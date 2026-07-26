Nam Long Gallery Sala: Điểm kết nối chiến lược tại trung tâm mới TP.HCM

Ngày 25/7/2026, Nam Long chính thức đưa Nam Long Gallery tại Sala (khu đô thị mới Thủ Thiêm) vào vận hành. Đây là điểm kết nối chiến lược giữa khu vực trung tâm mới TP.HCM với hệ sinh thái các khu đô thị tích hợp do tập đoàn phát triển, mang đến không gian trải nghiệm toàn diện dành cho khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
Theo quy hoạch, khu đô thị Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và hành chính mới của TP.HCM. Nam Long tăng cường sự hiện diện tại đây là một phần của chiến lược mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng, tạo thuận lợi trong việc kết nối trung tâm mới với hệ sinh thái các khu đô thị tích hợp do tập đoàn phát triển.
Nam Long Gallery được đầu tư như một điểm đến trải nghiệm hiện đại, giúp khách hàng và đối tác dễ dàng tiếp cận thông tin, khám phá quy hoạch và cảm nhận giá trị thực của các khu đô thị Nam Long thông qua nhiều hình thức tương tác trực quan. Công trình sở hữu kiến trúc sang trọng, tinh tế với hệ thống chức năng chuyên biệt, gồm: Phòng tiếp đón khách hàng (VIP Lounge), khu trưng bày thông tin và tương tác VR360 (Showcase Area), không gian kết nối (Networking Area), khu vực tổ chức sự kiện (Event Area), nơi làm việc cho đội ngũ tư vấn kinh doanh (Sale working Area).
Nam Long Gallery được thiết kế nhằm tối ưu hành trình của khách tham quan, đáp ứng đồng thời nhu cầu tư vấn và tổ chức các hoạt động giao lưu của cộng đồng bất động sản tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM.
Chia sẻ về định hướng của doanh nghiệp, ông Ng Joo Tong, Giám đốc Nam Long Land, cho biết: “Với hành trình 34 năm hình thành và hoạt động kinh doanh, Nam Long đã kiến tạo 11 khu đô thị tích hợp và mang đến hơn 31.000 tổ ấm cho các gia đình Việt.
Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển trên phạm vi cả nước, đặc biệt tại các vùng trọng điểm như TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ, Hải Phòng,… góp phần kiến tạo những không gian sống chất lượng cùng các dự án giàu sức sống cho người dân và cộng đồng.
Nam Long Gallery là nơi khách hàng có thể trực tiếp cảm nhận quy hoạch, chất lượng và giá trị thực của các đô thị tích hợp của Nam Long. Đồng thời, đây cũng là không gian hỗ trợ các đối tác phân phối kết nối hiệu quả hơn với người mua nhà và nhà đầu tư”.
Với sự hiện diện của Nam Long Gallery tại Sala, Nam Long mong muốn mang đến hành trình liền mạch, từ tìm hiểu thông tin, tư vấn chuyên sâu đến đăng ký tham quan dự án. Không chỉ là điểm chạm trải nghiệm, Nam Long Gallery còn đóng vai trò trung tâm kết nối mạng lưới đối tác phân phối, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tư vấn, chăm sóc khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Qua đó, Nam Long tiếp tục đưa những sản phẩm bất động sản có giá trị thực đến gần hơn với người mua để ở cũng như các nhà đầu tư theo đuổi giá trị bền vững.
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