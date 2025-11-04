VietinBank Securities ra mắt nhận diện thương hiệu mới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities – VBSE) công bố nhận diện thương hiệu mới nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập, thể hiện khát vọng đổi mới, hiện đại và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Sự kiện thay đổi Logo và Nhận diện thương hiệu của VietinBank Securities đánh dấu cột mốc 25 năm hình thành và phát triển, đồng thời thể hiện khát vọng tái định vị, khẳng định bản lĩnh đổi mới để phục vụ khách hàng tốt hơn và đồng hành cùng sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tên gọi VBSE được phát triển từ VietinBank Securities, song không chỉ dừng lại ở một cách viết tắt. Trong bốn chữ cái ấy, Công ty gửi gắm trọn vẹn triết lý phát triển với bốn giá trị cốt lõi: Value – Belief – Success – Evolve (Giá trị – Niềm tin – Thành công – Tăng trưởng).
Logo mới của VBSE chính là sự cụ thể hóa cho những giá trị ấy. Với thiết kế tinh giản, kết hợp hai màu xanh – đỏ đặc trưng của VietinBank, nổi bật với chữ “V” cách điệu hướng lên. Đây vừa là ký tự đầu của VietinBank, vừa là biểu tượng của sự tăng trưởng, khẳng định vai trò cầu nối tin cậy của VBSE trong việc đưa các nguồn lực tài chính đến gần hơn với nhà đầu tư, kiến tạo niềm tin và mở ra cơ hội phát triển.
Bên cạnh thay đổi nhận diện thương hiệu mới, VBSE coi việc nâng cấp App và Website giao dịch là một trong những bước đi chiến lược quan trọng. Phiên bản VBSE iTrade được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và ứng dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Giao diện mới mang diện mạo chuyên nghiệp, thân thiện, màu sắc hài hòa và đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu VBSE, trong khi bố cục nội dung được sắp xếp rõ ràng, đơn giản, thuận tiện cho nhà đầu tư theo dõi và thao tác.
Ứng dụng VBSE iTrade cho phép khách hàng mở tài khoản nhanh chóng qua eKYC kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu quốc gia, xác thực chip và đối chiếu khuôn mặt bằng AI, tăng cường chống giả mạo và bảo mật thông tin. Đồng thời, nền tảng tích hợp eContract và chữ ký số giúp khách hàng ký kết hợp đồng chỉ trong vài phút, thay thế hoàn toàn quy trình giấy tờ phức tạp, vẫn đảm bảo đầy đủ tính pháp lý và an toàn theo chuẩn quốc tế.
Đặc biệt, VBSE iTrade còn mở rộng sức mạnh tài chính cho nhà đầu tư khi gia hạn Margin lên tới 3 lần, khách hàng có thể chủ động điều chỉnh hạn mức Margin, hạn mức ứng trước tiền bán đến 20 tỷ đồng và chuyển tiền liên ngân hàng không giới hạn.
Đi cùng sự kiện ra mắt thương hiệu mới và nâng cấp nền tảng giao dịch, VBSE triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt đến khách hàng nhằm tạo cú hích để những nhà đầu tư mới bước vào thị trường với sự đồng hành của VBSE.
Từ ngày 1/11/2025 đến hết ngày 31/1/2026, khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán thông qua hình thức eKYC, đồng thời đăng ký dịch vụ ký quỹ sẽ được hưởng hai ưu đãi: lãi suất margin chỉ 9,3075%/năm (tương đương 0,0255%/ngày) và miễn phí giao dịch chứng khoán trong suốt thời gian khuyến mãi, ngoại trừ phí trả cho Sở. Chính sách này áp dụng cho các tài khoản mở mới đến hết ngày 31/1/2026, với thời gian ưu đãi kéo dài đến 26/02/2026.
Khách hàng được hưởng song song cả hai chính sách, vừa giảm chi phí vốn, vừa tối ưu chi phí giao dịch. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời trong bối cảnh nhu cầu đầu tư ngày càng gia tăng.
