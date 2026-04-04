Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Vietcombank chính thức triển khai tính năng Click to Pay cho chủ thẻ Visa

Thu Hà

04/04/2026, 16:12

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay (CTP) dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).

VnEconomy

Đây là bước tiến quan trọng của Vietcombank trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm trực tuyến và tăng cường bảo mật cho khách hàng.

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN NHANH CHÓNG CHỈ VỚI VÀI "CÚ NHẤP CHUỘT"

Click to Pay là giải pháp thanh toán trực tuyến dựa trên tiêu chuẩn toàn cầu của EMVCo. Với tính năng này, chủ thẻ Vietcombank Visa có thể hoàn tất giao dịch mua sắm tại các đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến có biểu tượng Click to Pay trên toàn thế giới mà không cần phải nhập thủ công thông tin thẻ (như số thẻ, ngày hết hạn) cho mỗi lần giao dịch.

Người dùng chỉ cần truy cập danh sách thẻ đã lưu thông qua số điện thoại đã đăng ký và xác thực qua mã OTP (cho lần đầu sử dụng), giúp rút ngắn đáng kể thời gian thanh toán và giảm thiểu rủi ro sai sót cũng như lộ lọt thông tin so với cách thức nhập thông tin thẻ thông thường từng lần tại từng đơn vị chấp nhận thanh toán trực tuyến khác nhau.

An toàn thông tin là ưu tiên hàng đầu của Vietcombank. Tính năng Click to Pay sử dụng Dịch vụ Mã khóa thông tin thẻ của Visa (Visa Token Service – VTS), thay thế thông tin thẻ nhạy cảm bằng các mã định danh kỹ thuật số (token). Công nghệ này giúp bảo vệ thông tin khách hàng không bị đánh cắp trong quá trình giao dịch, đồng thời hỗ trợ tăng tỷ lệ phê duyệt giao dịch trực tuyến và giảm thiểu gian lận.

Vietcombank mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng thông qua việc tích hợp quản lý tính năng Click to Pay ngay trên ứng dụng VCB Digibank:

Tự động cài đặt: Các thẻ Visa phát hành mới qua VCB Digibank sẽ được mặc định cung cấp tính năng Click to Pay ngay sau khi thẻ được kích hoạt thành công.

Chủ động đăng ký/hủy: Đối với các chủ thẻ hiện hữu, khách hàng có thể dễ dàng đăng ký sử dụng hoặc hủy cài đặt tính năng Click to Pay cho từng thẻ cụ thể trên ứng dụng VCB Digibank.

CAM KẾT ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Việc ra mắt Click to Pay nằm trong chiến lược chuyển đổi số và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Vietcombank. Với sự đồng hành từ Visa, Vietcombank dự kiến sẽ triển khai các chương trình khuyến mại hấp dẫn từ tháng 5/2026 nhằm khuyến khích khách hàng trải nghiệm phương thức thanh toán mới này.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong việc cung cấp các giải pháp tài chính số hiện đại, an toàn và cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nền kinh tế số kết nối chặt chẽ.

Từ khóa:

Vietcombank

Đọc thêm

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giá vàng trong nước lần hồi dò đáy

Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ tăng liên tục do chiến tranh ở Iran

Từ tháng 4/2026, du khách Trung Quốc thanh toán QR trực tiếp tại Việt Nam

Ngân sách Nhà nước thặng dư gần 300 nghìn tỷ đồng trong quý 1

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Bài viết mới nhất

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy