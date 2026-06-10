[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Phương Thảo
10/06/2026, 15:30
Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Cùng với thí sinh cả nước, hơn 129.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ đến điểm thi để xác nhận thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế, lịch thi…
Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 222 điểm
thi với 5.899 phòng thi, gồm 5.401 phòng thi chính thức, 276 phòng chờ. Với quy
mô thí sinh lớn, Hà Nội huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên thực
hiện nhiệm vụ coi thi và chấm thi tại 222 điểm thi trên địa bàn. Cùng với đó, Công
an thành phố bố trí gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn
tại các điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi.
Trong chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã lưu
ý các điểm thi quán triệt kỹ quy chế để hạn chế các vi phạm đáng tiếc xảy ra
trong quá trình làm bài. Cụ thể, theo quy định, mức kỷ luật khiển trách áp dụng
đối với những thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí
sinh khác trong giờ làm bài. Hình thức này do giám thị quyết định và được lập
biên bản tại phòng thi.
Mức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh đã bị khiển trách
nhưng tiếp tục vi phạm, trao đổi giấy nháp hoặc chép bài của người khác, để người
khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật này do giám thị quyết định, có lập
biên bản và kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm
của bài thi vi phạm. Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, thí sinh có thể bị
đình chỉ thi ngay tại phòng thi.
Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn
hai loại đề dành cho hai chương trình khác nhau như năm ngoái. Như vậy, những
thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự
thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi thi với
2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa
học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử,
địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.
Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài
120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Chiều
cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời
gian bắt đầu làm bài là 14h30.
Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo
Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn
thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6
được bố trí là ngày thi dự phòng.
Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi vào phòng
thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình thẻ Căn cước
công dân/Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc
người làm nhiệm vụ tại điểm thi.
Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng
thi các vật dụng gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng
cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có
thẻ nhớ.
Quy chế cũng quy định rõ các vật dụng bị cấm mang vào phòng
thi hoặc khu vực chờ, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây
nổ, gây cháy. Đặc biệt, thí sinh không được mang theo tài liệu, điện thoại di động,
máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình.
Theo quy định, trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số
báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm
và giấy nháp theo hướng dẫn của giám thị.
[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10
14:00, 29/05/2026
TP. Hồ Chí Minh: Gần 143.000 thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 250 điểm thi
10:23, 22/05/2026
Bộ Giáo dục: Không có đề minh hoạ kỳ thi tốt nghiệp 2026
Các thương hiệu thời trang sẽ “tranh ngôi vô địch” tại World Cup 2026
Ngày 11/6 tới đây, khi giải đấu bóng đá World Cup 2026 chính thức bắt đầu, các thương hiệu thời trang và thể thao sẽ bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy sự chú ý của người tiêu dùng toàn cầu – thậm chí còn gay gắt hơn cả Tuần lễ Thời trang...
Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng
Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân “đi siêu thị” đông đúc hơn thường lệ. Các chương trình khuyến mại hay giảm giá được triển khai dày đặc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt…
Sức nóng World Cup 2026 tạo “cú hích” quảng bá thương hiệu và kích cầu tiêu dùng
FIFA World Cup 2026 không chỉ là sự kiện thể thao được mong chờ nhất hành tinh mà còn được kỳ vọng tạo động lực cho hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu và kích thích tiêu dùng, mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng thông qua nhiều nền tảng và hoạt động tương tác...
Cầu thang tạo điểm nhấn và nét duyên cho nhà nhỏ
Một trong những phương pháp tiết kiệm không gian hiệu quả nhất được áp dụng trong nhà phố đô thị là phát triển theo chiều dọc. Khi có chiến lược rõ ràng, các dự án có thể kết hợp không gian ngủ gác xép, giải pháp lưu trữ nhiều tầng và cả cầu thang độc đáo...
Thêm 2 nhà hàng một sao Michelin cho Việt Nam
Tối ngày 4/6, danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn tại ba thành phố Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng năm 2026 đã được công bố. Đây là lần thứ tư Michelin Guide tổ chức tại Việt Nam...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: