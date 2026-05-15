PCI 2025: Khi cải cách trở thành động lực tăng trưởng

Tú Anh
15/05/2026, 22:15
Ngày 15/5/2026, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2025.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế cùng nhìn lại một năm cải cách và mở ra những động lực phát triển mới.
Suốt hơn hai thập kỷ, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã trở thành thước đo uy tín phản ánh chất lượng điều hành kinh tế tại Việt Nam. Từ cải cách thủ tục hành chính, minh bạch môi trường đầu tư, đến thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.
Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mới của PCI phiên bản 2.0. Không chỉ đo lường chất lượng điều hành, PCI 2025 còn phản ánh năng lực thích ứng của địa phương trước những yêu cầu mới của nền kinh tế số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo.
Một hệ sinh thái cạnh tranh không còn chỉ dựa trên tốc độ mà dựa trên khả năng kiến tạo niềm tin cho doanh nghiệp. Đó là câu chuyện về năng lực kiến tạo phát triển sức cạnh tranh địa phương và khát vọng xây dựng một Việt Nam tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên mới.
15:36, 15/05/2026
Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: