Trang chủ Tiêu điểm

Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Đỗ Mến

26/08/2025, 09:57

Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong 2 đường dây buôn lậu vàng xảy ra tại địa bàn tỉnh Long An (cũ), An Giang và các đơn vị liên quan.

Hai bị can gồm Nguyễn Hoàng Sa (SN 1980, hiện đang bỏ trốn) và Nguyễn Minh Trí (SN 2000) bị truy tố về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên còn có một số bị can là chủ tiệm vàng như Lê Huy Phương (cửa hàng vàng Hai Bòn), Huỳnh Cẩm Chương (tiệm vàng Thành Trung), Phạm Ngọc Thắng (đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội), Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam- TPHCM), Nguyễn Chí Khoa (cửa hàng vàng Anh Khoa)…

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng Việt Nam và quốc tế; nhu cầu kinh doanh vàng trong nước lớn, các bị can tại Long An (cũ), An Giang, Cà Mau, TPHCM và Hà Nội đã móc nối, tổ chức 2 đường dây buôn lậu tổng số 113 kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng.

THỦ ĐOẠN VẬN CHUYỂN VÀNG LẬU

Đường dây của bị can Nguyễn Hoàng Sa buôn lậu 36 kg vàng trị giá gần 80 tỷ đồng qua khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Cáo buộc thể hiện, Sa thỏa thuận với các bị can là chủ tiệm vàng gồm Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ mua vàng lậu nguyên liệu tại Campuchia để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Sa thuê Nguyễn Hữu Nghĩa dùng xuồng máy vận chuyển USD được đóng trong thùng giấy giao cho "Xây", "Mập" (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) để đặt mua vàng. Nghĩa cất giấu tiền USD và vàng dưới bộ phận động cơ của xuồng máy nhằm tránh bị phát hiện.

Sau khi nhận vàng, Nghĩa vận chuyển về Việt Nam giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ của Nghĩa). Xuyên giao vàng cho nhân viên của Sa để vận chuyển về TP.HCM, An Giang, Cà Mau đưa cho các chủ tiệm vàng trên và nhận tiền thanh toán.

Đến ngày 17/12/2024, Nghĩa sang Campuchia nhận 12 kg vàng trị giá hơn 26 tỷ đồng thì bị Bộ đội Đoàn Biên phòng Vĩnh Ngươn, An Giang phát hiện.

Còn đường dây của Nguyễn Minh Trí buôn lậu 77 kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Theo đó, cuối năm 2023, Nguyễn Minh Trí làm nghề buôn bán cá qua biên giới và có quen biết với các đối tác kinh doanh vàng. Trí biết Van Hear (người Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi tại Campuchia (hàm lượng Au 99,99%). Trí thỏa thuận bán vàng với các bị can chủ tiệm vàng là Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng.

Giữa năm 2024, Trí thỏa thuận mua vàng của Van Hear. Còn Van Hear thuê Điền (quốc tịch Campuchia, không rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, Nguyễn Minh Trí đã mua 77 kg vàng tại Campuchia, tổng trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho Nguyễn Chí Khoa 29 kg vàng tổng trị giá gần 65 tỷ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48 kg vàng, tổng trị giá 107 tỷ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD, tương đương 653 triệu đồng.

NHIỀU CHỦ TIỆM VÀNG THU LỜI BẤT CHÍNH

Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng làm rõ một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa.

Trong đó, Lê Huy Phương - chủ cửa hàng vàng Hai Bòn đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu của Sa là 6kg (tổng giá trị hơn 13,4 tỷ đồng). Phương bị cáo buộc thu lợi bất chính 32 triệu đồng.

Nguyễn Chí Khoa mua 29kg vàng của Trí, hưởng lợi hơn 33 triệu đồng.

Phạm Ngọc Thắng đã giao dịch, thỏa thuận đặt mua vàng nhập lậu của Sa là 10kg (tổng giá trị hơn 22,1 tỷ đồng). Thắng bị cáo buộc thu lợi bất chính 10 triệu đồng. Ngoài ra, Thắng cũng đặt mua vàng lậu của Trí 48kg vàng, hưởng lợi 86 triệu đồng.

Bị can Huỳnh Cẩm Chương - chủ Cửa hàng vàng Thành Trung mua 11kg vàng lậu của Sa, giá hơn 24,6 tỷ đồng. Chương sau đó có thỏa thuận bán số vàng này cho một công ty vàng với giá 24,7 tỷ đồng.

Phía công ty đã thanh toán 6 tỷ đồng, còn nợ lại 18,7 tỷ. Ngày 17/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét công ty này và thu giữ 11 kg vàng buôn lậu do Chương bán.

Còn Đặng Thị Thanh Huệ (chủ cửa hàng vàng Kim Nam) đặt mua 9kg vàng của Sa, trị giá hơn 19,8 tỷ đồng; hưởng lợi 16 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, các bị can Thắng, Chương, Phương, Huệ còn khai nhận mua vàng của Sa. Thắng và Khoa cũng nhận mua vàng của Trí, vàng đều có nguồn gốc từ Campuchia từ các thời điểm trước đó.

Tuy nhiên, các bị can này không nhớ cụ thể về thời gian, khối lượng, giá trị cụ thể từng lần mua, bán; không nhớ cụ thể đối tượng giao, nhận, thanh toán. Các đối tượng vận chuyển, giao nhận khai không nhớ hoặc không tham gia thực hiện.

Việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản nhưng mâu thuẫn nhau nên không đủ căn cứ để xử lý.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, tiếp tục đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Sơ bộ tính đến sáng 26/8, bão số 5 và mưa lớn đã khiến 3 người chết; khoảng 7 nghìn ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái, hư hỏng; 742 cột điện bị gãy đổ khiến hơn 1,6 triệu khách hàng bị mất điện. Về nông nghiệp: 31.346ha lúa và 2.716ha hoa màu bị ngập, 2.252ha cây ăn quả bị hư hại, 19.122 cây xanh bị gãy đổ…

Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Vụ buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng: Nhiều chủ tiệm mua vàng lậu về bán

Một số chủ tiệm vàng do muốn có vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh, thu lợi nhuận nên chủ động đặt hàng của Trí và Sa - đối tượng chủ mưu hai đường dây buôn lậu vàng trị giá 252 tỷ đồng...

Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp

Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

Tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, chủ động phòng ngừa mưa lũ sau bão

7h sáng 26/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 tại Quân khu 4, sau khi bão đã đổ bộ vào Hà Tĩnh và Nghệ An chiều tối 25/8, gây thiệt hại nặng nề...

WHO hoan nghênh Việt Nam tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao

WHO hoan nghênh Việt Nam tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao

Trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực Tây Thái Bình Dương Saia Ma'u Piukala hoan nghênh Việt Nam đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), tăng thuế đối với rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát có lượng đường cao cũng như việc cấm thuốc lá điện tử...

