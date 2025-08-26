Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong 2 đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Hai bị can gồm Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Minh Trí (SN 2000) bị truy tố về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên còn có một số bị can là chủ tiệm vàng như Lê Huy Phương (cửa hàng vàng Hai Bòn), Huỳnh Cẩm Chương (tiệm vàng Thành Trung), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội), Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam- TPHCM), Nguyễn Chí Khoa (cửa hàng vàng Anh Khoa)…

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TPHCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng.

THỦ ĐOẠN VẬN CHUYỂN VÀNG LẬU

Đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Cáo buộc thể hiện, Sa thỏa thuận với các bị can là chủ tiệm vàng gồm Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ mua vàng lậu nguyên liệu tại Campuchia để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD được đóng trong thùng giấy giao cho "Xây", "Mập" (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng. Nghĩa cất giấu tiền USD và vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho nhân viên của Sa để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau đưa cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán.

Đến ngày 17/12/2024, Nghĩa sang Campuchia nhận 12 kg vàng trị giá hơn 26 tỷ đồng thì bị Bộ đội Đoàn Biên phòng Vĩnh Ngươn, An Giang phát hiện.

Còn đường dây của Nguyễn Minh Trí buôn lậu 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Theo đó, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới và có quen biết với các đối tác kinh doanh vàng. Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia (hàm lượng Au 99,99%). Trí thỏa thuận bán vàng với các bị can chủ tiệm vàng là Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng.

Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Còn Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỷ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỷ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.

NHIỀU CHỦ TIỆM VÀNG THU LỜI BẤT CHÍNH

Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa.

Trong đó, Lê Huy Phương - chủ cửa hàng vàng Hai Bòn đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu của Sa là 6kg (tổng giá trị hơn 13,4 tỷ đồng). Phương bị cáo buộc thu lợi bất chính 32 triệu đồng.

Nguyễn Chí Khoa mua 29kg vàng của Trí, hưởng lợi hơn 33 triệu đồng.

Phạm Ngọc Thắng đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu của Sa là 10kg (tổng giá trị hơn 22,1 tỷ đồng). Thắng bị cáo buộc thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Ngoài ra, Thắng cũng đặt mua vàng lậu của Trí 48kg vàng, hưởng lợi 86 triệu đồng.

Bị can Huỳnh Cẩm Chương - chủ Cửa hàng vàng Thành Trung mua 11kg vàng lậu của Sa, giá hơn 24,6 tỷ đồng. Chương sau đó có thỏa thuận bán số vàng này cho một công ty vàng với giá 24,7 tỷ đồng.

Phía công ty đã thanh toán 6 tỷ đồng, còn nợ lại 18,7 tỷ. Ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét công ty này và thu giữ 11 kg vàng buôn lậu do Chương bán.

Còn Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam) đặt mua 9kg vàng của Sa, trị giá hơn 19,8 tỷ đồng; hưởng lợi 16 triệu đồng.