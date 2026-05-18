Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Ban Truyền hình VnEconomy TV

18/05/2026, 07:57

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.  

Liên kết chuỗi cung ứng: Câu chuyện Intel và Fab9 là nội dung chính của phiên Insight Talk tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026 do VnEconomy tổ chức, vừa diễn ra tại Hà Nội. Phiên Insight Talk được điều phối bởi Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng hai diễn giả là Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Kenneth Tse và Tổng Giám đốc Fab 9 Việt Trần. 

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chuyên đề Insight Talk về kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026.
Ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn VCF.
Ông Việt Trần, Tổng Giám đốc Fab 9 chia sẻ về kinh nghiệm kết nối với Intel trong chuỗi cung ứng. 
Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

GS.TS. Hoàng Văn Cường: VCF tăng cường kết nối Chính phủ - Địa phương - Đối tác quốc tế, doanh nghiệp

Vietnam Connect Forum 2026: Điểm kết nối các khu vực kinh tế

Bình Dương Đại sứ Phạm Quang Vinh Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam doanh nghiệp gốc Việt Fab 9 Intel Việt Nam Kenneth Tse kết nối chuỗi cung ứng tập đoàn FDI Việt Trần

Chương trình Rồng Vàng 2026

VnEconomy
Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động
09:45 17/05/2026

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

VnEconomy
PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng
22:15 15/05/2026

PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng

Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.

VnEconomy
25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam
19:33 15/05/2026

25 năm chương trình Rồng Vàng (2001 – 2026): Hành trình ¼ thế kỷ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

VnEconomy
Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới
15:56 15/05/2026

Thay đổi cách tiếp cận FDI theo hướng mới

Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam 2026, Tiến sĩ Lê Duy Bình Giám đốc Economica Việt Nam nhận định, dòng vốn FDI vào Việt Nam thời gian qua tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo. Thời gian tới, cần thay đổi cách tiếp cận nguồn vốn FDI theo hướng mới.

VnEconomy
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới
09:08 15/05/2026

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ tiến hành công cuộc Đổi Mới đất nước, hội nhập với khu vực và toàn cầu.

VnEconomy
25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI
07:09 15/05/2026

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Chương trình Rồng Vàng vinh danh các doanh nghiệp FDI tiêu biểu đã trải qua một hành trình dài 25 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

VnEconomy
Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông
22:55 14/05/2026

Phần lớn doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đủ điều kiện cơ cấu cổ đông

Ngày 14/5, thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, qua rà soát, phần lớn các trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa là công ty đại chúng chưa đáp ứng điều kiện mới về công ty đại chúng.

VnEconomy
Nguồn lực tài chính lớn từ dòng vốn xuyên biên giới
20:30 14/05/2026

Nguồn lực tài chính lớn từ dòng vốn xuyên biên giới

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối Kinh doanh Tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trình bày bài tham luận với chủ đề “Bối cảnh toàn cầu mới và khả năng tiếp cận nguồn vốn cho nhu cầu tăng trưởng cao của Việt Nam” tại Diễn đàn VCF. Những ý kiến từ đại diện UOB đã mang đến nhiều góc nhìn mới trong thu hút nguồn vốn FDI tại Việt Nam.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

