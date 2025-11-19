Chứng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc vì cổ phiếu AI, giá dầu tăng hơn 1%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/11) khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán mạnh vì mối lo về định giá bị đẩy lên quá cao...

Giá dầu tăng hơn 1% trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đánh giá về tác động của các biện pháp mà Mỹ áp lên Nga.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 498,5 điểm, tương đương giảm 1,07%, còn 46.091,74 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,83%, còn 6.617,32 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 8. Chỉ số Nasdaq sụt 1,21%, còn 22.432,85 điểm.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên, Dow Jones giảm gần 700 điểm, tương đương mức giảm 1,5%, còn S&P 500 và Nasdaq giảm tương ứng 1,5% và 2,1%.

Một trong những cổ phiếu gây áp lực giảm nhiều nhất trong phiên này là Nvidia - cái tên nổi bật nhất trong số các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - với mức giảm khoảng 3%. Một loạt thành viên khác trong nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 cũng ghi nhận mức giảm mạnh, như Amazon và Microsoft với mức giảm hơn 4% và gần 3%.

“Thị trường có thể giảm thêm 8-9% trước khi hồi phục. Nhưng sự giảm điểm cũng có thể kết thúc sớm hơn nếu Nvidia có được kết quả kinh doanh như mong đợi của giới phân tích, và nếu số liệu việc làm sắp công bố của Mỹ yếu nhưng không yếu tới mức chỉ báo một cuộc suy thoái kinh tế”, chiến lược gia trưởng Sam Stovall của công ty CFRA nhận định với hãng tin CNBC.

Cổ phiếu Nvidia đã giảm hơn 10% trong tháng này, trước khi công ty dự kiến công bố kết quả kinh doanh quý 3 sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư.

Nvidia đang là trung tâm trong cuộc tranh luận về độ bền vững của xu hướng tăng giá cổ phiếu nhờ cơn sốt AI trong năm nay. Thị trường đang ngày càng lo ngại rằng định giá của các cổ phiếu công nghệ lớn đang bị đẩy lên quá cao cũng như những yếu tố nền tảng của trào lưu AI có thể thiếu bền vững, do các Big Tech đang vay nợ ồ ạt để đầu tư vào lẫn nhau.

“Câu hỏi thực chất ở đây là: ‘Khi nào chúng ta sẽ có được lợi nhuận từ tất cả những hoạt động đầu tư cơ bản vào AI này?’ Đó là điều không thể trở thành hiện thực trong quý này hay quý tới, mà là rất xa trong tương lai”, ông Stovall nhận xét.

Một thỏa thuận hợp tác lớn về AI được công bố trong phiên ngày thứ Tư cũng không đủ sức vực dậy các cổ phiếu lớn trong lĩnh vực này. Startup Anthropic cho biết sẽ cùng với Microsoft đầu tư 30 tỷ USD vào AI, và đổi lại, Microsoft và Nvidia sẽ rót hàng tỷ vốn đầu tư vào Anthropic.

Bên cạnh mối lo về cổ phiếu AI, thị trường đang chờ hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nhất trong tuần này. Đó là biên bản cuộc họp tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, và số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào ngày thứ Năm. Cả hai báo cáo này lẽ ra đều đã được công bố từ lâu nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,69 USD/thùng, tương đương tăng 1,07%, đóng cửa ở mức 64,89 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,83 USD/thùng, tương đương tăng 1,39%, đóng cửa ở mức 60,74 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi Bộ Tài chính Mỹ nói rằng các biện pháp trừng phạt mà nước này áp lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil vào tháng 10 đang khiến nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Nga suy giảm. Cơ quan này cũng kỳ vọng khối lượng xuất khẩu dầu của Nga sẽ giảm dần theo thời gian do lệnh trừng phạt.

“Các nhà giao dịch đang đánh giá ảnh hưởng đối với giá dầu của một bên là tình trạng dư thừa dầu toàn cầu và một bên là lệnh trừng phạt của Mỹ gây gián đoạn dòng chảy dầu từ Nga”, nhà phân tích Soojin Kim của ngân hàng MUFG nhận định.

Hôm Chủ nhật tuần trước, Tổng thống Donald Trump cho biết các nghị sỹ Cộng hòa đang soạn thảo một dự luật nhằm áp lệnh trừng phạt lên bất kỳ quốc gia nào giao thương với Nga, và cho biết Iran có thể bị đưa vào danh sách trừng phạt đó.

“Rủi ro suy giảm nguồn cung dầu từ Nga đang hỗ trợ giá dầu”, nhà phân tích John Kilduff của công ty Again Capital nhận xét.

Một báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong năm 2026 do thị trường thừa cung. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Goldman cũng cho rằng giá dầu Brent có thể tăng vượt mức 70 USD/thùng trong năm 2026-2027 nếu nguồn cung dầu từ Nga giảm mạnh.