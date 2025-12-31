Thứ Tư, 31/12/2025

Giá xăng dầu đồng loạt giảm phiên cuối năm do biến động của thị trường thế giới

Huyền Vy

31/12/2025, 15:34

Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 278 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 89 đồng/lít. Tương tự, các mặt hàng dầu cũng có mức giảm từ 2 đồng/lít – 37 đồng/kg…

Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 31/12/2025.
Giá các mặt hàng xăng đồng loạt giảm từ chiều 31/12/2025.

Chiều 31/12/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.438 đồng/lít (giảm 278 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 479 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.917 đồng/lít (giảm 89 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.255 đồng/lít (giảm 2 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.694 đồng/lít (giảm 15 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.345 đồng/kg (giảm 37 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 25/12/2025. Nguồn:MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 25/12/2025. Nguồn:MOIT.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.

Tuy nhiên, do thứ Năm (01/01/2026) rơi vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nên việc điều chỉnh giá xăng dầu sẽ được thực hiện sớm hơn một ngày, tức thứ Tư (31/12/2025). Đây cũng là thời điểm làm việc cuối cùng của năm 2025.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 25/12/2025 - 30/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn mới tại khu vực Trung Đông; tiến triển của thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; Trung Quốc gia tăng nhập khẩu dầu thô; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 25/12/2025 và kỳ điều hành ngày 31/12/2025 là: 71,953 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,471 USD/thùng, tương đương giảm 2,00%); 73,980 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,390 USD/thùng, tương đương giảm 0,52%); 81,893 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,015 USD/thùng, tương đương giảm 0,02%); 79,853 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,059 USD/thùng, tương đương tăng 0,07%); 341,763 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,011 USD/tấn, tương đương giảm 0,29%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ  18/12/2025 - 24/12/2025 và từ 25/12/2025 - 30/12/2025. Nguồn: MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ  18/12/2025 - 24/12/2025 và từ 25/12/2025 - 30/12/2025. Nguồn: MOIT.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động giảm tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu theo biến động thị trường thế giới

19:00, 25/12/2025

Giá xăng dầu trong nước giảm sâu theo biến động thị trường thế giới

Đồng loạt giảm giá xăng dầu

17:14, 18/12/2025

Đồng loạt giảm giá xăng dầu

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

15:14, 27/11/2025

Giá xăng dầu trong nước đồng loạt “lao dốc” theo đà giảm của thế giới

Điều chỉnh giá xăng dầu giá xăng dầu 2025 giá xăng E5RON92 giá xăng RON95 liên Bộ Công Thương - Tài chính Nghị định số 80/2023/NĐ-CP nguyên nhân giảm giá xăng dầu thị trường xăng dầu thế giới thỏa thuận hòa bình Nga - Ucraina tình hình Trung Đông

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Nghệ An: Trong năm 2026 đặt mục tiêu công nghiệp tăng 17,5%, xuất khẩu đạt 5 tỷ USD

Sau năm 2025 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, Nghệ An xác định công nghiệp và xuất khẩu tiếp tục là hai trụ cột then chốt trong năm 2026, với mục tiêu tăng trưởng cao hơn, gắn với yêu cầu phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Siết chặt xác thực và ứng dụng công nghệ để ngăn chặn gian lận thương mại số

Trước thực trạng gian lận thương mại trên môi trường số ngày càng tinh vi, Luật Thương mại điện tử 2025 cùng giải pháp siết chặt xác thực pháp lý và ứng dụng công nghệ chặn vi phạm từ gốc được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự thị trường, bảo vệ hiệu quả quyền lợi người tiêu dùng...

Khởi công xây dựng Trung tâm y tế trị giá 200 tỷ đồng tại Cao Bằng

Khởi công xây dựng Trung tâm y tế trị giá 200 tỷ đồng tại Cao Bằng

Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô 110 giường bệnh, đáp ứng công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho hơn 80.000 người dân trong khu vực...

Ngành cá tra chuyển tư duy từ “sản lượng” sang “giá trị cao”

Ngành cá tra chuyển tư duy từ “sản lượng” sang “giá trị cao”

Năm 2025, dù đối mặt nhiều khó khăn từ thiên tai và biến động kinh tế toàn cầu, ngành cá tra vẫn đạt kết quả ấn tượng với sản lượng 1,74 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu khoảng 2,1 tỷ USD. Thành tựu này khẳng định vai trò trụ cột của cá tra trong ngành nông nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy sản lượng sang phát triển dựa trên chất lượng, giá trị và bền vững...

Nghệ An hướng tới mục tiêu xuất khẩu 400 - 500 triệu USD từ kinh tế rừng

Nghệ An hướng tới mục tiêu xuất khẩu 400 - 500 triệu USD từ kinh tế rừng

Lâm nghiệp đang được Nghệ An xác định là ngành kinh tế quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Với mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 400–500 triệu USD mỗi năm vào năm 2030, tỉnh đặt kỳ vọng tạo bước chuyển rõ nét từ sản xuất truyền thống sang kinh tế rừng đa giá trị...

