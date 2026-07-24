Hòa Phát ra mắt dòng quạt trần động cơ không chổi than, chạy êm và tiêu thụ điện thấp

Quạt trần trở lại với nhiều gia đình Việt vài năm gần đây nhờ chi phí vận hành thấp. Một chiếc quạt trần chạy cả ngày vẫn tốn ít điện hơn điều hòa chạy vài tiếng, trong khi luồng gió từ trên cao giúp không khí trong phòng lưu thông đều, giảm cảm giác bí. Không ít hộ hiện dùng song song hai thiết bị, để điều hòa ở mức nhiệt cao hơn và dùng quạt trần đẩy khí lạnh lan khắp phòng, cách làm giúp tiết giảm hóa đơn điện trong những tháng cao điểm.
Dòng quạt trần mới của Điện máy Gia dụng Hòa Phát gồm bốn model, chia thành hai phiên bản có đèn và không đèn, mỗi phiên bản có màu đen và trắng. Đây là ngành hàng tiếp theo được công ty đưa ra thị trường sau máy lọc nước, máy làm mát không khí, nồi chiên không dầu và bếp từ.
Điểm khác biệt của dòng quạt này nằm ở động cơ BLDC, tên gọi của loại động cơ một chiều không chổi than. Quạt trần phổ thông lâu nay chủ yếu dùng động cơ cảm ứng, vận hành dựa trên tiếp xúc cơ học giữa các chi tiết nên sinh ma sát, nóng máy và tiếng ù đặc trưng sau vài mùa sử dụng. Động cơ BLDC thay cơ chế này bằng nam châm vĩnh cửu và bộ điều khiển điện tử, không còn chi tiết cọ xát trực tiếp nên chạy êm, ít rung và ít hao mòn.
Hiệu suất chuyển đổi điện năng của động cơ BLDC cũng cao hơn, tức là với cùng một lưu lượng gió, máy tiêu thụ ít điện hơn. Với thiết bị thường chạy liên tục nhiều giờ mỗi ngày suốt mùa hè, chênh lệch này tích lũy thành khoản tiết kiệm thấy được trên hóa đơn. Động cơ dùng dây quấn đồng thay vì nhôm, để ít sinh nhiệt và giữ ổn định công suất khi chạy dài ngày, đồng thời kéo dài tuổi thọ cuộn dây.
Cánh quạt có đường kính 142cm, thuộc nhóm kích thước lớn trên thị trường. Đường kính càng lớn thì mỗi vòng quay đẩy được nhiều không khí hơn, nên quạt không cần chạy tốc độ cao vẫn tạo luồng gió phủ rộng, phù hợp với phòng khách hoặc phòng ngủ diện tích lớn, trần cao. Thân quạt làm bằng kim loại phủ sơn tĩnh điện chống gỉ, cánh làm từ nhựa ABS, loại vật liệu ít cong vênh khi chịu nhiệt và tải trọng quay kéo dài.
Về vận hành, sản phẩm có sáu cấp độ gió, điều khiển từ xa và chế độ hẹn giờ tối đa tám tiếng, đủ cho một đêm ngủ mà không phải dậy tắt quạt. Các model có đèn tích hợp thêm hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm diện tích trần cho những căn hộ không muốn lắp riêng đèn và quạt. Chế độ đảo chiều gió cho phép quạt hút không khí lên trần thay vì thổi xuống, cách thường dùng vào mùa lạnh hoặc ngày trời mát để không khí lưu thông mà người ngồi bên dưới không bị gió thổi trực tiếp.
Quạt trần là sản phẩm mới nhất trong danh mục ngày càng rộng của Điện máy Gia dụng Hòa Phát. Đến nay, Công ty đã có 22 dòng hàng với hơn 300 model, trải từ thiết bị nước, thiết bị bếp, máy làm mát không khí đến các loại quạt điện và nhóm đồ gia dụng nhà bếp như máy rửa bát, nồi cơm, nồi chiên không dầu, ấm siêu tốc. Sản phẩm được phân phối qua hệ thống đại lý trên toàn quốc, cùng 105 trạm bảo hành tại 34 tỉnh thành, giúp khách hàng thuận tiện khi cần bảo hành hoặc thay linh kiện.
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