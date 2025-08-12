Thứ Sáu, 15/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Việt Nam - Hàn Quốc ký kết thoả thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo

Ngọc Lan

12/08/2025, 15:20

Việc ký kết thỏa thuận không chỉ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt trong ngành năng lượng...

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tại lễ ký kết. Ảnh: Bộ Công thương
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc tại lễ ký kết. Ảnh: Bộ Công thương

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc ngày 11/8 của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã ký kết Bản ghi nhớ nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Bản ghi nhớ được ký kết trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc đang thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời hiện thực hóa cam kết chung về chuyển dịch năng lượng và hợp tác phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ Công Thương cho biết, thỏa thuận là cơ sở để thiết lập khuôn khổ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nội dung chính của bản ghi nhớ bao gồm trao đổi chính sách, quy định và số liệu của hai nước liên quan đến năng lượng tái tạo; tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo; hỗ trợ và phối hợp giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai dự án; hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến năng lượng tái tạo hai nước; tìm kiếm, hỗ trợ các dự án mới giữa các doanh nghiệp như dự án liên doanh và cùng tham gia thị trường quốc tế; thúc đẩy trao đổi, hợp tác nhằm thúc đẩy và nghiên cứu năng lượng tái tạo giữa các viện nghiên cứu.

Việc ký kết, trao bản ghi nhớ không chỉ góp phần quan trọng vào thành công chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư mà còn thúc đẩy quan hệ song phương, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành năng lượng của Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc, đóng góp nâng cao kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Hàn Quốc đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng vào năm 2030.

Tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng cam kết huy động mọi nguồn lực để thực hiện Kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đã ký vào tháng 4. Theo đó, Việt Nam và Hàn Quốc sẽ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, công nghiệp và năng lượng.

Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của các doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi tiếp tục hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới như hydrogen và điện hạt nhân.

Bộ trưởng Kim Jung Kwan cũng khẳng định Hàn Quốc có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực tài chính và đào tạo nhân lực để hợp tác phát triển công nghệ điện hạt nhân với Việt Nam. Ông cam kết Hàn Quốc sẽ đồng hành để giúp Việt Nam triển khai thành công chương trình điện hạt nhân.

Tại Việt Nam, nhà đầu tư Hàn Quốc đang đầu tư vào nhiều sự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tập đoàn Hanwha Q CELLS đang vận hành dự án Nhà máy điện mặt trời Hanwha Q CELLS Ninh Thuận với công suất khoảng 120MW, sử dụng công nghệ pin mặt trời thế hệ mới giúp nâng cao hiệu quả phát điện.

Ngoài ra, Tập đoàn Doosan Power Systems đang đầu tư dự án Nhà máy điện gió Quảng Trị 1 với công suất 100MW, ứng dụng công nghệ turbine gió hiện đại từ Hàn Quốc, đồng thời hợp tác nghiên cứu phát triển công nghệ điện hạt nhân cùng Việt Nam.

Các tập đoàn như Samsung và LG cũng đang tích cực tìm hiểu và đầu tư vào lĩnh vực năng lượng hydrogen và các giải pháp năng lượng xanh khác nhằm hỗ trợ chiến lược chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. 

Từ khóa:

điện hạt nhân năng lượng tái tạo

Đọc thêm

“Ốc đảo” Việt Hải thành điểm du lịch cộng đồng

“Ốc đảo” Việt Hải thành điểm du lịch cộng đồng

Làng chài cổ Việt Hải được cộng nhận là điểm du lịch cộng đồng thứ 13 của Hải Phòng với định hướng phát triển du lịch xanh…

Giải pháp nâng cao giá trị cho 3 loại cây trồng chủ lực tại Bắc Trung Bộ

Giải pháp nâng cao giá trị cho 3 loại cây trồng chủ lực tại Bắc Trung Bộ

Mới đây tại Nghệ An, Diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản Bắc Trung Bộ đã quy tụ đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân, bàn giải pháp nâng tầm ba nhóm cây trồng chủ lực: dứa, chè và cây ăn quả có múi.

ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP

ESG- Chìa khóa mở cánh cửa thị trường quốc tế cho OCOP

Các sản phẩm OCOP của Việt Nam đã chiếm được cảm tình của nhiều người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, người tiêu dùng toàn cầu không chỉ dừng lại ở chất lượng sản phẩm mà còn cả khả năng kể câu chuyện bền vững của nó…

95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn vào năm 2030

95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn vào năm 2030

Đến năm 2030, phấn đấu 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt chuẩn; giảm tỷ lệ chôn lấp xuống dưới 50% lượng thu gom; kiểm soát các nguồn bụi, khí thải; từng bước giảm ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các khu công nghiệp trọng điểm...

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường

Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

Kinh tế

Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

Thế giới

10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc nửa đầu năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: