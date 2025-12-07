Hà Nội “nước rút” chuyển đổi phương thức quản lý thuế hộ kinh doanh, hướng đến kê khai từ 2026

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh phát triển, Thuế thành phố Hà Nội đang triển khai giai đoạn "nước rút" để chuyển đổi phương thức quản lý thuế từ khoán sang kê khai đối với hộ cá nhân kinh doanh, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 01/01/2026...

Tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố Hà Nội tháng 12/2025, ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội chia sẻ ngay từ đầu năm 2024, Thuế Hà Nội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy chuyển đổi số làm trọng tâm.

THU NGÂN SÁCH KHU VỰC HỘ ĐẠT XẤP XỈ 6.000 TỶ ĐỒNG

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành thuế Hà Nội đang quản lý tới 356.737 hộ cá nhân kinh doanh đang hoạt động, tăng 122.244 hộ, cá nhân kinh doanh, tăng 52,1% so với thời điểm năm 2024.

Ước thực hiện năm 2025, thu ngân sách khu vực hộ sẽ đạt xấp xỉ 6.000 tỷ đồng, tăng 45% so với năm 2024. Đáng chú ý, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử ước đạt khoảng 1.214 tỷ đồng trong năm 2025, chiếm trên 50% tổng thu thương mại điện tử toàn quốc.

Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong công tác thuế cũng có chuyển biến tích cực: 98% người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch điện tử; 93% người nộp thuế đã cài đặt ứng dụng E-tax Mobile; 100% hộ kinh doanh thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai điện tử; 65% số tiền nộp thuế đã thực hiện qua hình thức điện tử.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội thông tin tại hội nghị.

Để chống thất thu, ngành thuế Hà Nội đã tăng cường kiểm soát đối với hộ kinh doanh thương mại điện tử thông qua việc rà soát dữ liệu hóa đơn đầu vào, kiểm soát giao dịch bán hàng qua hình thức COD, trung gian vận chuyển, và quản lý dòng tiền. Qua đó, ngành thuế đã phối hợp với cơ quan công an xử lý nghiêm minh các vụ việc cố tình trốn thuế, điển hình là các trường hợp liên quan đến TikToker Bún Bông, Vũ Lan Phương, Hoàng Mạnh Hòa và Nguyễn Thị Thu Hường…

7 GIẢI PHÁP “CẦM TAY CHỈ VIỆC”

Phó Trưởng Thuế TP. Hà Nội nhấn mạnh: việc chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công, truyền thống sang quản lý số trên cơ sở dữ liệu tập trung đang được triển khai theo lộ trình “giai đoạn nước rút” 60 ngày đêm (tháng 11 và 12/2025) và sẽ chính thức áp dụng vào ngày 01/01/2026.

Để đảm bảo hộ kinh doanh tiếp cận thông tin đầy đủ và sẵn sàng thích ứng, Thuế Hà Nội đã đưa ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm với tinh thần "cầm tay chỉ việc":

Thứ nhất, hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí: Phối hợp với Hội đại lý thuế, doanh nghiệp kế toán, kiểm toán.

Thứ hai, cung cấp phần mềm công nghệ hỗ trợ miễn phí/ưu đãi: Hợp tác với các nhà cung cấp giải pháp, đơn giản hóa tối đa các bước công nghệ để hộ kinh doanh có thể "một chạm" thực hiện công việc.

Thứ ba, tăng cường kênh tương tác hỗ trợ đa tầng: Cam kết tiếp nhận, phản hồi, xử lý vướng mắc cơ bản trong vòng 24 giờ.

Thứ tư, khảo sát thực trạng và nhu cầu của từng hộ: Đảm bảo "đúng người, đúng việc và đúng thời điểm".

Thứ năm, phối hợp nhà cung cấp giải pháp công nghệ cung cấp miễn phí, ưu đãi các gói hỗ trợ.

Thứ sáu, phối hợp với hiệp hội nghề nghiệp để tập huấn, hướng dẫn quản lý sổ sách, sử dụng hóa đơn điện tử, kê khai điện tử và thủ tục chuyển lên doanh nghiệp.

Thứ bảy, đồng hành xuyên suốt, giao trách nhiệm cụ thể cho cán bộ theo dõi, bám sát từng nhóm hộ kinh doanh.

Ông Dũng thông tin đến nay, 5 ngân hàng lớn và 10 nhà cung cấp giải pháp uy tín đã cam kết đồng hành, cung cấp các gói phần mềm và thiết bị hỗ trợ miễn phí/ưu đãi. Ngành thuế Hà Nội cũng đã tổ chức 133 buổi tập huấn, thiết lập 613 kênh Zalo cộng đồng và gần 300 điểm hỗ trợ lưu động mang tính chất "cầm tay chỉ việc".

Trong bối cảnh chuyển đổi, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân với các đề xuất chính sách mới đầy đột phá: Ngưỡng doanh thu không chịu thuế thu nhập cá nhân và giá trị gia tăng được đề xuất điều chỉnh từ 100 triệu đồng (hiện hành) lên 500 triệu đồng/năm. Tương tự, ngưỡng 200 triệu đồng của thuế giá trị gia tăng cũng sẽ được nâng lên 500 triệu đồng để tương đồng.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng/năm, hộ kinh doanh được quyền lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập (tính trên lợi nhuận: Doanh thu trừ chi phí). Thuế suất áp dụng là 15%, tương đồng với thuế suất áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ.

Ông Dũng khẳng định: “Hộ kinh doanh sẽ không còn lo lắng nộp thuế nhiều nếu lợi nhuận ít, hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc "lợi nhuận nhiều nộp nhiều, ít nộp ít, không phát sinh thì không nộp”.

20 NGÀY QUYẾT ĐỊNH

Ngành Thuế Hà Nội xác định rõ, giai đoạn cuối năm là thời điểm then chốt để hoàn thành mục tiêu, đảm bảo hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ chính sách và thực hành thuần thục việc kê khai. Hiện tại, thành phố chỉ còn hơn 20 ngày để bước vào giai đoạn “nước rút” quyết định.

Đây là giai đoạn mang tính quyết định để xóa bỏ hoàn toàn vướng mắc, đảm bảo hộ kinh doanh làm chủ việc kê khai, hướng tới mở rộng quy mô và sẵn sàng chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Các phương hướng trọng tâm ngành thuế sẽ thực hiện bao gồm: Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch 60 ngày cao điểm. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ để đạt được sự "biết, hiểu, đồng thuận" và sự tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh.

Chuẩn hóa hệ thống dữ liệu theo mô hình mới, hình thành cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh theo ba ngưỡng doanh thu (dưới 500 triệu, 500 triệu đến 3 tỷ, và trên 3 tỷ).

Ngành thuế cũng đã kiến nghị Thành phố tiếp tục chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt các sở ngành và địa phương, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đặc biệt, kiến nghị Thành phố xem xét hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu chuyển đổi.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị theo nguyên tắc "sáu rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền), ngành Thuế Hà Nội hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển đổi lịch sử này.