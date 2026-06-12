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Pyn Elite Fund giảm sở hữu HDG trước ngày nhận cổ tức

Hà Anh

12/06/2026, 07:01

Ngày 3/6/2026, Pyn Elite Fund đã bán ra 300.000 cổ phiếu HDG theo phương thức giao dịch qua sàn và ngày 9/6 là ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Sơ đồ giá cổ phiếu HDG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HDG trên TradingView.

Pyn Elite Fund (Non-Ucits) vừa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã HDG-HOSE).

Cụ thể, ngày 3/6/2026, Pyn Elite Fund đã bán ra 300.000 cổ phiếu HDG theo phương thức giao dịch qua sàn, qua đó giảm sở hữu từ 37,14 triệu cổ phiếu, chiếm 10,04% về 36,84 triệu cổ phiếu, chiếm 9,96%

Được biết ngày 9/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để HDG thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu đợt 2/2025 với tỷ lệ 10:1 (10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới). Dự kiến Hà Đô sẽ phát hành thêm gần 37 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2025 và số cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán tại ngày 31/12/2025.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng từ gần 3.700 tỷ đồng lên gần 4.070 tỷ đồng.

Theo cập nhật mới nhất của VCSC, VCSC cho biết nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo năm 2026 hiện tại của VCSC (860 tỷ đồng, +12% so với cùng kỳ năm trước) do khoản trích lập dự phòng ngoài dự kiến cho Infra 1, dù vẫn cần thêm đánh giá chi tiết.

VCSC cho rằng sẽ không có sự thay đổi đáng kể đối với dự báo lợi nhuận sau thuế cốt lõi năm 2026 do lợi nhuận sau thuế cốt lõi quý 1 đã hoàn thành 25% dự báo năm 2026 của VCSC. Do đó, VCSC hiện đang có khuyến nghị "mua" đối với CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) với giá mục tiêu là 36.200 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2026, HDG ghi nhận doanh thu đạt 684 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ năm trước, khoảng 23% dự báo năm 2026 của VCSC); lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi đạt 230 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước, khoảng 25% dự báo năm 2026 của VCSC); và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo đạt 50 tỷ đồng (-68% so với cùng kỳ năm trước, khoảng 6% dự báo năm 2026 của VCSC). Kết quả thực tế nhìn chung tương đồng với số liệu sơ bộ.

Theo VCSC việc tăng trưởng doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi ghi nhận việc bàn giao 2 căn tại Charm Villas (đã bán trong năm 2025 và ghi nhận doanh thu trong quý 1/2026) so với không có căn nào trong quý 1/2025, và mức tăng 14% so với cùng kỳ năm trước của doanh thu mảng cho thuê văn phòng & khách sạn.

Lợi nhuận gộp ghi nhận mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ mức tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước của lợi nhuận gộp mảng BĐS từ Charm Villas. Dựa trên KQKD quý 1, VCSC ước tính biên lợi nhuận gộp của Charm Villas sẽ đạt 88%, cao hơn dự báo của VCSC là 79%, có khả năng là nhờ mức giá vốn thấp hơn kỳ vọng (do VCSC thận trọng giả định mức tiền sử dụng đất cao hơn). Lợi nhuận gộp mảng điện gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi tăng 22% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu nhờ việc ghi nhận doanh thu tại Charm Villas, hoàn thành 25% dự báo cả năm của VCSC, và nhìn chung phù hợp với kỳ vọng.

Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo giảm mạnh 68% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do khoản dự phòng bất ngờ 193 tỷ đồng liên quan đến dự án điện mặt trời Infra 1, qua đó gây ảnh hưởng đến mức tăng của lợi nhuận cốt lõi.

Dự phòng mảng điện: Ban lãnh đạo đã thảo luận về đề xuất gần đây của EVN về việc áp dụng giá chuyển tiếp (4,6 US cents) trong giai đoạn từ ngày vận hành thương mại (COD) đến ngày có hợp đồng mua bán điện chính thức (CCA), đồng thời vẫn giữ giá FiT1 (9,35 UScents) kể từ ngày CCA. Dựa trên đề xuất mới nhất này. 

Infra 1: HDG đã ghi nhận khoảng 193 tỷ đồng chi phí dự phòng trong quý 1/2026 cho phần chênh lệch giữa giá chuyển tiếp và FiT1 trong giai đoạn từ COD (tháng 9/2020) đến CCA (tháng 2/2023). Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ không còn phải trích lập thêm khoản dự phòng nào cho dự án này trong thời gian tới.

Hồng Phong 4: HDG dự kiến sẽ không hoàn nhập khoảng 600 tỷ đồng dự phòng đã ghi nhận trước đó, phù hợp với dự báo hiện tại của VCSC. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ nhận được CCA trong quý 3/2026, với kỳ vọng sẽ không có vấn đề nghiêm trọng liên quan đến trữ lượng titan, và đặt mục tiêu khép lại vấn đề của Hồng Phong 4 vào cuối năm 2026. Trong thời gian chưa nhận được CCA, VCSC dự báo mức chi phí dự phòng sẽ ở mức khoảng 25 tỷ đồng mỗi quý.

Tại ĐHCĐ gần đây, HDG đặt mục tiêu sẽ ghi nhận 15-20 căn Charm Villas trong năm 2026, so với dự báo của VCSC là 14 căn. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu cho doanh thu từ Charm Villas trong năm 2026 ở mức 539 tỷ đồng, cao hơn khoảng 43% so với dự báo của VCSC.

Ban lãnh đạo kỳ vọng quyết toán tiền sử dụng đất cuối cùng sẽ ghi nhận ở mức khoảng 500 tỷ đồng (đã được ghi nhận vào giá vốn). Tuy nhiên, VCSC vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm hiện tại, do điều kiện thị trường BĐS nhà ở vẫn chưa thực sự thuận lợi.

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Từ khóa:

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