Trí tuệ nhân tạo AI trong giao thông vận tải ở Việt Nam

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 khách mời, bao gồm đại diện từ các bộ ngành liên quan, doanh nghiệp và các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thảo luận về cách ứng dụng công nghệ để thúc đẩy các giải pháp giao thông bền vững mang lại lợi ích cho toàn dân.

Các diễn giả cùng trao đổi về các giải pháp hỗ trợ cho quá trình đổi mới công nghệ để giải quyết những thách thức tồn tại nhiều năm qua trong lĩnh vực giao thông vận tải của Việt Nam; xem xét các thách thức trong trình tự chuyển đổi theo quy mô lớn, các biện pháp can thiệp nhằm tối đa hóa lợi ích cho người dân trong dài hạn.

Đặc biệt, trong bối cảnh ứng dụng AI trong giao thông đang phát triển mạnh mẽ, riêng tại Hà Nội đã lắp đặt hơn 1.800 camera AI phục vụ giao thông và an ninh trật tự, dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục lắp đặt thêm hơn 2.100 camera AI... ý kiến của các chuyên gia đã mang đến nhiều góc nhìn từ những nghiên cứu mới nhất về AI và lao động nhằm hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách.

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS Hoàng Văn Cường – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, giao thông vận tải không chỉ là hạ tầng kỹ thuật phục vụ đi lại mà quan trọng hơn là phương thức vận hành để lưu thông huyết mạch của nền kinh tế. Giảm các chi phí cá nhân, xã hội về giao thông là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Toàn cảnh hội thảo “Di chuyển, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã hội: Củng cố tương lai lĩnh vực giao thông vận tải tại Việt Nam” do VnEconomy tổ chức sáng 21/5.

Hội thảo được cấu trúc thành 2 phiên tham luận và thảo luận. Phiên Tham luận bao gồm hai bài trình bày từ đại diện IPSS và TFGI với chủ đề: “AI và hiện trạng di chuyển tại Việt Nam và Đông Nam Á”.

Phiên thảo luận xoay quanh ba trụ cột chủ đề chính:

Chủ đề 1: Cơ hội – Lộ trình để củng cố di chuyển cho người dân Việt Nam. Chủ đề này khám phá các hướng đi khác nhau về giao thông vận tải dành cho Việt Nam và cách AI có thể đóng vai trò là động lực thúc đẩy trong tất cả các hướng đi đó.

Chủ đề 2: Thách thức - Các mốc thời gian và những điều kiện cần để cải thiện di chuyển cho người dân Việt Nam. Chủ đề này tập trung thảo luận về những thách thức trong việc triển khai các giải pháp ở quy mô lớn, cũng như cách các yếu tố kinh tế - xã hội cần được cân nhắc để đạt được các mục tiêu giao thông dài hạn.

Chủ đề 3: Định hướng tương lai - Hệ sinh thái hợp tác lấy người dân làm trung tâm được hỗ trợ bởi AI. Chủ đề này tập trung thảo luận về hành động, với các khuôn khổ định hướng tương lai nhằm xây dựng được một hệ thống giao thông tiện lợi nhất cho người dân.