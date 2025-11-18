Thứ Năm, 20/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets rót bao tiền vào cổ phiếu Việt Nam sau nâng hạng?

Thu Minh

18/11/2025, 10:21

Quỹ thụ động có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11/2025 là Vanguard FTSE Emerging Markets, mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD. Dự kiến quỹ này sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Như VnEconomy đưa tin, ngày 10/11/2025, FTSE Russell công bố văn bản câu hỏi thường gặp về việc phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging). 

Việt Nam sẽ có thể chính thức được nâng hạng vào kỳ đánh giá tháng 9 năm 2026, theo đó Việt Nam sẽ chính thức loại khỏi rổ chỉ số thị trường cận biên và được thêm vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp. Thông báo chi tiết sẽ được FTSE công bố sau ngày 21/08/2026.

Quá trình thực hiện của việc loại trừ Việt Nam khỏi rổ cận biên sẽ thực hiện 1 lần vào tháng 09/2026. Quá trình thêm thị trường Việt Nam vào rổ thị trường thứ cấp mới nổi sẽ thực hiện qua nhiều giai đoạn, chi tiết sẽ được công bố sau kỳ đánh giá tạm thời vào tháng 03/2026.

Trong kỳ đánh giá này, thị trường Việt Nam sẽ được xem xét đánh giá tiến độ cải thiện khả năng tiếp cận với các tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo các quỹ ETF có thể mô phỏng rổ chỉ số hiệu quả. 

Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.

FTSE Russell đưa ra danh mục 28 cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND... 

Sau khi thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng, các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số sẽ phân bổ danh mục vào thị trường Việt Nam với tỷ trọng tương ứng.

Trong đó, quỹ có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11/2025 là quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets, mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD. Chứng khoán ACBS ước tính với 0,34% tỷ trọng, dự kiến quỹ này sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam. Các quỹ còn lại sẽ phân bổ vài chục triệu USD.

VnEconomy

Như vậy, sau khi kết quả nâng hạng có hiệu lực, dòng vốn từ các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam ước tính ghi nhận thêm khoảng 435,4 triệu USD.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, chiều 11/11/2025, tại Melbourne, đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard – một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý gần 13.000 tỷ đô la Mỹ.

Cuộc trao đổi tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện Vanguard đánh giá cao những nỗ lực cải cách, hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặc biệt là các chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế.

Phía Vanguard cũng chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp. Đại diện Quỹ nhấn mạnh, quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Khối ngoại bán ròng thêm gần 1.000 tỷ

23:16, 17/11/2025

Khối ngoại bán ròng thêm gần 1.000 tỷ

Điểm danh những cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu Nhà nước trên 51% trên sàn chứng khoán

14:06, 17/11/2025

Điểm danh những cổ phiếu có tỷ lệ sở hữu Nhà nước trên 51% trên sàn chứng khoán

NIM toàn ngành ngân hàng về mức thấp nhất kể từ cuối 2018, rủi ro định giá cổ phiếu

10:52, 17/11/2025

NIM toàn ngành ngân hàng về mức thấp nhất kể từ cuối 2018, rủi ro định giá cổ phiếu

Từ khóa:

cổ phiếu Việt Nam dòng vốn đầu tư nước ngoài FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam quỹ ETF đầu tư Quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets thị trường mới nổi Vanguard FTSE Emerging Markets

Chủ đề:

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Blog chứng khoán: Rũ hàng ngắn hạn

Blog chứng khoán: Rũ hàng ngắn hạn

Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Chốt lời ngắn hạn, thanh khoản bắt đầu cải thiện

Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Sàn HoSE có thêm một rổ chỉ số mới chất lượng, tập trung vào hiệu suất cổ tức

Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.

Thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản vẫn rất thấp

Thị trường điều chỉnh diện rộng, thanh khoản vẫn rất thấp

Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Kỳ vọng gì ở cổ phiếu nhóm xuất khẩu trong thời gian tới?

Hiệu suất cổ phiếu trong nhóm Xuất nhập khẩu Logistic và Tiêu dùng bán lẻ đã và đang có sự phân hóa rõ nét trong giai đoạn vừa qua.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tăng tốc hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm trong năm 2025

Đầu tư

2

COP30 và nỗ lực loại bỏ nhiên liệu hóa thạch: Thực tế và triển vọng

Kinh tế xanh

3

Nghệ An xây dựng bảng giá đất 2026

Bất động sản

4

Kiến nghị xem xét, thống nhất chủ trương đầu tư metro từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đi Cần Giờ

Đầu tư

5

Cơ hội "vàng" cho ngành hàng hải và đóng tàu Việt Nam

Kết nối

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy