Mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động tại Ajinomoto Việt Nam

Dinh dưỡng và sức khỏe tại nơi làm việc là xu hướng đang được thúc đẩy trên phạm vi toàn cầu thông qua sáng kiến Liên minh Dinh dưỡng Toàn cầu (Workforce Nutrition Alliance – WNA), khuyến khích doanh nghiệp triển khai các chương trình dinh dưỡng dành cho người lao động. Là thành viên của WNA từ năm 2022, Tập đoàn Ajinomoto đã triển khai nhiều chương trình tại 17 công ty thành viên ở 10 quốc gia. Tại Việt Nam, Ajinomoto Việt Nam đang từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân viên với nhiều sáng kiến thiết thực.
Hiện nay, Ajinomoto Việt Nam cung cấp bữa ăn cho người lao động tại hai nhà máy ở Biên Hòa và Long Thành, đồng thời cung cấp bữa trưa cho nhân viên khối văn phòng tại TP.HCM. Thực đơn được thiết kế đa dạng với nhiều lựa chọn như cơm, bún, phở và thực đơn chay, đi kèm trái cây tráng miệng, quầy rau bổ sung. Buffet trái cây định kỳ dành cho người lao động tại nhà máy cũng được cung cấp nhằm khuyến khích tăng cường tiêu thụ trái cây theo khuyến nghị dinh dưỡng.
Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp không chỉ cung cấp bữa ăn mà còn minh bạch thông tin dinh dưỡng. Thông qua Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe do Công ty phát triển dành riêng cho nhân viên, người lao động có thể theo dõi trước thông tin về năng lượng, chất đạm, chất béo, chất bột đường, lượng rau, trái cây và muối của từng thực đơn trước ít nhất nửa tháng. Điều này giúp mỗi cá nhân chủ động lựa chọn khẩu phần phù hợp với nhu cầu của bản thân, đồng thời cân đối các bữa ăn còn lại trong ngày.
Không dừng ở việc cung cấp dữ liệu dinh dưỡng, Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe còn đưa ra thực đơn và khuyến nghị phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng nhân viên. Trên cơ sở thông tin cá nhân và các chỉ số sức khỏe, hệ thống tư vấn nhóm thực phẩm nên ưu tiên, thực phẩm cần hạn chế cũng như các gợi ý xây dựng chế độ ăn phù hợp với từng thể trạng. Đây là hướng tiếp cận cá thể hóa, giúp mỗi người lao động chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của chính mình.
Ajinomoto Việt Nam đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng như một giải pháp thay đổi hành vi lâu dài. Từ năm 2019, doanh nghiệp triển khai Chương trình Giáo dục Dinh dưỡng dài hạn đến năm 2030 cho toàn thể nhân viên. Trung bình mỗi năm, mỗi nhân viên tham gia khoảng 140 phút đào tạo với nhiều chuyên đề do các chuyên gia phụ trách, từ dinh dưỡng hợp lý, vai trò của axit amin, phòng ngừa bệnh không lây nhiễm đến xây dựng lối sống lành mạnh. Nội dung đào tạo liên tục được cập nhật theo các vấn đề sức khỏe mới như rối loạn giấc ngủ, sức khỏe tâm thần sau sinh, bệnh lý gan, rối loạn mỡ máu hay tăng huyết áp…
Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng dành nhiều nguồn lực cho các khóa đào tạo về sức khỏe tâm thần bao gồm quản lý căng thẳng, phòng ngừa lo âu, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ và rối loạn ăn uống. Bên cạnh dinh dưỡng, Ajinomoto Việt Nam đặc biệt chú trọng thúc đẩy hoạt động thể chất thông qua các buổi đào tạo về lợi ích của vận động, chương trình tập thể dục tại nơi làm việc…
Theo doanh nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động không chỉ dừng ở dinh dưỡng mà cần tiếp cận toàn diện. Theo đó, hàng năm nhân viên Công ty được khám sức khỏe định kỳ ngay trong giờ làm việc, có lương đầy đủ.
Nhân viên còn được lưu trữ hồ sơ sức khỏe điện tử trên chức năng "Sổ tay sức khỏe" của Phần mềm Chăm sóc Dinh dưỡng và Sức khỏe để theo dõi các chỉ số qua từng năm. Trong thời gian tới, hệ thống dự kiến bổ sung chức năng theo dõi huyết áp, đường huyết và mỡ máu, kết hợp với việc trang bị máy đo huyết áp tại nơi làm việc để nhân viên có thể chủ động cập nhật và theo dõi tình trạng sức khỏe thường xuyên hơn.
Đồng thời, các công cụ đánh giá giấc ngủ, vận động thể chất, uống nước hay sức khỏe tinh thần được tích hợp trên Phần mềm nhằm hỗ trợ người lao động xây dựng lối sống khoa học và duy trì sức khỏe lâu dài.
Tại Ajinomto Việt Nam, ngoài các chính sách hỗ trợ thai sản theo quy định của pháp luật, lao động nữ còn được ưu ái với nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt như giảm 60 phút làm việc mỗi ngày đối với lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; không làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa đối với lao động nữ mang thai từ tháng thứ bảy trở đi và lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi; được trang bị không gian nghỉ ngơi và khu vực vắt, bảo quản sữa mẹ tại nhà máy và văn phòng, đồng thời được hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ nhỏ.
Với cách tiếp cận kết hợp giữa dinh dưỡng, giáo dục, công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện, Ajinomoto Việt Nam đang cho thấy nỗ lực xây dựng một lực lượng lao động khỏe mạnh, hạnh phúc và sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như cộng đồng.
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