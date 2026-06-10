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[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Phương Thảo

10/06/2026, 15:30

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Cùng với thí sinh cả nước, hơn 129.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ đến điểm thi để xác nhận thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế, lịch thi…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, Hà Nội đã bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, gồm 5.401 phòng thi chính thức, 276 phòng chờ. Với quy mô thí sinh lớn, Hà Nội huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ coi thi và chấm thi tại 222 điểm thi trên địa bàn. Cùng với đó, Công an thành phố bố trí gần 700 cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi, khu vực làm phách và chấm thi.

Trong chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã lưu ý các điểm thi quán triệt kỹ quy chế để hạn chế các vi phạm đáng tiếc xảy ra trong quá trình làm bài. Cụ thể, theo quy định, mức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với những thí sinh phạm lỗi một lần như nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác trong giờ làm bài. Hình thức này do giám thị quyết định và được lập biên bản tại phòng thi.

Mức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh đã bị khiển trách nhưng tiếp tục vi phạm, trao đổi giấy nháp hoặc chép bài của người khác, để người khác chép bài của mình. Hình thức kỷ luật này do giám thị quyết định, có lập biên bản và kèm tang vật nếu có. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ 50% tổng số điểm của bài thi vi phạm. Đối với các hành vi nghiêm trọng hơn, thí sinh có thể bị đình chỉ thi ngay tại phòng thi.

Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mỗi môn thi sẽ không còn hai loại đề dành cho hai chương trình khác nhau như năm ngoái. Như vậy, những thí sinh tự do từng học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ phải dự thi theo chương trình mới.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 buổi thi với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Sáng 11/6, thí sinh dự thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi được phát lúc 7h30 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7h35. Chiều cùng ngày, thí sinh thi môn toán trong 90 phút. Đề thi được phát lúc 14h20, thời gian bắt đầu làm bài là 14h30.

Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi tự chọn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn thi thứ nhất bắt đầu lúc 7h35, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8h40, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

VnEconomy
2026 là năm có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt mức kỷ lục 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). 
2026 là năm có số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cao nhất từ trước đến nay, đạt mức kỷ lục 1.223.776 em (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước). Trong đó, số thí sinh đang học lớp 12 là 1.159.932 (chiếm 94,78%), có 63.844 thí sinh tự do (chiếm 5,22%). 
VnEconomy
Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho hay, năm nay, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm ngoái. 
Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho hay, năm nay, Hà Nội có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn 5.000 thí sinh so với năm ngoái. 
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Là địa phương có số lượng thí sinh đông, Hà Nội đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm.
Là địa phương có số lượng thí sinh đông, Hà Nội đã triển khai công tác chuẩn bị từ rất sớm.
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Đến thời điểm này, 126 xã, phường đã xây dựng các phương án chi tiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
Đến thời điểm này, 126 xã, phường đã xây dựng các phương án chi tiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
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Lúc 14h chiều nay tại điểm thi THPT Yên Hòa, các em học sinh đã có mặt và kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. 
Lúc 14h chiều nay tại điểm thi THPT Yên Hòa, các em học sinh đã có mặt và kiểm tra kỹ các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên. 
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Tại điểm thi THCS Nhật Tân, nhiều phụ huynh đội nắng đưa đón và cổ vũ tinh thần cho con em mình.
Tại điểm thi THCS Nhật Tân, nhiều phụ huynh đội nắng đưa đón và cổ vũ tinh thần cho con em mình.
VnEconomy
GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề thi sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. 
GS. Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho biết đề thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó kiến thức lớp 12 chiếm tỷ trọng chủ yếu. Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận và đề thi sẽ tiếp tục sử dụng ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa. 
VnEconomy
Theo kế hoạch, công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6.
Theo kế hoạch, công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13/6 đến ngày 30/6.
VnEconomy
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào 8h ngày 1/7, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước.

Theo quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi vào phòng thi, thí sinh phải ngồi đúng vị trí theo số báo danh và xuất trình thẻ Căn cước công dân/Căn cước, hộ chiếu hoặc giấy báo dự thi khi có yêu cầu của giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Để phục vụ quá trình làm bài, thí sinh được mang vào phòng thi các vật dụng gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Quy chế cũng quy định rõ các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi hoặc khu vực chờ, gồm giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy. Đặc biệt, thí sinh không được mang theo tài liệu, điện thoại di động, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị ghi âm, ghi hình.

Theo quy định, trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp theo hướng dẫn của giám thị.

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