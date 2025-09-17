Thứ Tư, 17/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

VNPT bỏ gần 2.000 tỷ để đấu giá khối băng tần mạng 4G, 5G

Hạ Chi

17/09/2025, 07:08

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá khối băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) với mức giá là 1.995,613 tỷ đồng...

VnEconomy

Ngày 16/9, Công ty Đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tổ chức đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) và 723-733 MHz và 778-788 MHz (khối băng tần B3-B3’).

Đây là khối băng tần quan trọng cho phát triển hệ thống thông tin di động công cộng theo tiêu chuẩn IMT, góp phần xây dựng hạ tầng số tiên tiến, hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ số mà Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá khối băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) với mức giá là 1.995,613 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt phương án đấu giá lại quyền sử dụng tần số vô tuyến điện băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) và băng tần 723-733 MHz và 778-788 MHz (khối băng tần B3-B3’).

Theo đó, hai khối băng tần B1-B1' và B3-B3' đều có giá khởi điểm hơn 1.955 tỷ đồng, được quy hoạch để triển khai hệ thống thông tin di động theo tiêu chuẩn IMT-Advanced (4G) và các phiên bản tiếp theo. Thời hạn của giấy phép sử dụng băng tần là 15 năm.

Băng tần 694-806 MHz (thường gọi là băng tần 700MHz) được Liên minh Viễn thông thế giới (ITU) phân bổ dành cho dịch vụ di động, từ năm 2015.

Băng tần này được ví như “kim cương” vì đem lại nhiều lợi thế, như vùng phủ sóng rộng hơn, có giá trị thương mại cao so với các băng tần khác (như 900 MHz, 1800 MHz hay 2100 MHz) nhờ ưu điểm vượt trội về khả năng truyền sóng, giúp nhà mạng mở rộng vùng phủ sóng ở cả khu vực nông thôn và miền núi. 

Tại phiên đấu giá, ông Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện phát biểu cho biết, năm 2024, chúng ta đã thành công trong việc đấu giá và cấp phép triển khai mạng 5G với các băng tần trung (2.6 GHz và 3.7 GHz).

Đầu năm 2025, tiếp tục tổ chức đấu giá thành công khối băng tần B2-B2’ (713 - 723 MHz và 768 - 778 MHz). Với hai cuộc đấu giá này, dung lượng băng tần cho IMT đã được nâng lên 94%, từ 340 MHz năm 2020 lên 660 MHz năm 2025, đưa Việt Nam đứng thứ 4/10 trong ASEAN, chỉ sau Singapore, Malaysia và Philippines.

Ông Lê Văn Tuấn cho biết thêm, việc đưa các khối băng tần mới vào sử dụng đã góp phần thay đổi đáng kể vị trí của Việt Nam trên bản đồ di động băng rộng thế giới.

Tính đến tháng 7/2025, tốc độ truy cập Internet di động của Việt Nam đạt 151,69 Mbps, tăng 26 bậc so với cùng kỳ năm 2024, đứng thứ 18 thế giới và thứ 3 ASEAN (sau Brunei và Singapore). Đặc biệt, theo báo cáo của Ookla, VinaPhone và Viettel đã lọt vào nhóm 3 mạng di động nhanh nhất toàn cầu trong 2 quý đầu năm 2025.

"Việc đấu giá thành công khối băng tần B1-B1’ (703-713 MHz và 758-768 MHz) sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng vùng phủ sóng thông tin di động, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng thời nâng cao chất lượng phủ sóng trong nhà ở khu vực đô thị. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy bình đẳng số, đưa công nghệ tiên tiến đến với mọi người dân, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, qua đó tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng số quốc gia, tạo đà cho tiến trình chuyển đổi số toàn diện", Cục trưởng Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Từ khóa:

5G băng tần vô tuyến công nghệ di động đấu giá tần số hạ tầng số kinh tế số tốc độ internet di động Vneconomy VNPT

