Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Hạnh Vân - Minh Quang
17/05/2026, 09:45
Đại hội XIV của Đảng ta đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Sau 40 năm đổi mới, khu vực FDI đã trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp lớn vào tăng trưởng, xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.
Thế giới hiện đang thay đổi nhanh với cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, công nghệ bán dẫn, dữ liệu và đổi mới sáng tạo... Điều này vừa tạo ra cơ hội lớn, vừa đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong giai đoạn tới. Nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.
Tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam VCF 2026 do VnEconomy vừa tổ chức, các chuyên gia, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiêp trong nước đã chia sẻ kiến nghị, đề xuất giải pháp để lan tỏa giá trị dòng vốn đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp Việt Nam, cũng như liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.
Đồng thời, đánh giá về cơ hội và khả năng của Việt Nam trong thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và đề xuất giải pháp để Việt Nam phát huy hiệu quả nguồn vốn FDI, lan tỏa giá trị dòng vốn đầu tư nước ngoài sang khu vực trong nước, tăng tỷ lệ nội địa hóa, liên kết sâu hơn doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Các bài tham luận, ý kiến được trình bày tại Diễn đàn cũng cho thấy cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tiếp tục thể hiện niềm tin tích cực đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và định hướng cải cách của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đánh giá Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn, có vai trò ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Tuy nhiên, thực tế việc liên kết giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước, mức độ lan tỏa công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa và khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn hạn chế. Do đó, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới phải là hình thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ, thực chất và cùng phát triển giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng thời, không chỉ chú trọng thu hút thêm các nhà đầu tư mới, mà còn hướng tới hỗ trợ, nuôi dưỡng và mở rộng các đầu tư FDI hiện có.
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, tinh thần này cũng chính là một trong những định hướng lớn đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới. Theo đó, định hướng xuyên suốt là phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trở thành một cấu phần quan trọng của nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn kết chặt chẽ với khu vực kinh tế trong nước; lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và tính lan tỏa làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu.
Dự thảo Nghị quyết cũng xác định rõ nhiều định hướng chiến lược rất quan trọng như: thu hút có chọn lọc các dự án công nghệ cao về bán dẫn, AI, kinh tế số, kinh tế xanh; khuyến khích hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; phát triển công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam; hình thành các chuỗi giá trị mà doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn, thực chất hơn; đồng thời tiếp tục cải cách mạnh mẽ thể chế, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Bên cạnh đó, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn nữa trong nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng kết nối quốc tế để có thể kết nối tốt hơn với khu vực kinh tế FDI.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: