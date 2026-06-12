Vinasoy: Kiến tạo dưỡng chất lành từ di sản đậu nành gần 3 thập kỷ

Từ di sản và thế mạnh vốn có trong ngành hàng sữa đậu nành, Vinasoy từng bước chuyển mình sang một vai trò lớn hơn trong hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật. Kiến tạo dưỡng chất lành bằng khoa học, sự thấu hiểu và trách nhiệm dài hạn, những giá trị mà Vinasoy tạo nên được người tiêu dùng và cả cộng đồng chuyên môn quốc tế ghi nhận.

Gần 30 năm trước, khi thị trường còn chưa thực sự nhìn thấy tiềm năng của đậu nành, Vinasoy đã chọn đi trên một con đường riêng: Chuyên tâm nghiên cứu và khai thác giá trị dinh dưỡng của loại hạt quen thuộc gắn bó với người Việt từ bao đời nay.

GẦN 3 THẬP KỶ CHUYÊN TÂM VỚI DƯỠNG CHẤT LÀNH

Sự chuyên tâm ấy đã đưa Vinasoy trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành sữa đậu nành đóng hộp tại Việt Nam với 90,1% thị phần sản lượng (NielsenIQ, 2021), đồng thời nằm trong Top 5 công ty sữa đậu nành lớn nhất thế giới (Global Data, 2023). Đây cũng là thương hiệu dinh dưỡng thực vật duy nhất tại Việt Nam đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia trong 10 năm liên tiếp.

Quan trọng hơn, gần 30 năm phát triển đã giúp Vinasoy xây dựng được nền tảng chuyên môn sâu rộng về dinh dưỡng thực vật, từ nghiên cứu giống đậu nành, phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư khoa học công nghệ đến nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của người Việt.

Vinasoy đã trở thành thương hiệu quen thuộc và đáng tin cậy của hàng triệu người tiêu dùng Việt. Ảnh: Vinasoy.

Ngày nay, khi xu hướng dinh dưỡng thực vật ngày càng phát triển trên toàn cầu, người tiêu dùng mong muốn tiếp cận nhiều nguồn dưỡng chất đa dạng hơn từ các loại hạt khác nhau. Đây cũng là cơ sở để Vinasoy mở rộng từ chuyên gia đậu nành sang hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật rộng lớn hơn.

BA NĂNG LỰC CỐT LÕI TẠO NÊN BƯỚC CHUYỂN MÌNH CỦA VINASOY

Để thực hiện mục tiêu kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt, Vinasoy xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên ba năng lực cốt lõi: thấu hiểu người tiêu dùng, khoa học công nghệ và khả năng dẫn dắt ngành hàng.

Thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam

Mọi đổi mới của Vinasoy đều bắt đầu từ việc lắng nghe người tiêu dùng.

Năng lực này được thể hiện rõ qua thành công của sữa hạt Veyo Smarty. Năm 2025, sản phẩm được vinh danh là Quán quân Plant-Based Taste Awards – giải thưởng quốc tế chuyên biệt về “vị ngon” trong ngành thực phẩm thực vật.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho khả năng thấu hiểu khẩu vị người tiêu dùng của Vinasoy. Phía sau một sản phẩm được yêu thích là quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện để tạo nên vị ngon phù hợp với trẻ em Việt Nam, giúp việc lựa chọn dinh dưỡng thực vật trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn.

Với sữa hạt Veyo Smarty, việc thưởng thức sữa hạt đã trở thành niềm vui thích mỗi ngày của các bạn nhỏ. Ảnh: Vinasoy.

Chuyển sự chuyên tâm và thấu hiểu ngành hàng thành sản phẩm

Sự chuyên tâm và thấu hiểu ngành hàng, thấu hiểu người tiêu dùng là nền tảng kết hợp cùng khoa học và làm chủ công nghệ giúp Vinasoy chuyển hóa những hiểu biết đó thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Trong nhiều năm qua, Vinasoy liên tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, hợp tác với các tổ chức khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhằm bảo toàn tối đa giá trị tự nhiên của đậu nành và các loại hạt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư cho toàn bộ chuỗi giá trị từ giống cây trồng, nguyên liệu, công nghệ chế biến đến kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Minh chứng tiêu biểu là Fami Green Soy – sản phẩm được vinh danh tại Plant-Based Innovation Awards 2024 ở hạng mục Technology Innovation (Đổi mới công nghệ). Điểm nổi bật của sản phẩm đến từ công nghệ nghiền nguyên hạt tiên tiến, giúp giữ trọn vẹn các dưỡng chất lành vốn có trong hạt đậu mà vẫn sánh mượt thơm ngon. Đây cũng là một ví dụ cho triết lý mà Vinasoy theo đuổi: làm chủ công nghệ để bảo toàn và nâng tầm những dưỡng chất lành tự nhiên vốn có của thực vật.

Công nghệ và R&D là một trong những năng lực cốt lõi giúp Vinasoy tiến xa trong vai trò thương hiệu kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt. Ảnh: Vinasoy.

Nâng cao niềm tin cộng đồng về dinh dưỡng thực vật

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp liên tục triển khai các hoạt động truyền thông, chương trình cộng đồng, hợp tác với các chuyên gia và tổ chức khoa học nhằm lan tỏa kiến thức dinh dưỡng chính thống đến người tiêu dùng.

Nổi bật trong số đó là chiến dịch “Đậu nành thôi mà, tốt cả trăm phần, cân bằng cuộc sống” của nhãn hàng Fami. Chiến dịch đã được trao giải Best Marketing Campaign tại World Plant-Based Innovation Awards 2025. Thành công của chiến dịch ở việc đưa những kiến thức dinh dưỡng vốn mang tính chuyên môn trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với cộng đồng.

Bên cạnh đó, Vinasoy còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu, hội thảo khoa học và hợp tác cùng các tổ chức chuyên môn nhằm góp phần thúc đẩy nhận thức đúng về vai trò của dinh dưỡng thực vật đối với sức khỏe người Việt.

KIẾN TẠO VÀ DẪN DẮT TƯƠNG LAI CỦA NGÀNH DINH DƯỠNG THỰC VẬT

Gần 30 năm chuyên tâm với dinh dưỡng thực vật đã giúp Vinasoy xây dựng nền tảng chuyên môn, làm chủ công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đủ vững chắc để bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây là hành trình nâng tầm giá trị hạt đậu nành, thì hôm nay Vinasoy hướng tới mục tiêu lớn hơn: kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt cho người Việt.

Từ nghiên cứu giống, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ đến mở rộng hệ dinh dưỡng từ thực vật, Vinasoy đang từng bước xây dựng những giá trị mới cho ngành hàng. Đây vừa là định hướng phát triển của doanh nghiệp, vừa là khát vọng góp phần dẫn dắt tương lai ngành dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam, nơi những giá trị dưỡng chất lành từ tự nhiên trở thành lựa chọn phổ biến hơn mỗi ngày vì sức khỏe con người và sự phát triển bền vững.