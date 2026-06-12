Giá vàng phục hồi mạnh sau khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch tấn công Iran

Tín hiệu phục hồi xuất hiện vào những giờ cuối của phiên tại thị trường Mỹ, khi ông Trump tuyên bố đã hủy kế hoạch tấn công Iran vào cùng ngày...

Giá vàng thế giới tăng 140 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (11/6), khi Tổng thống Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran - diễn biến khiến giá dầu giảm mạnh, giải tỏa bớt áp lực lạm phát và xoa dịu mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn.

Đồng USD tụt giá mạnh cũng là một động lực cho phiên phục hồi này của giá vàng.

Sau chuỗi phiên giảm mạnh xuống đáy của 6 tháng, giá vàng giằng co dữ dội giữa giảm và tăng trong phần lớn thời gian của phiên ngày thứ Năm. Tín hiệu phục hồi xuất hiện vào những giờ cuối của phiên tại thị trường Mỹ, khi ông Trump tuyên bố đã hủy kế hoạch tấn công Iran vào cùng ngày, dù trước đó chỉ vài giờ đã đe dọa sẽ tiếp tục ném bom Iran và “thâu tóm” cảng xuất khẩu dầu Kharg Island của nước này.

Từ mức đáy của phiên là gần 4.023 USD/oz, giá vàng đã tăng tới hơn 4.247 USD/oz, tương đương một biên độ dao động hơn 210 USD/oz.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.212,8 USD/oz, tăng xấp xỉ 140 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 3,43% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 67,47 USD/oz, tăng 3,92 USD/oz, tương đương tăng 6,17%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX - nơi đóng cửa phiên giao dịch sớm hơn vài giờ so với thị trường giao ngay - giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 0,5%, còn 4.114 USD/oz.

Động thái xuống thang căng thẳng của ông Trump khiến giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm gần 3%, đóng cửa ở mức 90,38 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm hơn 2%, chốt ở mức 87,71 USD/thùng.

Sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức, giá dầu tiếp tục sụt mạnh, có thời điểm giảm thêm khoảng 4% đối với cả hai loại dầu nói trên.

Từ Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Năm, ông Trump cho biết “các cuộc thảo luận và những điểm cuối cùng” về một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã được phê chuẩn bởi Mỹ, Israel, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordan, Ai Cập and một số quốc gia khác. Ông cũng nói theo dự kiến, việc ký kết thỏa thuận sẽ diễn ra “sau vài ngày nữa”.

Bên phía Iran, truyền thông nhà nước của nước này cho biết chính Washington là bên đã chấp nhận những đề xuất mà Tehran đưa ra.

Trong những phiên trước, những tín hiệu leo thang căng thẳng - như việc ông Trump tỏ ra mất kiên nhẫn với Iran và hai bên có các cuộc tấn công lẫn nhau - đã đẩy giá vàng lao dốc chóng mặt. Phiên này, “công thức” tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đối với giá vàng đã diễn ra theo chiều ngược lại: căng thẳng xuống thang dẫn tới giá vàng hồi phục.

Tuy nhiên, giới phân tích vẫn tỏ ra thận trọng và giữ quan điểm chờ xem, bởi trên thực tế, ông Trump đã không ít lần tuyên bố “sắp” đạt thỏa thuận với Iran, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có thỏa thuận nào.

“Chúng ta đã nhiều lần nghe tin sắp có thỏa thuận nhưng đến nay vẫn chưa có. Nhưng nếu đúng là có thỏa thuận thật, điều đó có thể giúp giá vàng thoát đáy”, chiến lược gia Ryan McKay của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Sau khi ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm còn 62% từ 69% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ Fed Watch Tool của sàn giao dịch CME.

Cùng với đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm về dưới ngưỡng 99,7 điểm, thấp hơn gần 0,2% so với mức đóng cửa phiên ngày hôm trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố ngày thứ Năm mang tới những tín hiệu trái ngược.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc vào ngày 6/6 đã tăng lên mức 229.000 người, vượt dự báo mà Reuters đưa ra là 219.000 người.

Một báo cáo khác từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 5 của nước này tăng mạnh hơn dự báo. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng mạnh nhất 3 năm.

Tuần tới, Fed sẽ họp chính sách tiền tệ vào ngày thứ Ba và thứ Tư. Đây là cuộc họp đầu tiên mà ông Kevin Warsh giữ cương vị chủ tịch Fed. Theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng điều mà thị trường chờ đợi là những tín hiệu về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust ngừng bán ròng trong phiên ngày thứ Năm, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.013,6 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa sáng nay (12/6) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch gần mức 4.222 USD/oz. Giá bạc tăng hơn 0,2%, giao dịch ở mức 67,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 5,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.100 đồng (mua vào) và 26.410 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.