Việt Nam và Ấn Độ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 20 tỷ USD

16:31, 21/10/2024

Việt Nam và Ấn Độ nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 20 tỷ USD

Từ khóa:

chuỗi cung ứng chuyển đổi số Cptpp đào tạo AI đầu tư nước ngoài doanh nghiệp Canada hợp tác kinh tế tăng trưởng kinh tế Thương mại Việt Nam - Canada Tiềm năng hợp tác

Đọc thêm

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Việt Nam - Trung Quốc đẩy nhanh tiến trình ký kết ACFTA 3.0: Tín hiệu tích cực từ cấp Bộ trưởng

Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục trong nước để tiến tới ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Trung Quốc (ACFTA 3.0) theo đúng kế hoạch...

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Các ý tưởng tại cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2025 cho thấy thế hệ trẻ logistics Việt Nam đang chủ động định hình tương lai của ngành bằng tư duy sáng tạo, số hóa và bền vững. Nhiều ý tưởng đã thể hiện tiềm năng ứng dụng thực tế và có thể được doanh nghiệp ươm tạo, triển khai trong các dự án logistics tương lai...

“Vượt bão” trong cuộc đua toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam tăng kỷ lục

“Vượt bão” trong cuộc đua toàn cầu, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam tăng kỷ lục

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong ba năm trở lại đây. Kết quả này không chỉ cho thấy tín hiệu phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, mà còn chứng minh khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động phức tạp của thị trường toàn cầu...

Hành trình xanh từ đồng cỏ đến trung hòa carbon

Hành trình xanh từ đồng cỏ đến trung hòa carbon

Tập đoàn TH đã thực hiện tái chế hơn 28.000 tấn chất thải mỗi năm từ trang trại bò sữa thành phân bón hữu cơ. Cùng với việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trang trại bò sữa, gia tăng nguồn năng lượng điện sạch, việc thay thế lò hơi đốt nhiên liệu hóa thạch bằng nguyên liệu sinh khối giúp giảm phát thải hơn 7.000 tấn CO2 mỗi năm.

Việt Nam - Hoa Kỳ thống nhất khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng

Việt Nam - Hoa Kỳ thống nhất khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng

Theo nội dung Tuyên bố chung về khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, Việt Nam sẽ dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho gần như toàn bộ hàng xuất khẩu nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kỳ. Về phía Hoa Kỳ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% như được quy định tại Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 đã được sửa đổi, đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Blog chứng khoán: Cổ phiếu lớn tiếp tục “phá mâm”

Chứng khoán

2

Tài sản của các quỹ phòng hộ toàn cầu đạt kỷ lục 5 nghìn tỷ USD

Thế giới

3

Trung Quốc đẩy mạnh phi đôla hóa

Thế giới

4

Thách thức ứng phó ô nhiễm nhựa toàn cầu

Chuyển động xanh

5

Thế hệ trẻ logistics Việt Nam chủ động định hình tương lai ngành bằng tư duy sáng tạo

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy