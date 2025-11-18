Quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets rót bao tiền vào cổ phiếu Việt Nam sau nâng hạng?

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Thu Minh
18/11/2025, 10:21
Quỹ thụ động có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11/2025 là Vanguard FTSE Emerging Markets, mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD. Dự kiến quỹ này sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam.
Như VnEconomy đưa tin, ngày 10/11/2025, FTSE Russell công bố văn bản câu hỏi thường gặp về việc phân loại thị trường Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging).
Việt Nam sẽ có thể chính thức được nâng hạng vào kỳ đánh giá tháng 9 năm 2026, theo đó Việt Nam sẽ chính thức loại khỏi rổ chỉ số thị trường cận biên và được thêm vào rổ chỉ số thị trường mới nổi thứ cấp. Thông báo chi tiết sẽ được FTSE công bố sau ngày 21/08/2026.
Quá trình thực hiện của việc loại trừ Việt Nam khỏi rổ cận biên sẽ thực hiện 1 lần vào tháng 09/2026. Quá trình thêm thị trường Việt Nam vào rổ thị trường thứ cấp mới nổi sẽ thực hiện qua nhiều giai đoạn, chi tiết sẽ được công bố sau kỳ đánh giá tạm thời vào tháng 03/2026.
Trong kỳ đánh giá này, thị trường Việt Nam sẽ được xem xét đánh giá tiến độ cải thiện khả năng tiếp cận với các tổ chức môi giới chứng khoán toàn cầu, đây là yếu tố quan trọng đảm bảo các quỹ ETF có thể mô phỏng rổ chỉ số hiệu quả.
Báo cáo của FTSE Russell cũng đưa ra tỷ trọng của cổ phiếu Việt Nam trong các rổ chỉ số sau khi nâng hạng. Cụ thể, Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 0,04% trong rổ FTSE Global All Cap, 0,02% trong rổ FTSE All-World, 0,34% trong rổ FTSE Emerging All Cap và 0,22% trong rổ FTSE Emerging Index. Các chỉ số theo dõi đã được FTSE thiết lập để mô phỏng hiệu ứng trước khi chính thức tái phân loại.
FTSE Russell đưa ra danh mục 28 cổ phiếu sẽ có khả năng được đưa vào rổ FTSE Global All Cap gồm HPG, VCB, VIC, VHM, MSN, SAB, VNM, DXG, DIG, DGC, FRT, KDH, KDC, KBC, DPM, PDR, STB, SHB, SSI, HUT, VCI, VJC, GEX, EIB, PLX, VRE, VIX, VND...
Sau khi thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng, các quỹ ETF mô phỏng theo các chỉ số sẽ phân bổ danh mục vào thị trường Việt Nam với tỷ trọng tương ứng.
Trong đó, quỹ có tài sản ròng lớn nhất tính đến ngày 10/11/2025 là quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets, mô phỏng chỉ số FTSE Emerging All Cap với tài sản ròng ghi nhận 105,5 tỷ USD. Chứng khoán ACBS ước tính với 0,34% tỷ trọng, dự kiến quỹ này sẽ phân bổ khoảng 358,5 triệu USD vào thị trường Việt Nam. Các quỹ còn lại sẽ phân bổ vài chục triệu USD.
Như vậy, sau khi kết quả nâng hạng có hiệu lực, dòng vốn từ các quỹ ETF đầu tư vào thị trường Việt Nam ước tính ghi nhận thêm khoảng 435,4 triệu USD.
Trong một diễn biến liên quan, trước đó, chiều 11/11/2025, tại Melbourne, đoàn công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có buổi làm việc với đại diện Quỹ đầu tư toàn cầu Vanguard – một trong những tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới, hiện đang quản lý gần 13.000 tỷ đô la Mỹ.
Cuộc trao đổi tập trung vào các cơ hội hợp tác, phát triển và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tại buổi làm việc, đại diện Vanguard đánh giá cao những nỗ lực cải cách, hoàn thiện khung pháp lý và cải thiện môi trường đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đặc biệt là các chính sách mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư quốc tế.
Phía Vanguard cũng chia sẻ kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng, bao gồm việc mở tài khoản giao dịch và tài khoản vốn gián tiếp. Đại diện Quỹ nhấn mạnh, quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định mới sẽ là bước thử nghiệm quan trọng, giúp các nhà đầu tư toàn cầu có trải nghiệm thực tế về môi trường đầu tư tại Việt Nam.
Đợt chốt lời ngắn hạn đã rõ hơn trong phiên hôm nay. Thực ra liên tục mấy ngày gần đây cũng đã lẻ tẻ có chốt lời, nhưng hôm nay là giảm đồng loạt và biên độ cũng lớn hơn. Nhịp điều chỉnh này là tốt cho tất cả.
Áp lực chốt lời đã gia tăng rõ rệt trong phiên chiều nay, không chỉ khiến độ rộng co hẹp thêm mà mặt bằng giá cũng thấp hơn đáng kể so với phiên sáng. VN-Index giảm 0,66% nhưng tới 120 cổ phiếu giảm quá 1%.
Rổ chỉ số VNSHINE bao gồm các cổ phiếu thành phần (tối thiểu là 15 và tối đa là 30 cổ phiếu) được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số VNAllshare và đáp ứng các tiêu chí sàng lọc chỉ số.
Mặc dù VN-Index giảm khá nhẹ sáng nay nhưng độ rộng vẫn thể hiện số mã đỏ nhiều gấp 2,6 lần số xanh. Hơn 90 cổ phiếu đang giảm quá 1% và thanh khoản tổng thể duy trì thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui khá sâu.
