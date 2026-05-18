Bài toán kết nối nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI

Fab 9, một doanh nghiệp do doanh nhân gốc Việt thành lập với nhà máy chính tại Bình Dương đã trở thành một trong những nhà cung ứng của Intel tại Việt Nam. Kết nối các nhà cung cấp nội địa với các tập đoàn FDI cũng chính là mục tiêu mà Chính phủ và các Bộ, ngành của Việt Nam đã, đang tích cực triển khai.

Liên kết chuỗi cung ứng: Câu chuyện Intel và Fab9 là nội dung chính của phiên Insight Talk tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026 do VnEconomy tổ chức, vừa diễn ra tại Hà Nội. Phiên Insight Talk được điều phối bởi Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng hai diễn giả là Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam Kenneth Tse và Tổng Giám đốc Fab 9 Việt Trần.

Các diễn giả tham gia phiên thảo luận chuyên đề Insight Talk về kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu trong khuôn khổ Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam (Vietnam Connect Forum) 2026.

Ông Kenneth Tse, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Intel Products Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn VCF.