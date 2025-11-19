Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Slovakia và các đối tác Việt Nam đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia phát triển, tương xứng với tầm mức và tiềm năng sẵn có.

Ngày 18/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák; nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025), góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Slovakia.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Slovakia luôn là người bạn thủy chung, gần gũi của Việt Nam; cảm ơn Chính phủ và nhân dân Slovakia đã luôn ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kaliňák và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng ký năm 2015 đạt nhiều kết quả tích cực, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo quân nhân, gìn giữ hòa bình…

Trên cơ sở tin cậy chính trị cao, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp; đồng thời tăng cường phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn và hợp tác hiện có nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, toàn diện và bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các bộ, ngành và doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng hợp tác đưa kinh tế và khoa học công nghệ trở thành trụ cột trong quan hệ song phương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời Thủ tướng Slovakia Robert Fico sớm thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển to lớn của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có vị thế quan trọng tại châu Á; nhấn mạnh Slovakia tự hào luôn sát cánh cùng Việt Nam trong 75 năm qua, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Slovakia tại khu vực.

Chính phủ và nhân dân Slovakia luôn mong muốn làm sâu sắc hơn nữa, nâng cao hiệu quả hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng cũng như các lĩnh vực khác hai bên có lợi ích chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định sẽ tích cực phối hợp với các Bộ, ngành Slovakia và các đối tác Việt Nam để đưa quan hệ Việt Nam - Slovakia phát triển, tương xứng với tầm mức và tiềm năng sẵn có.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák nhấn mạnh hai nước còn rất nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Slovakia sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu và triển khai các dự án chung trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňák đề nghị hai bên cùng phối hợp tìm lại những di tích lịch sử tại Slovakia, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người để góp phần vào việc giáo dục thế hệ trẻ hai nước về mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống làm nền tảng cho mối quan hệ hợp tác song phương bền vững trong tương lai.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các tổ chức quốc tế cũng như trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.