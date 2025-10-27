Việt Nam – Canada phấn đấu đạt mốc trên 10 tỷ USD thương mại song phương

Bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47, ngày 26/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Canada Mark Carney đã thống nhất trong khoảng 3 năm tới, thương mại hai nước sẽ tăng gấp rưỡi, khoảng 10 tỷ USD trở lên...

Với những khuôn khổ hợp tác đã được thiết lập trước đó, cùng những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác kinh tế, thương mại hai bên luôn tăng trưởng tích cực. Việt Nam là đối tác số 1 của Canada tại ASEAN; Canada là đối tác thương mại thứ 3 của Việt Nam tại châu Mỹ. Năm 2024 trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 7,23 tỷ USD, tăng 15,8%.

Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn rất nhỏ so với tiềm năng và lợi thế giữa hai nước. Tỷ trọng trao đổi thương mại giữa hai nước trong tổng nhập khẩu của hai bên còn thấp. Hàng Việt Nam vào Canada chỉ chiếm 2% tổng số hàng mà Canada nhập từ thế giới; đầu tư của Canada vào Việt Nam cũng rất khiêm tốn, đứng thứ 14/139 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định và chủ động đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược. Đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Canada sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Sáng 27/10/2025, tại thủ đô Kua Lumpur (Malaysia), bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Hội đồng Kinh doanh Canada do ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành dẫn đầu.

Việt Nam và Canada là hai nền kinh tế có các mặt hàng xuất khẩu bổ sung, tương hỗ cho nhau. Hiệp định CPTPP mà 2 nước là thành viên đã mở rộng cơ hội thị trường thông qua giảm thuế, minh bạch hóa thủ tục và tăng cường đối thoại. Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế song phương cũng đã và đang giúp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, doanh nghiệp hai nước còn nhiều tiềm năng để khai thác, do đó, hai nước cần kết nối trong sản xuất, chuỗi cung ứng và đầu tư công nghệ, thương hiệu để thúc đẩy thương mại tăng trưởng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt 8%, và từ 2026 trở đi, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ đạt hai con số. Đây là mục tiêu tham vọng, chính vì vậy, Việt Nam mở cửa nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến hợp tác đầu tư. "Việt Nam có nguồn lao động trẻ, dồi dào, sức mua lớn… đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp Canada đến hợp tác, đầu tư, mở rộng kinh doanh", Bộ trưởng thông tin.

Cho rằng mối quan hệ giữa hai nước được củng cố hơn nữa nhờ cùng tham gia CPTPP, ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Canada (BCC) cho rằng mức độ hợp tác thương mại hiện nay mới chỉ là điểm khởi đầu chưa phải là giới hạn cuối cùng. Hai bên còn rất nhiều dư địa để hợp tác sâu rộng hơn.

“Tôi đánh giá cao mục tiêu của các bạn về việc tăng trưởng thương mại gấp nhiều lần. Chúng tôi mong muốn Canada có thể vươn lên vị trí cao hơn trong danh sách các nhà đầu tư tại Việt Nam, đồng thời bảo đảm hai bên phối hợp chặt chẽ trong những ưu tiên của các bạn như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, công nghệ, nguồn nhân lực và lực lượng lao động có kỹ năng. Đây đều là những cơ hội then chốt để chúng ta mở rộng hợp tác”, ông Goldy Hyder nhấn mạnh.

Ông Goldy Hyder cũng bày tỏ mong muốn có thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn cách thức hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục, cũng như nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động nhằm nắm bắt tốt hơn các cơ hội hợp tác. Đồng thời, cả hai quốc gia đều đang nỗ lực bảo đảm thị trường lao động được trang bị tốt để đáp ứng quá trình chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

“Chúng tôi đang xây dựng các nền tảng học tập được sử dụng bởi các trường đại học và doanh nghiệp. Chúng tôi có sự hiện diện lớn tại Singapore, nơi phần lớn các trường đại học đang sử dụng công nghệ của chúng tôi để hỗ trợ sinh viên”, ông Goldy Hyder thông tin.

Liên quan về đào tạo AI và ứng dụng chuyển đổi số, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết hiện Bộ Công Thương đang quản lý 9 trường đại học và 21 trường cao đẳng, trong đó có một số trường đại học đã đào tạo về AI, bán dẫn. Giai đoạn đến năm 2030, Việt Nam cần đào tạo 50.000 kỹ sư công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, Bộ trưởng mong muốn các doanh nghiệp Canada quan tâm, tìm kiếm cơ hội hợp tác với hệ thống các trường thuộc Bộ Công Thương trong lĩnh vực này.