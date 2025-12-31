Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
Sau năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Nghệ An xác định công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là hai trụ cột then chốt trong năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...
Theo báo cáo của Sở Công thương Nghệ An, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2025 ước tăng 16,47% so với năm 2024. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng chung của toàn ngành. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ yếu ghi nhận mức tăng mạnh như linh kiện điện tử, thiết bị âm thanh, dây cáp điện, xi măng, đường, sữa và các sản phẩm chế biến thực phẩm.
Đáng chú ý, trong năm qua, nhiều doanh nghiệp và dự án công nghiệp mới đã đi vào hoạt động hoặc vận hành ổn định, qua đó bổ sung năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế địa phương. Các dự án trong lĩnh vực điện tử, linh kiện công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, da giày được triển khai tại các khu, cụm công nghiệp Nam Cấm, VSIP, WHA, Hoàng Mai không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất mà còn hình thành các chuỗi sản xuất có chiều sâu, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Cùng với công nghiệp, hoạt động xuất khẩu của Nghệ An trong năm 2025 ghi nhận sự bứt phá rõ nét, với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4,52 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực như linh kiện điện tử, dệt may, giày dép, dây cáp điện tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, đóng góp lớn vào kim ngạch chung. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, hàng hóa của Nghệ An đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo.
Bước sang năm 2026, ngành Công thương Nghệ An xác định công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là hai trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu đặt ra là chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 17,5%, kim ngạch xuất khẩu đạt 5 tỷ USD. Trọng tâm là thu hút đầu tư công nghiệp có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh nhấn mạnh, năm 2026 là năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi ngành Công thương phải đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành và tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” đang cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn phát sinh sau sắp xếp chính quyền hai cấp; đẩy nhanh phát triển nguồn điện, lưới điện, cụm công nghiệp và các đề án thực hiện nghị quyết sau Đại hội.
Cùng với việc theo sát tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là các dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng chậm triển khai, ngành Công thương Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường công tác dự báo, cung cấp thông tin thị trường, kịp thời cảnh báo rủi ro phòng vệ thương mại.
Việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong đa dạng hóa thị trường, mặt hàng xuất khẩu, nâng cao giá trị gia tăng, đáp ứng các tiêu chuẩn về xuất xứ, môi trường và phát triển bền vững được xem là giải pháp then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm 2026.
Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...
Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 110 giường bệnh, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân trong khu vực...
Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn từ thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, ngành cá tra vẫn đạt kết quả ấn tượng với sản lượng 1,74 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,1 tỷ USD. Thành tựu này khẳng định vai trò trụ cột của cá tra trong ngành nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy sản lượng sang phát triển dựa trên chất lượng, giá trị và bền vững...
Lâm nghiệp đang được Nghệ An xác định là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Với mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 400–500 triệu USD mỗi năm vào năm 2030, tỉnh đặt kỳ vọng tạo bước chuyển rõ nét từ sản xuất truyền thống sang kinh tế rừng đa giá trị...
Năm 2025, EVN đã bảo đảm cung ứng điện ổn định, đạt mức giải ngân kỷ lục 125.778 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, Tập đoàn tập trung bứt phá hạ tầng, quyết tâm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước…
